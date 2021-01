بازار کامپیوتر طی سال ۲۰۲۰ رشد قابل توجهی داشته است

۱۰ سال پیش کامپیوترهای شخصی قرار بود تا حد زیادی کنار بروند اما در سال ۲۰۲۰ بازار کامپیوتر برای اولین بار طی یک دهه‌ی گذشته بیشترین رشد را تجربه کرده است. طبق گزارش شرکت Canalys، عرضه‌ی کامپیوترها در سال ۲۰۲۰ به ۲۹۷ میلیون واحد رسیده که این یعنی نسبت به سال ۲۰۱۹ شاهد رشد ۱۱ درصدی هستیم. در این میان شرکت IDC آمار عرضه‌ی کامپیوترها در سال ۲۰۲۰ را حدود ۳۰۲ میلیون واحد اعلام کرده است. در هر صورت روشن است که ۲۰۲۰ بعد از حدود یک دهه سال بسیار خوبی برای بازار کامپیوتر بوده است.

افزایش فروش کامپیوترها به لطف بحران کرونا محقق شده است. طبق گزارش شرکت Canalys، به نظر می‌رسد این افزایش تقاضا ادامه‌دار خواهد بود و اگرچه دورکاری کارکنان باعث شده افراد زیادی به فکر خرید کامپیوتر بیفتند، از طرف دیگر کاربران زیادی برای سرگرمی به کامپیوترهای شخصی و لپ‌تاپ‌ها مراجعه می‌کنند.

در سال ۲۰۲۰ مایکروسافت اعلام کرد که شمار کاربران ویندوز ۱۰ از ۱ میلیارد نفر عبور کرده و همچنین به دلیل افزایش تقاضا برای کامپیوترها، برنامه‌های خود را برای توسعه‌ی ویندوز ۱۰X تغییر داد. این ویندوز قرار بود ابتدا برای گجت‌های دو نمایشگره عرضه شود ولی مایکروسافت حالا می‌خواهد در ابتدا آن را برای لپ‌تاپ‌های استاندارد عرضه کند.

کامپیوترهای شخصی نقش مهمی در تسریع فرایند دورکاری شرکت‌ها ایفا کردند. در سال‌های گذشته برخی کارشناسان می‌گفتند که کامپیوترها به زودی تا حد زیادی کنار می‌روند اما سال ۲۰۲۰ ارزش زیاد کامپیوترهای شخصی و لپ‌تاپ‌ها را ثابت کرد.

طبق گزارش شرکت‌های Canalys و IDC، شرکت‌های لنوو، HP و Dell در رتبه‌ی اول تا سوم بازار کامپیوتر در سال ۲۰۲۰ قرار گرفته‌اند. همچنین در این سال سهم بازار کامپیوترها و مک‌بوک‌های اپل تا حد قابل توجهی افزایش یافته است. در این سال، اپل از نخستین مک‌بوک‌های مبتنی بر تراشه M1 رونمایی کرد که سروصدای زیادی راه انداختند و مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته‌اند.

منبع: The Verge

