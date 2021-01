پرچم‌داران سری S سامسونگ برای بسیاری از کاربران گوشی‌های اندرویدی، صرفا یکی از چندین گوشی‌های اندرویدی نیستند؛ بلکه معنای اندروید برای آن‌ها در همین گوشی‌ها خلاصه می‌شود. آنقدر پرچم‌داران این سری سامسونگ معروف شده‌اند که بسیاری‌ها اندروید را با نام «گلکسی» می‌شناسند و برخی‌ها نیز حتی نام شرکت‌های جدید را تاکنون نشنیده‌اند. در همین راستا تصمیم گرفتیم قبل از اینکه گوشی‌های سری گلکسی S21 معرفی شوند، نگاهی داشته باشیم به تاریخچه‌ی پرچم‌داران خانواده‌ی S سامسونگ تا ببینیم غول کره‌ای کار خود را با چه محصولی و در چه سالی آغاز کرد و اکنون در چه مسیری قرار دارد.

سامسونگ قرار است در تاریخ ۱۴ ژانویه (۲۵ دی ماه) از گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی کند. این گوشی‌ها در واقع دوازدهمین سری از پرچم‌داران اصلی سامسونگ یعنی سری S خواهند بود و این سیاست نام‌گذاری آن‌هاست که باعث شده از گلکسی S10 به بعد، پرچم‌دارهای خانواده‌ی S به صورت S20 و S21 نام‌گذاری شوند. البته سامسونگ در سال ۲۰۲۰، نه تنها سیاست نام‌گذاری پرچم‌داران سری S را تغییر داد، بلکه یک مدل جدید را تحت عنوان اولترا به آن‌ها اضافه کرد. سیاستی که در ابتدا اصلا به این صورت نبود.

بنابراین جالب خواهد بود قبل از رونمایی رسمی از جدیدترین پرچم‌داران سری S، نگاهی داشته باشیم به آنچه که باعث شده غول کره‌ای اکنون در عرصه‌ی پرچم‌دار، به چنین معروفیت و مقبولیتی برسد. لازم به ذکر است در این مطلب تنها به آن دسته از گوشی‌هایی اشاره خواهد شد که سامسونگ به عنوان پرچم‌داران اصلی خود رونمایی کرد. چرا که در طول زمان، گوشی‌های سری S زیادی معرفی شدند اما هیچ یک از آن‌ها به عنوان پرچم‌دار اصلی شناخته نمی‌شدند. در نتیجه اشاره‌ای هم به آن‌ها نخواهد شد.

سامسونگ گلکسی S

در ماه مارس سال ۲۰۱۰، سامسونگ اولین گوشی سری S خود را با ساده‌ترین نام ممکن رونمایی کرد. گلکسی S که آغازگر مسیری جدید برای غول کره‌ای بود و در آن زمان بود که کاربران با خانواده‌ی S شرکت آشنا شدند. لازم به ذکر است سال قبل از معرفی این محصول، سامسونگ اولین گوشی اندرویدی خود را تحت عنوان «گلکسی» رونمایی کرده بود.

از آن جایی که گلکسی S یک پرچم‌دار به حساب می‌آمد، در آن زمان یکی از بهترین و قدرتمندترین گوشی‌های اندروید به حساب می‌آمد. قدرت گرافیکی این گوشی به حدی بالا بود که هیچ گوشی اندرویدی دیگری حتی عملکردی نزدیک به آن هم نداشت. حتی آیفون ۳G را هم که جدیدترین نماینده‌ی اپل در آن زمان بود نمی‌شد رقیب قدرتمندی برای آن در نظر گرفت. این قدرت پردازشی و گرافیکی بالا در کنار طراحی جذاب و باریک باعث شده بود گلکسی S حدودا ۲۵ میلیون دستگاه به فروش برود که در آن زمان بسیار خوب تلقی می‌شد.

اما خب مشکلی که وجود داشت، مدل‌های مختلفی بودند که از این گوشی رونمایی شدند و کاربران را سردرگم کردند. برخی از گوشی‌ها پردازنده‌ی متفاوت، طراحی متفاوت و حتی سیستم‌عامل متفاوت داشتند و همین موضوع باعث شد کاربران نتوانند روی یک گوشی تمرکز کنند. سیاستی که کاملا در تضاد با سیاست اپل بود که هر سال یک گوشی برای بازارهای جهان معرفی و عرضه می‌کرد. با این حال گلکسی S مسیری با آینده‌ی روشن برای سامسونگ باز کرد تا شرکت کمی بعد، به فکر ساخت مدلی جدید باشد.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی گلکسی S

گلکسی S با اندروید ۲.۱ اکلیر (Eclair) رونمایی شد که در نهایت به اندروید ۲.۳ جینجربرد (Gingerbread) به‌روزرسانی شد.

حافظه‌ی رم این محصول در بهترین مدل، ۵۱۲ مگابایت بود.

در دوره‌ی اول، گلکسی S با پنلی از جنس سوپر امولد و وضوح تصویر ۸۰۰ × ۴۸۰ راهی بازار شد اما بعدها به خاطر کمبود این پنل سامسونگ مجبور شد گوشی‌ها را با نمایشگر LCD عرضه کند.

این گوشی در مدل‌های گوناگونی در کشور آمریکا عرضه شد که برخی از آن‌ها شامل گلکسی Proclaim، گلکسی S Showcase، گلکسی Vibrant 4G، گلکسی S Captivate و گلکسی Stratosphere می‌شدند.

در سال ۲۰۱۰، گلکسی S با قیمت ۴۰۰ دلار راهی بازار شد که اگر بخواهیم آن را معادل پول امسال محاسبه کنیم، باید بگوییم ارزش آن به اندازه‌ی یک گوشی ۴۶۰ دلاری بود.

سامسونگ گلکسی S2

شاید عرضه‌ی چندین مدل از گلکسی S باعث گیج شدن کاربران شده بود، اما در واقع این سیاست برای سامسونگ جواب داد و باعث شد نام محصولات شرکت بیشتر سر زبان‌ها بیفتد. این محصول آنقدر موفق بود که سامسونگ را مجاب کرد در سال ۲۰۱۱، مدل دیگری را تحت عنوان گلکسی S2 رونمایی کند. این محصول نه تنها در نسخه‌های متفاوت در نقاط جهان به فروش رفت، بلکه سه شرکت مخابراتی بزرگ آمریکا آن را با نام و حتی طراحی کاملا متفاوت به فروش رساندند که خب خیلی عجیب و البته گیج‌کننده‌تر از قبل بود.

به همین خاطر سخت است بخواهیم گلکسی S2 را فقط یک گوشی در نظر بگیریم. برای مثال نسخه‌ی جهانی این محصول از کلید هوم بزرگ در کنار دو کلید لمسی در کنار آن بهره می‌برد؛ درست مانند گلکسی S. اما نسخه‌ای که برای AT&T ارسال شده بود، از ۴ کلید لمسی بهره می‌برد که در بالا می‌توانید تصویر مربوط به آن را مشاهده کنید. مدل Sprint از چیپ NFC بهره نمی‌برد در حالی که در تمامی مدل‌های دیگر این چیپ حضور داشت و مدل T-Mobile هم که از پردازنده‌ای منحصر بفرد تحت عنوان اسنپدراگون S3 بهره می‌برد. جالب اینجاست که مدل AT&T به نسبت گوشی‌های دیگر از این سری، نمایشگر کوچک‌تری هم داشت.

جالب‌تر اینکه با این همه مدل‌های مختلف و گیج‌کننده، گلکسی S2 کاملا یک محصول موفقیت‌آمیز بود و حتی از مدل قبل خود نیز عملکرد بهتری داشت. سامسونگ توانست در آن زمان، ۴۰ میلیون دستگاه از این گوشی به فروش برساند تا بدین ترتیب روند موفقیت‌آمیز این گوشی‌ها ادامه داشته باشد؛ خصوصا با دو سری بعد که این محبوبیت به اوج خود رسید.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی گلکسی S2

گلکسی S2 با اندروید ۲.۳ Gingerbread راهی بازار شد و در نهایت هم به اندروید ۴.۱.۲ Jelly Bean به‌روزرسانی شد.

در ۵۵ روز اول فروش، سامسونگ ۳ میلیون دستگاه از این گوشی را به فروش رساند.

برخی از مدل‌های این گوشی از پردازنده‌ی اسنپدراگون بهره می‌بردند تا بدین ترتیب اولین گوشی با پردازنده‌ی ساخت کوالکام لقب بگیرند.

در سه‌ماه سوم سال ۲۰۱۱، غول کره‌ای برای اولین بار موفق شد اپل را از لحاظ فروش پشت سر بگذارد. در آن بازه‌ی زمانی، سامسونگ ۲۳.۸ درصد از سهم بازار را در اختیار داشت در حالی که این آمار برای اپل به ۱۴.۶ درصد می‌رسید.

در سال ۲۰۱۱، گلکسی S2 با قیمت ۵۵۰ دلار راهی بازار شد که معادل یک گوشی ۶۲۶ دلاری امروزی بود.

سامسونگ گلکسی S3؛ رقیب اصلی آیفون

سامسونگی که توانست در سال ۲۰۱۱ و به خاطر عملکرد عالی گلکسی S2 اپل را از لحاظ فروش پشت سر بگذارد، انتظارات را از خود بسیار بالا برد. سال ۲۰۱۲ برای این شرکت بسیار تعیین کننده بود چرا که کاربران در انتظار معرفی محصولی بودند که بتواند علی‌رغم عملکرد مناسب، بهتر از سایر رقبا هم باشد. اینطور شد که گلکسی S3 رونمایی شد. محصولی فوق‌العاده باکیفیت که حتی خود سامسونگ هم فکرش را نمی‌کرد بتواند ۷۰ میلیون دستگاه از آن را به فروش برساند.

گلکسی S3 در آن زمان پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی تاریخ لقب گرفت و همین موضوع هم باعث شد سامسونگ دیگر نسخه‌های مختلفی از آن را معرفی نکند. البته سامسونگ باز هم چندین مدل از این گوشی را معرفی کرد اما دیگر مثل قبل گیج‌کننده نبود. با گلکسی S3، سامسونگ توانست بالاخره با اپل در یک سطح قرار بگیرد. همانطور که می‌دانید، اولین گوشی کوپرتینویی‌ها سال ۲۰۰۷ راهی بازار شد تا اپل خیلی زودتر از سامسونگ در بخش گوشی‌های بالارده بین کاربران محبوبیت پیدا کند.

اما حتی آیفون ۵ محبوب که همزمان با گلکسی S3 راهی بازار شد نتوانست از لحاظ فروش این گوشی را پشت سر بگذارد (هر دو به یک اندازه به فروش رفتند) تا بدین ترتیب گلکسی S3 به عنوان اولین قاتل واقعی آیفون در بین کاربران شناخته شود. در سال ۲۰۱۲، به لطف عملکرد بی‌نظیر گلکسی S3، سامسونگ توانست سود فوق‌العاده‌ای هم کسب کند تا اگر بحثی در رابطه با بهترین گوشی‌های تاریخ شد، این محصول نیز قطعا یکی از آن‌ها باشد.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی گلکسی S3

گلکسی S3 با اندروید ۴.۰.۴ Ice Cream Sandwich راهی بازار شد و در نهایت به اندروید ۴.۴ KitKat به‌روزسانی شد.

۵۵ روز بعد از اینکه این گوشی در دسترس قرار گرفت، سامسونگ توانست ۱۰ میلیون از آن را به فروش برساند.

برخی از مدل‌های گلکسی S3 تنها ۱ گیگابایت حافظه‌ی رم داشتند در حالی که برخی دیگر به ۲ گیگابایت رم مجهز شده بودند. جالب اینجاست که برخی از مدل‌ها نیز از ۱.۵ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌بردند. همین موضوع باعث شد در شناخت رام مربوط به یک گوشی نیز مشکلاتی ایجاد شود چون هر رام با یک مدل خاص هماهنگ بود.

اگر در تولید مدل آبی‌ رنگ گلکسی S3 مشکلی به وجود نمی‌آمد، سامسونگ قطعا می‌توانست رکوردهای بیشتری را با این محصول به ثبت برساند. یک مشکل باعث شد سامسونگ صدها هزار پنل پلاستیکی را دور بیندازد و به همین خاطر کمبود شدیدی در موجودی این گوشی بوجود آمد.

در سال ۲۰۱۲، گلکسی S3 با قیمت ۵۹۹ دلار راهی بازار شد که معادل ۶۶۹ دلار امروز است.

سامسونگ گلکسی S4؛ حاکم بلامنازع گوشی‌های اندرویدی

در رابطه با گلکسی S3 گفته بودیم که این گوشی توانست با ۷۰ میلیون فروش، رکوردی تاریخی به ثبت برساند. اما سامسونگ برای ثبت رکوردی دیگر تنها ۱ سال زمان نیاز داشت و این کار سخت هم با گلکسی S4 ممکن شد. محصولی فوق‌العاده محبوب، قدرتمند و جذاب که بعد از دو ماه، ۲۰ میلیون از آن به فروش رفت. یک رکورد بی‌نظیر که کمتر گوشی سامسونگ موفق به تکرار آن شد. مثلا گلکسی S9 و S9 پلاس حتی بعد از گذشت ۱ سال هم نتوانستند به این میزان از فروش دست پیدا کنند.

سامسونگ در ساخت گلکسی S4، هرآنچه که در چنته داشت رو کرد. طراحی عالی، سخت‌افزاری قدرتمند و قابلیت‌های بی‌نظیر که بخش بزرگی از آن را از گلکسی S3 به ارث برده بود. با این حال از لحاظ ظاهری، به حز نمایشگر بزرگ‌تر و کلید هوم بهبود یافته، تغییر خاصی بین دو گوشی دیده نشد. گلکسی S4 خوشبختانه تنها گوشی از سری S در آن زمان بود که با یک مشخصه‌ی سخت‌افزاری و ظاهری در تمام نقاط جهان به فروش رفت. البته باز هم مدل‌های مختلفی از آن وجود داشت اما اینبار دیگر تفاوت‌ها به شکل ظاهری و حافظه‌ی رم مرتبط نبود.

اگر بخواهیم ایرادی به گلکسی S4 بگیریم، شاید عجله‌ی سامسونگ برای اضافه کردن قابلیت‌های متعدد به آن بود. بدین ترتیب، برنامه‌های پیش‌فرض زیادی روی گوشی نصب شد و همچنین اکثر تمرکز سامسونگ روی قابلیت‌های نه چندان کاربردی نظیر ژست‌های هوایی معطوف شد که به کاربر اجازه می‌داد بدون لمس صفحه، بین منوها اسکرول کند. البته سامسونگ بعد‌ها این قابلیت‌ها را از گوشی های خود برداشت.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی گلکسی S4

گلکسی S4 با اندروید ۴.۲.۲ Jelly Bean راهی بازار شد و در نهایت هم به اندروید ۵.۰.۱ Lollipop به‌روزرسانی شد.

سامسونگ ۸۰ میلیون دستگاه از S4 را به فروش رساند تا بدین ترتیب این گوشی پرفروش‌ترین گوشی اندرویدی تاریخ و البته خود سامسونگ لقب بگیرد.

گلکسی S4 اولین گوشی سامسونگ بدون رادیوی FM داخلی بود چرا که کاربران دیگر به جای استفاده از رادیو، به استریم آنلاین روی آورده بودند.

در سال ۲۰۱۳ و در جریان رویداد I/O گوگل، سامسونگ با همکاری این شرکت، نسخه‌ی گوگل پلی ادیشن گلکسی S4 را راهی بازار کرد که به اندروید استوک مجهز شده بود و کاربران می‌توانستند از طریق پلی‌استور آن را سفارش دهند.

در سال ۲۰۱۳، قیمت گلکسی S4 هنگام عرضه ۶۴۰ دلار بود که معادل ۷۰۲ دلار امروز است.

سامسونگ گلکسی S5؛ پایان یک دوره‌ی طلایی

گلکسی S5 یک گوشی بسیار محبوب و باکیفیت بود. حتی حالا هم که چندین سال از عمر این محصول می‌گذرد، باز هم کاربران زیادی از علاقه‌ی زیاد خود به گلکسی S5 می‌گویند و دلایل زیادی هم برای این موضوع وجود دارد.

یکی از بزرگ‌ترین دلایل محبوبیت گلکسی S5 این بود که این گوشی آخرین نسل از طراحی معروف و آشنای پرچم‌داران سری S بود. آخرین محصولی بود که از بدنه‌ی پلاستیکی بهره می‌برد و کاربر می‌توانست به‌ راحتی به باتری گوشی دسترسی داشته باشد. همچنین از لحاظ مقاومت هم یک گوشی فوق‌العاده خوب به حساب می‌آمد. اما خب این گوشی نتوانست دوران طلایی S3 و S4 را ادامه دهد.

اگر بخواهیم به صورت کلی به عملکرد S5 نگاه کنیم باید بگوییم این محصول فروش بسیار خوبی داشت که حتی گوشی‌های امروزی هم نمی‌توانند به آن میزان برسند. اما خب به نسبت گلکسی S4 که بهترین اندرویدی تاریخ به حساب می‌آمد، این گوشی ۴۰ درصد فروش کمتری داشت. سامسونگ در آن زمان افت سهم شدیدی را در بازار متحمل شد و همین موضوع باعث شد در مدیریت شرکت نیز تغییراتی بوجود بیاید.

البته این موضوع را نمی‌توان به گلکسی S5 مرتبط دانست. چرا که این گوشی عملکرد بسیار خوبی داشت منتها در آن زمان کاربران زیادی بودند که از سال‌های قبل، گوشی‌های خوبی در اختیار داشتند و احتمال بسیار کمی وجود داشت که S5 اولین گوشی آن‌ها باشد. سامسونگ باید این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد که خب این اتفاق رخ نداد و شرکت با این تصور که شاید S5 دلیل اصلی این مشکل بود، سال بعد را کاملا متفاوت آغاز کرد.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی گلکسی S5

گلکسی S5 با اندروید ۴.۴.۲ KitKat راهی بازار شد و در نهایت به اندروید ۶.۰۱ Marshmallow به‌روزرسانی شد.

یک باگ عجیب در گوشی‌های این سری خصوصا مدل‌هایی که توسط Verizon به فروش می‌رسیدند باعث شد دوربین این گوشی از کار بیفتد. سامسونگ بعد از مطلع شدن از این موضوع به مشکل اعتراف و اعلام کرد به صورت رایگان، گوشی‌های مشکل‌دار کاربران را تعویض خواهد کرد.

بسیاری از گوشی‌های گلکسی S5 با پردازند‌ه‌ی اسنپدراگون ۸۰۱ راهی بازار شدند و این اولین باری بود که می‌دیدیم پردازنده‌های سری ۸ کوالکام در یک گلکسی‌ S مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعد از این گوشی بود که تمام گوشی‌های سامسونگ در یک مدل خود به پردازنده‌ی اسنپدراگون مجهز شدند.

گلکسی S5 اولین گوشی در بین گلکسی‌ها بود که با حسگر اثر انگشت راهی بازار شد. البته بسیاری از متخصصین حوزه فناوری معتقد بودند این حسگر اثر انگشت عملکرد پایداری نداشت؛ خصوصا در مقابل رقبای قدرتمندی چون آیفون ۵S که در سال قبل به عنوان اولین گوشی مجهز به حسگر اثرانگشت اپل راهی بازار شد.

در سال ۲۰۱۴، قیمتی که سامسونگ برای گلکسی S5 در نظر گرفت ۶۵۰ دلار بود که معادل ۷۰۲ دلار امروز است.

سامسونگ گلکسی S6؛ تغییر ناخوشایند

با فروش ناامید کننده‌ی گلکسی S5، سامسونگ با تصور اینکه مشکل اصلی از خود گوشی است، تحولی عظیم در طراحی گوشی‌های خود پدید آورد. علاوه بر این‌ها، سامسونگ برای اولین بار بود که دو مدل مجزا از گوشی خود را راهی بازار می‌کرد. البته اواخر سال ۲۰۱۵، مدل سوم هم در دسترس قرار گرفت.

اما با طراحی آغاز می‌کنیم. در تلاشی جهت نمایش تفاوت بین پرچم‌داران سری S و دیگر گوشی‌های اندرویدی موجود در بازار، سامسونگ پنل پشتی پلاستیکی را با پنل شیشه‌ای جایگزین کرد. فریم این گوشی از جنس آلومینیوم بود و به طور کلی باید گفت از لحاظ جنس بدنه، S6 درست شبیه به پرچم‌دارهای امروزی بود.

اما این تمام ماجرا نیست. سامسونگ همزمان با S6، از یک مدل دیگر تحت عنوان گلکسی S6 Edge رونمایی کرد. از لحاظ ظاهری، جز نمایشگر خمیده بین این گوشی و مدل استاندارد هیچ تفاوت دیگری وجود نداشت. پیش از این هم ایده‌ی نمایشگرهای خمیده با گلکسی نوت Edge انجام گرفته بود اما آن گوشی تنها در قسمت راست خود خمیدگی داشت.

هر دو گوشی سری S6 در ماه مارس سال ۲۰۱۵ رونمایی و راهی بازار شدند. اما سامسونگ در ماه آگوست همان سال از گوشی S6 Edge پلاس هم رونمایی کرد. این اولین باری بود که شاهد حضور مدل پلاس در گوشی‌های پرچم‌دار سری S سامسونگ بودیم در حالی که سال بعد خبری از مدل پلاس نبود. همانطور که احتمالا می‌دانید، S6 Edge پلاس تنها به خاطر نمایشگر بزرگ‌تری که داشت از دو گوشی دیگر متمایز می‌شد.

سامسونگ هیچگاه میزان فروش گوشی‌های این سری را رسما اعلام نکرد اما به گفته‌ی خیلی از تحلیل‌گران، فروش این سری حتی به اندازه‌ی S5 هم نبود چرا که غول کره‌ای بعد از گذشت تنها چند ماه کوتاه بعد از عرضه، مجبور شد قیمت دو مدل استاندارد و پلاس را هم کاهش دهد. به همین دلیل است که از سری S6 با اینکه آماری از فروش آن در دسترس نیست، همیشه به عنوان یک تغییر ناخوشایند در خانواده‌ی گلکسی‌ها یاد می‌شوند. هرچند در سال بعد همه‌ چیز تا حدودی به روال عادی بازگشت.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی‌های سری گلکسی S6

گلکسی S6 با اندروید ۵.۰۲ Lollipop راهی بازار شد در نهایت به اندروید ۷.۰ Nougat به‌روزرسانی شد.

بنا به دلایلی نامشخص، با اینکه این دو گوشی از بدنه‌ای با ترکیب شیشه و فلز بهره می‌بردند، اما ضد آب نبودند. این نکته شاید به تنهایی عجیب نبود اما با در نظر گرفتن اینکه گلکسی S5 با بدنه‌ی پلاستیکی خود از استاندارد ضد آب IP67 بهره می‌برد، می‌شد آن را یک حرکت عجیب و در واقع پسرفت در نظر گرفت. جالب‌تر اینکه حتی گلکسی S6 Edge پلاس هم از استاندارد یاد شده بهره‌مند نبود.

سرویس پرداخت سامسونگ (Samsung Pay) هم همزمان با گوشی‌های گلکسی S6 رونمایی شد اما اواسط سال ۲۰۱۵ در دسترس قرار گرفت.

به دلیل استفاده از بدنه‌ی یکپارچه از جنس شیشه، سامسونگ امکان اضافه کردن حافظه‌ی داخلی گوشی از طریق کارت حافظه‌ی جانبی و همچنین تعویض باتری را از بین برد اما سال بعد حداقل برای افزایش حافظه راه حلی در نظر گرفته شد اما حتی هنوز هم فکری به حال تعویض بدون دردسر باتری نشده.

در سال ۲۰۱۵، گلکسی S6 با قیمت ۶۰۰ دلار و گلکسی S6 Edge هم با قیمت ۷۰۰ دلار راهی بازار شدند که این مبلغ‌ها به ترتیب معادل ۶۴۸ و ۷۵۵ دلار امروز هستند.

سامسونگ گلکسی S7؛ بازگشت به مسیر پیشرفت

با معرفی گوشی‌های سری S6، سامسونگ اگرچه تغییرات اساسی خوبی داشت اما مرتکب اشتباهاتی هم شد. اول اینکه امکان افزایش حافظه‌ی داخلی از طریق کارت حافظه‌ی جانبی را برداشت، دوم اینکه گوشی‌ها برخلاف سال قبل ضد آب نبودند در حالی که از طراحی یکپارچه‌ای بهره‌ می‌بردند، سوم اینکه یک مدل با نمایشگر منحنی با همان اندازه ولی ۱۰۰ دلار قیمت بیشتر هم رونمایی شد، در حالی که هیچ توضیحی در رابطه با اینکه چرا یک گوشی منحنی باید تا این حد از یک مدل معمولی گران‌تر باشد ارائه نکرد، در نهایت هم عرضه‌ی مدل S6 Edge پلاس درست موقعی که گلکسی نوت ۵ راهی بازار شده بود.

با ورود گلکسی S7، بسیاری از مشکلات بالا هم حل شد. برای مثال به‌جای اینکه دو گوشی کاملا یک‌اندازه را شاهد باشیم، سامسونگ مدل Edge را کمی بزرگ‌تر از مدل استاندارد تولید کرد. البته اندازه‌ی گلکسی S7 Edge آنقدرها هم بزرگ نبود که بخواهیم آن را پلاس بنامیم اما بدین ترتیب حداقل افزایش قیمت کمی توجیه شد. علاوه بر این، امکان افزایش حافظه‌ی داخلی از طریق کارت حافظه‌ی جانبی و استاندارد ضد آب IP68 هم به تمام گوشی‌های این سری اضافه شد.

البته گلکسی S7 از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی به نسل قبل خود داشت از این لحاظ که همچنان شاهد حضور لوگوی سامسونگ در حاشیه‌‌ی زیاد بالای نمایشگر و کلید هوم در قسمت پایین صفحه بودیم. هرچند این آخرین نسل از گوشی‌های سامسونگ با چنین طراحی بود چرا که با سری S8، همه‌ چیز تغییر کرد و گلکسی Sها وارد دوره‌ی جدیدی شدند.

با یافتن و حل بسیاری از مشکلات گلکسی S6، سامسونگ توانست بار دیگر شرایط بازار را به نفع خود تغییر دهد تا بدین ترتیب به صورت کلی و با احتساب عملکرد هر دو گوشی، ۵۵ میلیون دستگاه‌ از سری گلکسی S7 را به فروش برساند. با در نظر گرفتن این موضوع که بهترین گوشی اندرویدی تاریخ ۸۰ میلیون دستگاه به فروش رفته بود، می‌توان گفت این آمار بسیار فوق‌العاده‌ای بود.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی‌های سری گلکسی S7

گوشی‌های سری گلکسی S7 با اندروید ۶.۰.۱ Marshmallow راهی بازار شدند و در نهایت کار خود را با اندروید ۸.۰ Oreo پایان دادند.

قابلیتی که با گوشی‌های این سری از محصولات سامسونگ کنار رفت و دیگر هم بر نگشت، فرستنده‌ی مادون قرمز بود که باعث می‌شد گوشی کاربر به یک ریموت کنترل برای لوازم خانه نظیر تلویزیون تبدیل شود. البته سامسونگ این سنسور را از S6 Edge پلاس هم حذف کرده بود اما دو مدل اصلی S6 از آن بهره‌مند بودند.

نکته‌ی بسیار عجیب و جالب، بهره‌مندی این گوشی‌ها از پورت قدیمی Micro-USB به جای USB-C بود. سامسونگ همیشه در اعمال فناوری‌های روز در گوشی‌های خود پیش قدم می‌شود، اما آن سال بنا به دلایلی احساس کرد نباید از پورت USB-C در گوشی‌های خود استفاده کند در حالی که بسیاری از رقبای این شرکت به استفاده از این پورت جدید روی آورده بودند.

همزمان با المپیک تابستانه‌ی سال ۲۰۱۶، سامسونگ از مدل مخصوص گلکسی S7 Edge با رنگ آبی و تم المپیک رونمایی کرد. تقریبا تمام ورزشکارانی که آن سال در المپیک تابستانه شرکت کرده بودند، یک گلکسی S7 Edge نیز به صورت رایگان دریافت کردند.

در سال ۲۰۱۶، گلکسی S7 و S7 Edge با قیمت ۶۹۹ و ۷۷۹ دلار راهی بازار شدند و این یعنی ارزش آن‌ها به دلار امروز به ترتیب ۷۱۳ و ۸۳۰ دلار بود.

سامسونگ گلکسی S8 و S8 پلاس؛ اشتباه بزرگ

البته اشتباه بزرگ آن سال خیلی به گلکسی S8 و مدل پلاس آن مرتبط نبود. غول کره‌ای با عرضه‌ی گلکسی نوت ۷، توجه زیادی را به سوی خود جلب کرد اما همانطور که می‌دانید، این گوشی به صورت ناگهانی منفجر می‌شد. سامسونگ ضمن عذرخواهی از تمام خریداران گلکسی نوت ۷، مبلغ خرید را به آن‌ها بازگرداند و تمام نوت ۷‌ها را از بازار جمع‌آوری کرد تا آن سال هیچ نوت جدیدی در بازار وجود نداشته باشد. توجه زیاد کاربران اما در یک آن سیل نگاه‌های منفی را روانه‌ی سامسونگ کرد تا گلکسی S8 و برادر بزرگ‌ترش در همان ابتدای ورود به بازار کار سختی داشته باشند.

گلکسی S8 اما به جز یک مشکل نه چندان بزرگ، بسیار گوشی خوب، زیبا و قدرتمندی بود. منظور از تنها مشکل، محل تعبیه‌ی حسگر اثرانگشت است که به پشت گوشی و دقیقا در کنار سنسور دوربین منتقل شد. این موضوع باعث می‌شد خصوصا در مدل پلاس، قرار دادن دست روی آن برای کاربرانی با دست کوچک کار سختی باشد و همچنین برخی از آن‌ها به اشتباه دست خود را روی سنسور دوربین قرار می‌دادند.

اگر از این مشکل نه چندان بزرگ فاکتور بگیریم، عملکرد S8 به عنوان گوشی که سری S را وارد دوره‌ی جدیدی از طراحی کرد بسیار خوب بود. از طرفی تنها دو گوشی در مدل استاندارد و پلاس رونمایی شد که هر دوی آن‌ها از نمایشگر خمیده بهره می‌بردند اما مدل بزرگ‌تر یک سری قابلیت بیشتر هم داشت تا افزایش قیمت بیشتر برای کاربران منطقی به نظر برسد.

با تغییر محل حسگر اثرانگشت از جلو به پشت دستگاه، گلکسی S8 اولین پرچم‌دار سامسونگ لقب گرفت که بالاخره کلید معروف هوم را حذف کرد و باعث شد کاهش چشمگیری را در حواشی بالا و پایین گوشی شاهد باشیم. این یک تصمیم بسیار ضروری و البته هیجان‌انگیز بود که در نتیجه‌ی آن، نمای ظاهری گلکسی‌ها فوق‌العاده زیبا و چشم‌نواز شده بود.

مانند سری S6، میزان فروش گوشی‌های سری گلکسی S8 هیچگاه اعلام نشد اما به گفته‌ی تحلیل‌گران، میزان فروش سری جدید علی‌رغم تمام بهبودی‌هایی که داشتند، به خوبی سری قبل نبود. مشخص نیست آیا فاجعه‌ی نوت ۷ روی فروش این گوشی‌ها تاثیر گذاشت یا این موضوع به محل بد تعبیه‌ی حسگر اثر انگشت مرتبط می‌شد اما خب هرچه که بود، عملکرد نه چندان خوب S8 کمی سامسونگ را ترساند.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی‌های سری گلکسی S8

گلکسی S8 و S8 پلاس با اندروید ۷.۰ Nougat راهی بازار شدند و در نهایت به اندروید ۹ Pie به‌روزرسانی شدند.

گلکسی S8 اولین گوشی هوشمندی بود که به بلوتوث نسخه‌ی ۵.۰ مجهز می‌شد که اگرچه اکنون نسخه‌ی ۵.۲ آن عرضه شده اما همچنان بلوتوث نسخه‌ی ۵.۰ یک استاندارد بین تمام گوشی‌های هوشمند کنونی به حساب می‌آید.

با سری S8، سامسونگ از دستیار صوتی جدید خود تحت عنوان بیکسبی نیز رونمایی کرد و حتی یک کلید اختصاصی هم برای فعال کردن آن در نظر گرفت. این دستیار صوتی هوشمند برای رقابت با گوگل اسیستنت و الکسای آمازون عرضه شد که البته هنوز هم نتوانست به خوبی آن‌ها باشد. به همین خاطر بود که تعبیه‌ی یک کلید اختصاصی برای آن در کنار کلیدهای پاور و صدا، آنقدرها به مذاق کاربران خوش نیامد.

بعد از عرضه‌ی این گوشی‌ها، یک ویدیو در سراسر اینترنت بین کاربران دست به دست می‌شد که نشان می‌داد قابلیت تشخیص چهره‌ی گلکسی S8 به سادگی فریب می‌خورد و کاربر حتی با نشان دادن عکس خود هم می تواند وارد گوشی شود. سامسونگ هم در پاسخ به این ویدیو اعلام کرد تشخیص چهره را راه مطمئنی برای حفظ امنیت گوشی نمی‌داند.

در سال ۲۰۱۷، قیمت گلکسی S8 و S8 پلاس به‌ ترتیب ۷۵۰ و ۸۵۰ دلار اعلام شد که معادل ۷۸۲ و ۸۸۷ دلار امروز است.

سامسونگ گلکسی S9 و S9 پلاس

همانطور که سال ۲۰۱۶ و با ورود گلکسی S7،‌ سامسونگ مشکلات متعدد سری قبل را جبران کرد، گلکسی S9 هم آمد تا اشتباهات سامسونگ در قبال S8 را جبران کند. یکی از بزرگ‌ترین تغییراتی که در این گوشی‌ها پدید آمد، جابجایی حسگر اثرانگشت کمی به سمت مرکز پنل پشتی بود تا بدین ترتیب فاصله‌ای بین آن‌ و دوربین گوشی کمی افزایش پیدا کند و در نتیجه کاربر راحت‌تر به آن دسترسی داشته باشد.

سامسونگ همچنین برای اولین بار در تاریخ گوشی‌های سری گلکسی S خود، یک دوربین تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی اپتیکال ۲ برابری را هم به دوربین اصلی مدل پلاس این سری اضافه کرد تا بدین ترتیب در مسیری قدم بگذارد که این سال‌هاست به شکلی بسیار جدی توسط شرکت‌ها پیگیری می‌شود. علاوه بر این‌ها، حواشی بالا و پایین صفحه باز هم به شکل محسوسی کاهش یافت و گوشی‌ها نمای زیباتری پیدا کردند.

با همه‌ی این تفاسیر، گلکسی‌های جدید بسیار شبیه به نسل قبل خود بودند. در واقع سامسونگ این گوشی‌ها را صرفا برای جبران اشتباهات خود در سری قبل رونمایی کرد بنابراین آنقدرها انتظار پیشرفت نداشتیم. هرچند اضافه شدن دوربین تله‌فوتو خود یک انقلاب بزرگ به حساب می‌آمد. البته کمی بعد از آن، هواوی P20 پرو را با سه لنز مختلف راهی بازار کرد که در بسیاری از بررسی‌ها از آن به عنوان قاتل گلکسی S9 یاد می‌شد.

گلکسی‌های جدید اما چون پیشرفت زیادی به نسبت قبل نداشتند، این احتمال می‌رفت که فروش خوبی را تجربه نکنند اما سامسونگ با یک استراتژی هوشمندانه و کاهش قیمت پایه‌ی آن‌ها به نسبت قبل باعث شد توجه بسیاری از کاربران به این محصولات جلب شود و در نتیجه فروش خوبی را هم شاهد بودیم. این گوشی‌ها اگرچه به خوبی گلکسی S8 عمل نکردند، اما با در نظر گرفتن این موضوع که گوشی‌های زیادی در آن زمان راهی بازار شده بودند، می‌توانیم عملکرد آن را خوب ارزیابی کنیم. با این حال سامسونگ نیاز داشت یک تغییر اساسی در پرچم‌داران سال بعد خود پدید بیاورد.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی‌های سری گلکسی S9

گوشی‌های سری گلکسی S9 با اندروید ۸.۰ Oreo راهی بازار شدند و در نهایت با به‌روزرسانی به اندروید ۱۰ به کار خود پایان دادند.

با عرضه‌ی این گوشی‌ها، افزایش ظرفیت خاصی را در باتری‌‌ها به نسبت نسل قبل شاهد نبودیم که این موضوع را می‌توان تحت تاثیر اتفاقاتی دانست که گریبان‌گیر گلکسی نوت ۷ شد.

در سال ۲۰۱۶، اپل از گوشی آیفون ۷ رونمایی کرده بود که از جک هدفون بهره نمی‌برد. سال بعد، بسیاری از شرکت‌های اندرویدی به تقلید از اپل، این جک محبوب را از گوشی‌های خود حذف کردند. این موضوع نگرانی‌هایی را بوجود آورد که سامسونگ هم همین کار را خواهد کرد اما خب خوشبختانه حداقل در سال ۲۰۱۸، هر نماینده‌ای از سامسونگ که راهی بازار شد به این پورت مجهز شده بود.

اواخر سال ۲۰۱۸، سامسونگ از رابط کاربری One UI خود به عنوان جدیدترین پوسته‌ی اندروید رونمایی کرد. این رابط کاربری ابتدا برای سری گلکسی S9 و به همراه اندروید ۹ منتشر شد تا کاربران سامسونگ بعد از سال‌ها، با ظاهری کاملا متفاوت روبرو شوند. این رابط کاربری جایگزین Samsung Experience شده بود که خود به عنوان جایگزین TouchWiz رونمایی شد. حتی منتقدین سامسونگ معتقدند One UI بهترین رابط کاربری بوده که سامسونگ تاکنون عرضه کرده.

در سال ۲۰۱۸، قیمت گلکسی S9 و S9 پلاس به ترتیب ۷۲۰ و ۸۴۰ دلار اعلام شد.

سامسونگ گلکسی S10 ،S10 پلاس و S10e

گلکسی S9 و S9 پلاس یک چیز مهم را به سامسونگ اثبات کردند و آن هم این بود که اگر شرکت محصولی را با بهبودی‌های ظاهری جزئی به نسبت قبل راهی بازار کند، از لحاظ فروش با مشکل مواجه خواهد شد. فروش نه چندان رضایت بخش سری گلکسی S9 هم باعث شد سامسونگ در سال ۲۰۱۹، پرچم‌داران خود را در تعداد بیشتر و با تغییرات عمده‌تر راهی بازار کند. اینطور شد که گلکسی S10، گلکسی S10 پلاس و S10e رونمایی شدند.

برای اولین بار در تاریخ، شاهد ۴ گوشی در یک سری از پرچم‌داران سامسونگ بودیم. دو مدل اصلی، گلکسی S10 و S10 پلاس بودند اما دو نسخه‌ی دیگر، S10 5G و S10e بودند که مورد اول به عنوان اولین گوشی ۵G تاریخ و گوشی دوم به عنوان اولین پرچم‌دار مقرون به صرفه در دسترس قرار گرفتند. تمام این گوشی‌ها در نسخه‌ی مخصوص آمریکا به اسنپدراگون ۸۵۵ و در نسخه‌ی بین‌المللی به اگزینوس ۹۸۲۰ مجهز شده بودند. اما خب از برخی جهات نظیر کیفیت ساخت بدنه، تعداد دوربین و حافظه‌ی رم با یکدیگر متفاوت بودند. همین موضوع باعث شد سامسونگ بتواند قیمت پرچم‌داران خود را در محدوده‌ای گسترده‌تر تنظیم کند تا تعداد بیشتری از کاربران بتوانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند (۷۴۹ – ۱۳۹۹).

به علاوه‌ی اضافه شدن مدل‌های جدید، سامسونگ از لحاظ ظاهری نیز پرچم‌داران خود را دستخوش تغییراتی اساسی کرد. برای اولین بار، شاهد حضور دوربین سلفی حفره‌ای بودیم تا باز هم از میزان حاشیه‌ی بالا کاسته شود و گوشی نمای زیباتری به خود بگیرد. همچنین حسگر اثرانگشت نیز برای اولین بار به درون نمایشگر آمد تا کاربر با قرار دادن دست خود روی نمایشگر قفل گوشی را باز کند. موضوعی که باعث شد انتقاد زیادی هم به شرکت کره‌ای وارد شود چون عملکرد سنسور درون صفحه آنقدرها دقیق و سریع نبود. (در S10e این حسگر با کلید پاور ادغام شد). با این حال قرارگیری اثر انگشت به جای قرار گرفتن در حاشیه در پنل جلو به درون نمایشگر آمد تا بدین ترتیب، پنل جلوی گوشی کاملا نمایشگر باشد.

روی پنل پشتی اما حتی در ارزان‌ترین مدل موجود، شاهد حداقل دو سنسور دوربین بودیم. در بهترین مدل که گلکسی S10 5G بود، سه دوربین به علاوه‌ی یک سنسور مدت پرواز بکار رفته بود تا کهکشانی‌های سری ۱۰ سامسونگ در عکاسی و فیلم‌برداری بی‌نظیر باشند (مدل استاندارد و پلاس هم از سه دوربین بهره می‌بردند، بدون سنسور مدت پرواز). نکته‌ی جالب اینجا بود که هنوز این گوشی‌ها به جک هدفون مجهز بودند و این خبر بسیار خوبی برای علاقه‌مندان به نماینده‌های سامسونگ به حساب می‌آمد.

سوا از این موارد، کاربر می‌توانست از طریق کارت حافظه‌ی جانبی، حافظه‌ی داخلی گوشی را افزایش دهد، هرچند سامسونگ گلکسی S10 را در مدلی با ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی و S10 پلاس را در مدلی با ۱ ترابایت حافظه‌ی داخلی راهی بازار کرد تا هیچ نیازی به خرید کارت حافظه‌ی جانبی نباشد. حتی گلکسی S10e که محصول مقرون به صرفه‌ی شرکت در سال ۲۰۱۹ به حساب می‌آمد در نسخه‌ی ۲۵۶ گیگابایتی نیز در دسترس بود.

به طور کلی سری گلکسی S10 را می‌توان یک دوران طلایی دیگر برای سامسونگ در نظر گرفت. البته از میزان فروش آن‌ها خبر دقیقی در اختیار نداریم اما تقریبا تمام خبرگذاری‌ها روی این موضوع اتفاق نظر دارند که فروش این گوشی‌ها بسیار بیشتر از سری گلکسی S9 بود.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی‌های سری گلکسی S10

گوشی‌های سری گلکسی S10 با اندروید ۹ Pie راهی بازار شدند و کمی بعد اندروید ۱۰ را نیز دریافت کردند. سامسونگ قطعا اندروید ۱۱ را نیز برای این محصول منتشر می‌کند که قرار بود آخرین به‌روزرسانی برای گوشی‌های سال ۲۰۱۹ این شرکت باشد اما با عرضه‌ی سری نوت ۲۰، غول کره‌ای اعلام کرد پرچم‌دارهای سال ۲۰۱۹ به بعد به همراه برخی از میان‌رده‌ها نظیر گلکسی A71 و A51، تا سه‌ سال به‌روزرسانی اندروید را دریافت می‌کنند. بدین ترتیب پرچم‌داران این سری با دریافت اندروید ۱۲ به کار خود پایان خواهند داد.

با قیمت پایه‌ی ۸۹۹ دلار برای مدل استاندارد، سامسونگ بالاخره سری پرچم‌دارانی از سری S معرفی کرد که بیش از دو برابر گلکسی S قیمت داشتند (گلکسی S در سال ۲۰۱۰ با قیمت ۴۰۰ دلار عرضه شد).

سامسونگ معتقد بود سنسور اثرانگشت اولتراسونیک در این گوشی بهتر از اپتیکال در گوشی‌های دیگر عمل می‌کند اما در عمل اصلا چنین چیزی را شاهد نبودیم. نه تنها عملکرد این سنسورها به نسبت سنسورهای اپتیکال کندتر بود، بلکه یک نقص فنی باعث می‌شد هکرها به راحتی وارد گوشی شوند. البته سامسونگ بعد از دانستن این موضوع بلافاصله یک به‌روزرسانی امنیتی برای گوشی‌های این سری عرضه کرد.

گلکسی S10 پلاس اولین گوشی با ظرفیت حافظه‌ی داخلی ۱ ترابایت بود. جالب‌تر اینکه کاربر می‌توانست با یک کارت حافظه‌ی جانبی، ظرفیت گوشی را ۵۱۲ گیگابایت دیگر هم افزایش دهد تا به طور کلی، ۱.۵ ترابایت حافظه‌ی داخلی در اختیار داشته باشد که تا آن زمان در هیچ گوشی دیگری شاهد چنین چیزی نبودیم.

در سال ۲۰۱۹، گلکسی S10 با قیمت پایه‌ی ۸۹۹ دلار و گلکسی S10 پلاس با قیمت ۹۹۹ دلار در دسترس قرار گرفتند. گلکسی S10e هم با قیمت پایه‌ی ۷۴۹ دلار عرضه شد اما گلکسی S10 5G با قیمت بی‌سابقه‌ی ۱۲۹۹ دلار وارد بازار شد تا در این زمینه رکورد جدیدی را ثبت کند.

سامسونگ گلکسی S20: ریسکی که ارزشش را نداشت

سامسونگ در سال ۲۰۲۰، سوا از تمام تغییراتی که در پرچم‌داران جدید خود اعمال کرد و در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت، نام‌گذاری آن‌ها را نیز تغییر داد. بدین ترتیب از سری S10، دیگر شاهد رونمایی محصولی تحت عنوان گلکسی S11 نبودیم. بلکه با ورود به سال ۲۰۲۰، سامسونگ تصمیم گرفت پرچم‌داران خود را نیز S20 نام‌گذاری کند با این امید که سال جدید، سال خوشایندی برای شرکت باشد.

۲۰۲۰ یک سال هیجان‌انگیز بود. اما هیجان ناشی از آن هم در نتیجه‌ی اتفاقات بد و هم اتفاقات خوب رخ داد. از طرفی دقیقا همزمان با رونمایی از پرچم‌داران سری S20، ویروسی جدید تحت عنوان کرونا، سبک زندگی تمام مردم جهان را تغییر داد و باعث شد تقریبا همه چیز از حالت عادی خارج شود. به همین خاطر بد اقبالی سری جدید از پرچم‌داران سامسونگ از همان ابتدای رونمایی آغاز شد.

سامسونگ در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، برای کاربرانی با بودجه‌ی محدود، یک پرچم‌دار تحت عنوان گلکسی S10e و حتی بعدها گلکسی S10 لایت را رونمایی کرد. اما با ورود سری S20، نه تنها چنین چیزی را شاهد نبودیم بلکه حتی قیمت مدل‌های استاندارد نیز افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که سامسونگ به خط تولید پرچم‌داران خود، یک مدل جدید تحت عنوان اولترا نیز اضافه کرد و این می‌توانست باعث شود گوشی‌ها بار دیگر در محدوده‌ی قیمتی گسترده‌تری در دسترس قرار بگیرند.

اما خب این اتفاق رخ نداد و کاربران برای خرید ارزان‌ترین پرچم‌دار سری گلکسی S20 باید مبلغ ۱۰۰۰ دلار را پرداخت می‌کردند. یک ریسکی که تا قبل از خرید، هیچکس نمی‌دانست آیا ارزشش را دارد یا خیر. البته سامسونگ هم با چنین سیاست قیمت‌گذاری یک ریسک بزرگ انجام داد اما خب به نظر می‌رسید کاربران کمی باتجربه‌تر از قبل بودند و دیگر برای پرچم‌دار مدل استاندارد، چنین هزینه‌ای پرداخت نکردند.

این موضوع در کنار شیوع ویروس کرونا باعث شد کاربران، بیشتر اقتصادی فکر کرده و سراغ محصولاتی بروند که با قیمت پایین، بهترین عملکرد را داشت. در نتیجه‌ی این اتفاق بود که فروش پرچم‌داران متفاوت سامسونگ ناامیدکننده از آب در آمد. این گوشی‌ها از پردازنده‌ی بسیار قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ بهره می‌بردند ولی غول کره‌ای برای مدل بین‌المللی و کشور خود یعنی کره‌ی جنوبی، این پرچم‌دارها را به اگزینوس ۹۹۰ مجهز کرد.

اگزینوس ۹۹۰ اما پردازنده‌ی بسیار پر حاشیه‌ای بود. عملکرد این پردازنده بد نبود، اما آنقدری پایین‌تر از اسنپدراگون ۸۶۵ بود که باعث شد سامسونگ تصمیم بگیرد در کشور خود، سری S20 را با اسنپدراگون ۸۶۵ عرضه کند تا حداقل مشتریان خود را در داخل از دست ندهد. این در حالی بود که در دیگر نقاط جهان کاربران همچنان برای خرید این گوشی‌ها با اگزینوس ۹۹۰ باید حداقل ۱۰۰۰ دلار پرداخت می‌کردند.

سامسونگ تمام گوشی‌های این سری را در دو مدل ۵G و ۴G با رم و حافظه‌ی داخلی بسیار پر سرعت راهی بازار کرد. از این لحاظ مشکلی نبود. حتی مدل‌های مجهز به اگزینوس ۹۹۰ هم مشکلی نداشتند اما کاربران معتقدند سامسونگ با قیمت مشابه این سری با مدل‌های مجهز به اسنپدراگون، به کاربران خود بی‌احترامی کرد که خب بی‌راه نبود.

لازم به ذکر است سامسونگ در این گوشی‌ها بالاخره به جمع شرکت‌هایی پیوست که پرچم‌داران خود را بدون جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون راهی بازار می‌کردند و بعد از آن هم گلکسی نوت ۲۰ بدون این پورت عرضه شد تا سامسونگ نیز رسما پایان کار خود را با جک ۳.۵ میلی‌متری اعلام کند.

اواخر سال ۲۰۲۰ اما سامسونگ با اطلاع از عملکرد بد پرچم‌داران خود، محصولی با قدرت سخت‌افزاری تقریبا مشابه تحت عنوان گلکسی S20 فن ادیشن راهی بازار کرد که در مدل پایه‌ی خود، ۷۰۰ دلار قیمت‌گذاری شد. این گوشی در واقع همان گلکسی S20e بود که خب توانست بار سنگینی را که به آن محول شد با موفقیت به دوش بکشد.

اطلاعات مهم پیرامون گوشی‌های سری گلکسی S20

گلکسی S20 و در واقع تمام مدل‌های آن با اندروید ۱۰ راهی بازار شدند و اکنون اندروید ۱۱ را نیز دریافت کرده‌اند. این گوشی‌ها در نهایت با اندروید ۱۳ به کار خود پایان خواهند داد.

قیمت پایه‌ی گلکسی S20 اولترا ۱۳۹۹ دلار اعلام شد تا بدین ترتیب بار دیگر این سامسونگ باشد که گران‌ترین پرچم‌دار اندرویدی را راهی بازار می‌کند که یک گوشی معمولی است (گوشی با طراحی معمولی، برخلاف گوشی تاشو).

برخی‌ها معتقد بودند دلیل اصلی گران بودن پرچم‌داران سری گلکسی S20، در واقع گران‌ بودن پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۶۵ بود که به نسبت نسل قبل خود قیمت بسیار بالاتری داشت.

سامسونگ اما مدل‌های مجهز به اگزینوس ۹۹۰ را هم با همان قیمت و حتی گلکسی S20 فن ادیشن را با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ با قیمت ۷۰۰ دلار راهی بازار کرد تا ثابت شود سامسونگ واقعا در قیمت‌گذاری پرچم‌داران خود، اشتباه بزرگی را مرتکب شود. البته کیفیت ساخت بالا و ظاهر زیباتر پرچم‌داران اصلی را هم نباید فراموش کرد.

در سال ۲۰۲۰، گلکسی S20 با قیمت پایه‌ی ۹۹۹ دلار راهی بازار شد. گلکسی S20 پلاس ۱۱۹۹ دلار قیمت‌گذاری شد و مدل اولترا نیز با قیمت ۱۳۹۹ دلار در دسترس قرار گرفت. از دلایل اصلی گران بودن مدل اولترا، بهره‌مندی آن از دوربین تله‌فوتوی بسیار قدرتمند و سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بود. همچنین این محصول در گران‌ترین مدل خود از ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برد.

در همین سال گلکسی S20 فن ادیشن با قیمت پایه‌ی ۶۹۹ دلار، توانست بخش بزرگی از شکست‌ پرچم‌داران سری S20 را جبران کند.

سامسونگ گلکسی S21؛ پرچم‌داران مورد انتظار

سامسونگ دو روز دیگر از پرچم‌داران سری گلکسی S21 نیز رونمایی می‌کند. پرچم‌دارانی که غیر از ماژول دوربین، تفاوت زیادی با سری قبل نخواهند داشت. البته که این گوشی‌ها با پردازنده‌ی ۵ نانومتری جدید راهی بازار می‌شوند اما خب به‌روزرسانی پردازنده موضوعی بوده که هر سال شاهد آن بودیم و یک تغییر انقلابی به حساب نمی‌آید. جالب اینجاست که گفته می‌شود سامسونگ پرچم‌داران مدل استاندارد و پلاس را با بدنه‌ی پلاستیکی و نمایشگری تخت راهی بازار می‌کند در حالی که نسل گذشته، با بدنه‌ای از جنس فلز و شیشه تولید شده بودند. با این حال باید دید بعد از ورود این محصولات به بازار چه عملکردی را از آن‌ها شاهد خواهیم بود چون با بررسی قابلیت‌ها و امکانات روی کاغذ نمی‌توانیم به این نتیجه برسیم که عملکرد سامسونگ به نسبت قبل چگونه بوده.

