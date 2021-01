کوالکام از نسل دوم حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر خود رونمایی کرد

کوالکام در جریان نمایشگاه CES 2021 از نسل دوم حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر اولتراسونیک خود موسوم به ۳D Sonic Sensor رونمایی کرد که تقریبا از تمام جهات ارتقای قابل توجهی نسبت به نسل قبلی محسوب می‌شود. این حسگر حالا از اندازه‌ی بسیار بزرگ‌تری بهره می‌برد و به لطف پردازش سریع‌تر، فرایند تشخیص اثر انگشت بسیار زودتر انجام می‌شود.

طبق اعلام کوالکام، این حسگر اثر انگشت از ابعاد ۸ در ۸ میلی‌متر بهره می‌برد و این در حالی است که نسل قبلی مبتنی بر ابعاد ۴ در ۹ میلی‌متر است. به زبان ساده، ابعاد این حسگر رشد ۷۷ درصدی داشته و به همین خاطر کاربران برای قرار دادن انگشت خود بر روی نمایشگر نیاز به دقت کمتری دارند. همچنین به لطف افزایش سرعت پردازش داده‌ها، کوالکام می‌گوید سرعت تشخیص اثر انگشت ۵۰ درصد بهبود یافته است.

اولین نسل حسگر اثر انگشت اولتراسونیک کوالکام در سال ۲۰۱۸ با گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ به دست کاربران رسید. در آن زمان دیگر گوشی‌های مبتنی بر این فناوری، از حسگر اپتیکال استفاده می‌کردند که گفته می‌شد کندتر هستند و دقت کمتری نسبت به نمونه‌ی اولتراسونیک دارند. اما در نهایت معلوم شد که در واقعیت این دیدگاه صحت ندارد.

نسل اول ۳D Sonic Sensor مشکلات زیادی داشت که از بین آن‌ها می‌توانیم به مشکلات امنیتی اشاره کنیم و به همین خاطر در صورت استفاده از برخی محافظ‌های صفحه‌نمایش، حسگر موردنظر انواع و اقسام اثر انگشت‌ها را به عنوان اثر انگشت درست در نظر می‌گرفت. البته سامسونگ با انتشار آپدیت نرم‌افزاری این مشکل را برطرف کرد. همچنین گوشی‌های نوت ۲۰ هم در رابطه با محافظ‌های صفحه‌نمایش با مشکل مشابهی روبرو شدند.

باید خاطرنشان کنیم که این سنسور جدید در حقیقت نسل سوم حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر کوالکام محسوب می‌شود اما ۳D Sonic Max که در سال ۲۰۱۹ معرفی شد غیر از اندازه‌ی بسیار بزرگ‌تر، تفاوت خاصی با نسل قبلی خود نداشت. به همین خاطر این سنسور جدید اگرچه از لحاظ اندازه به پای ۳D Sonic Max (که از اندازه‌ی ۲۰ در ۳۰ میلی‌متر بهره می‌برد) نمی‌رسد، اما در عوض با بهبود سرعت می‌تواند نظر کاربران را جلب کند.

کوالکام گفته که اولین گوشی‌های مبتنی بر این سنسور در اوایل ۲۰۲۱ عرضه می‌شوند ولی به نام‌های مشخصی اشاره نکرده است. با توجه به اینکه سامسونگ مهم‌ترین مشتری حسگرهای اثر انگشت کوالکام محسوب می‌شود و طی دو سال گذشته پرچم‌داران این شرکت اولین گوشی‌های مجهز به این سنسورها بوده‌اند، به نظر می‌رسد سری گلکسی S21 هم با این سنسور تازه‌نفس راهی بازار خواهد شد.

حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر چگونه کار می‌کند؟

منبع: The Verge

The post کوالکام از نسل دوم حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر خود رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala