شرکت LG جزئیات بیشتری را درباره‌ی تلویزیون‌های سری OLED خود برای سال ۲۰۲۱ در CES 2021 منتشر کرد. با توجه به اطلاعات منتشر شده می‌توان گفت که این شرکت کره‌ای در سال ۲۰۲۱ قصد دارد از ۵ تلویزیون OLED شامل مدل‌های Z1، G1، C1، B1 و A1 رونمایی کند.

در میان این تلویزیون‌ها مدل G1 از این سری تلویزیون‌های OLED دارای پنل جدید OLED شرکت LG به نام OLED evo است. LG درباره‌ی این پنل OLED جدید می‌گوید که می‌تواند میزان روشنایی بیشتری را ارائه دهد. عدم نمایش محتوا با میزان روشنایی بالا یکی از موضوعاتی است که همیشه به عنوان نقطه‌ی ضعف نمایشگر‌های OLED مطرح می‌شود. این شرکت کره‌ای قصد دارد تا مدل G1 را در سه اندازه‌ی ۵۵، ۶۵ و ۷۷ اینچ عرضه کند.

به نظر می‌رسد که بعد از موفقیت تلویزیون OLED CX در سال ۲۰۲۰، مدل جدید C1 مدل محبوب بعدی این شرکت باشد. همانند مدل CX، شرکت LG قصد دارد تا مدل پایه‌ی تلویزیون C1 را هم در اندازه‌ی ۴۸ اینچ عرضه کند.

البته باید بگوییم که LG قصد دارد نسخه‌ای از این تلویزیون را هم با اندازه‌ی بزرگ ۸۳ اینچ عرضه کند که برای اولین‌بار شاهد رخ دادن این اتفاق هستیم. همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم استفاده از پنل جدید OLED evo مختص مدل G1 است و LG از این پنل در سری تلویزیون‌های C1 استفاده نکرده است.

بعد از این مدل‌ها، نوبت مدل Z1 است. به نظر می‌رسد که این مدل با رزولوشن ۸K و در اندازه‌های ۷۷ و ۸۸ اینچ عرضه خواهد شد. با وجود منتشر شدن این اطلاعات توسط LG، اما هنوز اطلاعات زیادی درباره‌ی مدل‌های A1 و B1 منتشر نشده است و تنها می‌دانیم که این مدل‌ها در اندازه‌ی ۵۵ و ۶۵ اینچ عرضه خواهند شد.

شرکت LG در تمامی مدل‌های Z1، G1 و C1 از پردازنده‌ی سیگنال تصویر جدید خود به نام Alpha9 Gen 4 استفاده کرده است. از این پردازنده‌ی سیگنال تصویر پیش‌تر در تلویزیون‌های LCD مدل‌های QNED99، QNED95، NANO99 و NANO95 این شرکت استفاده شده است.

تلویزیون‌های +HDR10 جدید سامسونگ با نور محیط هماهنگ خواهند شد

ادعاهای مطرح شده درباره‌ی پردازنده‌ی جدید نشان می‌دهند که این تراشه دارای الگوریتم‌های یادگیری عمیق است تا بتواند که محتوا را با توجه به رزولوشن آن و رزولوشن تلویزیون به بهترین شکل ممکن نمایش دهد.

علاوه‌بر این، این تراشه دارای قابلیتی به نام AI Picture Pro است که می‌تواند در زمان بخش محتوا المان‌هایی مانند چهره‌ و بدن افراد، تصاویر پس‌ زمینه و پیش زمینه‌ی را تشخیص دهد. همچنین این تراشه‌ی جدید دارای قابلیتی برای تشخیص نوع محتوای در حال پخش است و پارامتر‌های تصویر را با توجه به آن تغییر می‌دهد.

همچنین تلویزیون‌های دارای تراشه‌ی Alpha9 Gen 4 دارای قابلیت AI Sound Pro هستند که می‌تواند صدای مجازی ۵.۱.۲ و به صورت فراگیر را از طریق اسپیکر‌های به کار رفته در تلویزیون ارائه دهد. این تلویزیون‌ها از دالبی اتموس هم پشتیبانی می‌کنند. همچنین این تلویزیون‌ها دارای قابلیت تنظیم صدای خودکار برای شنیدن صدا به صورت یکنواخت در زمان مشاهده‌ی تلویزیون است.

علاوه‌بر این‌ها، تلویزیون‌های سال ۲۰۲۱ LG دارای سیستم عامل به‌روز شده‌ای webOS 6.0 هستند که دارای صفحه‌ی هوم با طراحی جدیدی است. در کنار این طراحی جدید، شرکت LG سعی کرده است که در این نسخه کارایی و برخی از قابلیت‌های این سیستم عامل را بهبود دهد. LG در کنار این به‌‌روزرسانی‌ها بهبود‌هایی را هم در کنترلر این تلویزیون‌ها به نام Magic Remote ایجاد کرده و تغییراتی را در دکمه‌های به کار رفته در این کنترلر درباره‌ی سایت‌های پخش محتوا به صورت استریم ایجاد کرده است.

سامسونگ از تلویزیون‌های Neo QLED و MicroLED سال ۲۰۲۱ رونمایی کرد

مدل‌های Z1، G1 و C1 دارای ۴ پورت HDMI 2.1 هستند که می‌توان با استفاده این مدل‌ها محتواهایی با رزولوشن ۴K به صورت ۱۲۰ فریم در ثانیه یا رزولوشن ۸K به صورت ۶۰ فریم در ثانیه را مشاهده کرد. این مدل‌ها همچنین از انویدیا GSYNG و AMD FreeSync Premium پشتیبانی می‌کنند و در زمان بازی می‌توانند که محتوا را با زمان پاسخگویی ۱ میلی ثانیه نمایش دهد.

همچنین ویژگی Game Optimize به کار رفته در این تلویزیون‌ها باعث می‌شود که این تلویزیون‌ها در زمان انجام بازی‌های ویدیوی بهترین تصویر را با توجه به نوع بازی در حال انجام نمایش دهند.

در نهایت باید بگوییم که مدل‌های ۵۵ و ۶۵ اینچ تلویزیون‌های G1، C1، B1 و A1 از پایه‌ی جدید نگه‌ دارنده‌ی تلویزیون LG به نام Gallery Stand پشتیبانی می‌کنند که این پایه برای قرار دادن تلویزیون بر روی زمین طراحی شده است. اطلاعات بیشتر و قیمت این تلویزیون‌ها امسال و در زمان عرضه‌ی آن‌ها به بازار اعلام خواهد شد.

تلویزیون سامسونگ یا LG؛ کدام برند در سال ۲۰۲۰ موفق‌تر بود؟

منبع: GSMArena

The post LG جزئیات تلویزیون‌های OLED سال ۲۰۲۱ خود را منتشر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala