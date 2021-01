دقایقی قبل شرکت TCL جدیدترین گوشی‌های خود را به نام TCL 20 5G و TCL 20 SE رسما معرفی کرد. این دو گوشی علی‌رغم داشتن ویژگی‌های جذاب، از قیمت مناسبی بهره می‌برند.

TCL 20 5G

در ابتدا باید به گوشی TCL 20 5G بپردازیم که یک گوشی ۵G مقرون به صرفه محسوب می‌شود. کاربران این گوشی از اسنپدراگون ۶۹۰ و ۶ گیگابایت حافظه رم می‌توانند استفاده کنند. از دیگر مشخصات آن می‌توانیم به نمایشگر ۶.۶۷ اینچی LCD ساخت شرکت TCL اشاره کنیم و درون حفره‌ی نمایشگر هم یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

رزولوشن این نمایشگر FHD+ است و به لطف استفاده از نمایشگر کم‌حاشیه، کاربران از نسبت ۹۱ درصدی نمایشگر به بدنه بهره‌مند می‌شوند. گفتنی است حسگر اثر انگشت در لبه‌ی کناری بدنه تعبیه شده است. در پنل پشتی شاهد دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی هستیم.

از دیگر ویژگی‌های حائز اهمیت می‌توانیم به باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۸ وات اشاره کنیم. این گوشی در رنگ‌های آبی و مشکی با قیمت ۲۹۹ یورو راهی بازار می‌شود.

TCL 20 SE

شرکت TCL همچنین از گوشی TCL 20 SE هم رونمایی کرده که مبتنی بر نمایشگر ۶.۸۲ اینچی LCD با رزولوشن HD+ است. در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل هم دوربین ۸ مگاپیکسلی قرار گرفته است.

این گوشی مبتنی بر تراشه‌ی اسنپدراگون ۴۶۰ است و ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی آن را همراهی می‌کنند. در پنل پشتی هم دوربین اصلی ۱۶ مگاپیکسلی، اولترا واید ۵ مگاپیکسلی و دو سنسور ۲ مگاپیکسلی انجام وظیفه می‌کنند.

انرژی TCL 20 SE از طریق باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود و از شارژ ۱۸ وات هم پشتیبانی می‌کند. البته همراه با این گوشی شارژر ۱۰ وات ارائه می‌شود. این گوشی در رنگ‌های مشکی و سبز با قیمت ۱۴۹ یورو به دست کاربران می‌رسد.

منبع: GSM Arena

The post دو گوشی TCL 20 5G و TCL 20 SE معرفی شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala