سامسونگ امسال گوشی‌های گلکسی S21 را زودتر از همیشه معرفی می‌کند و به همین خاطر فقط دو روز دیگر یعنی در تاریخ ۲۵ دی شاهد معرفی این گوشی‌ها خواهیم بود. با توجه به اینکه طی هفته‌های گذشته تقریبا تمام جزئیات این گوشی‌ها فاش شده، با خیال راحت می‌توانیم به مشخصات آن‌ها بپردازیم.

اول از همه باید بگوییم که گلکسی S21 اولترا از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند. به غیر از انتشار گزارش‌های مختلف در رابطه با این موضوع، یکی از مقامات سامسونگ هم به نوعی این موضوع را تایید کرده است. البته این گوشی برخلاف سری گلکسی نوت همراه با قلم S Pen ارائه نمی‌شود و کاربران در صورت تمایل می‌توانند آن را به طور جداگانه با پرداخت ۴۰ یورو خریداری کنند. باید خاطرنشان کنیم برخی کیس‌های محافظ از محفظه‌ای برای این قلم بهره می‌برند.

همچنین این گوشی تنها عضو این خانواده است که از نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۱۴۴۰p+ استفاده می‌کند و در ضمن برخلاف نسل قبلی، کاربران برای بهره‌گیری از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نیازی به کاهش دادن رزولوشن نمایشگر ندارند. گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس علی‌رغم پشتیبانی از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز، به رزولوشن ۱۰۸۰p+ بسنده کرده‌اند.

گلکسی S21 اولترا با نمایشگر ۶.۸ اینچی خمیده به دست کاربران می‌رسد ولی مدل‌های S21 و S21 پلاس به ترتیب مبتنی بر نمایشگرهای ۶.۲ و ۶.۷ اینچی تخت هستند. سامسونگ برای محافظت از نمایشگر هر سه گوشی از گوریلا گلس ویکتوس استفاده کرده است.

مدل اولترا به غیر از ارتقای گسترده در حوزه‌های مختلف، در زمینه‌ی دوربین هم نسبت به دو مدل دیگر حرف بیشتری برای گفتن دارد. گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس از همان دوربین‌های نسل قبلی استفاده می‌کنند که از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است. اگرچه احتمالا این دو گوشی نسبت به نسل قبلی از سنسورهای دوربین بهتری بهره می‌برند، اما باید ببینیم عکس‌های ثبت شده با آن‌ها چه تفاوتی با سری اس ۲۰ دارند.

از طرف دیگر، گلکسی S21 اولترا حالا از دوربین پریسکوپی با قابلیت زوم ۱۰ برابری بهره می‌برد و در کنار آن هم یک دوربین تله‌فوتو جدید با زوم ۳ برابری تعبیه شده است. دوربین اصلی هم اگرچه از سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد، ولی سامسونگ برای این دوربین از نسل جدید این سنسور استفاده کرده است. به لطف بهبودهای صورت گرفته، این سنسور علی‌رغم داشتن پیکسل‌های هم‌اندازه با نسل قبلی، حساسیت بیشتری نسبت به نور ارائه می‌دهد. در ماژول دوربین مدل اولترا یک سیستم فوکوس خودکار لیزری هم دیده می‌شود و در ضمن نباید دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم.

در رابطه با تراشه هم این گوشی‌ها مطابق معمول با دو تراشه راهی بازار می‌شوند. در برخی مناطق کاربران این گوشی‌ها از اسنپدراگون ۸۸۸ بهره‌مند می‌شوند و در بیشتر مناطق جهان کاربران باید از اگزینوس ۲۱۰۰ استفاده کنند. طبق گزارش‌های منتشر شده، به نظر می‌رسد اگزینوس ۲۱۰۰ رقیب قدری برای اسنپدراگون ۸۸۸ به شمار می‌رود.

گران‌ترین مدل اولترا از ۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و مدل پایه آن هم مبتنی بر ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی است. خریداران دو گوشی گلکسی S21 و S21 پلاس باید به ۸ گیگابایت حافظه رم بسنده کنند ولی از نظر حافظه داخلی می‌توانند از بین ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت ظرفیت دست به انتخاب بزنند. در ضمن طبق گزارش‌های مختلف، فقط مدل اولترا از کارت حافظه microSD پشتیبانی می‌کند.

گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس با باتری ۴۰۰۰ و ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی عرضه می‌شوند و هر دو از شارژ ۲۵ وات پشتیبانی می‌کنند. مدل اولترا هم مبتنی بر باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است و حداکثر سرعت شارژ آن به ۴۵ وات می‌رسد. همانطور که احتمالا می‌دانید، این گوشی‌ها بدون شارژر و هدفون عرضه خواهند شد.

سامسونگ برای گلکسی S21 از پنل پشتی پلاستیکی استفاده کرده ولی دو مدل دیگر دارای پنل پشتی شیشه‌ای هستند. ظاهرا این گوشی‌ها در مجموع در ۱۱ رنگ راهی بازار می‌شوند ولی در ابتدای عرضه تنوع این رنگ‌ها محدود خواهد بود.

در نهایت باید به تاریخ عرضه و قیمت آن‌ها بپردازیم. طبق گزارش‌ها، این گوشی‌ها از تاریخ ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) به دست کاربران می‌رسند. مدتی قبل قیمت این گوشی‌ها در بازار بلژیک فاش شد که در ادامه می‌توانید این قیمت‌ها را مشاهده کنید:

۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت گلکسی S21 ۸۵۰ یورو ۹۰۰ یورو – گلکسی S21 پلاس ۱۰۵۰ یورو ۱۱۰۰ یورو – گلکسی S21 اولترا ۱۳۵۰ یورو ۱۴۰۰ یورو ۱۵۳۰ یورو

آیا عرضه‌ی زودهنگام سری گلکسی S21 به ضرر این گوشی‌ها تمام می‌شود؟

