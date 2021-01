مایکروسافت قصد دارد تا نسخه‌ی جدید تبلت سرفیس پرو ۷ پلاس را به‌زودی برای کاربران شاغل در شرکت‌ها، دانشجویان و افراد شاغل در امور آموزشی عرضه کند. با وجود اینکه این تبلت جدید مایکروسافت از لحاظ شکل ظاهری، ابعاد، نمایشگر و محل قرارگیری پورت‌ها شبیه مایکروسافت سرفیس پرو ۷ است، اما این تبلت جدید دارای تغییرات قابل توجهی در مقایسه با این تبلت است.

تبلت سرفیس پرو ۷ پلاس دارای نمایشگر ۱۲٫۳ اینچی PixelSence است و این تبلت برای اتصال لوازم جانبی مختلف دارای یک پورت USB-C، یک پورت USB-A، جک هدفون ۳٫۵ میلی‌متری و پورت «سرفیس کانکت» (Surface Conncet) است.

باتری استفاده شده در این تبلت می‌تواند که در هنگام استفاده و انجام کارهای متنوع با آن کاربران را تا ۱۵ ساعت همراهی کند (برای اطلاع باید بگوییم که این مدت در تبلت سرفیس پرو ۷ ۱۰٫۵ ساعت است). دلیل این افزایش طول عمر باتری این است که مایکروسافت در این تبلت از باتری با ظرفیت بیشتر، ۵۰٫۴ وات‌ساعتی استفاده کرده است (ظرفیت باتری سرفیس پرو ۷ ۴۶٫۵ وات‌ساعت است) و این تبلت به دلیل دارا بودن پردازنده‌‌ی جدید اینتل مصرف انرژی بهینه‌تری را هم دارد.

مایکروسافت برای انجام کار‌های پردازشی در تبلت سرفیس پرو ۷ پلاس از پردازنده‌ها‌ی نسل یازدهمی اینتل استفاده کرده است. قیمت در نظر گرفته شده برای این تبلت با پردازنده‌ی اینتل Core i3 (1115G4) در کنار ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه‌ی SSD رقم ۸۹۹ دلار است.

اما اگر قصد داشته باشید که نسخه‌ی دارای فناوری ارتباطی LTE را تهیه کنید که در آن از مودم LTE کوالکام اسنپدراگون X20 استفاده شده است، باید برای تهیه‌ی این مدل که با پردازنده‌ی اینتل Core i5 (1135G7) عرضه می‌شود، مبلغ ۱۱۴۹ دلار بپردازید.

در نهایت باید بگوییم که تهیه‌ی این تبلت با پردازنده‌ی اینتل Core i7 (1165G7) به همراه ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی رم و یک ترابایت حافظه‌ی SSD رقم ۲۷۹۹ دلار هزینه خواهد داشت.

با وجود اینکه مدل‌های دارای فناوری ارتباطی Wi-Fi این تبلت دارای درگاه کارت حافظه‌ی MicroSDXC هستند، اما در مدل‌های دارای فناوری ارتباطی LTE محل قرارگیری کارت حافظه، به محل قرارگیری سیم کارت نانوسیم اختصاص یافته است.

اطلاعات منتشر شده از این تبلت نشان می‌دهند که تیم سخت‌افزاری مایکروسافت بخش‌های داخلی این تبلت را به شکل کاملی دگرگون کرده است تا بتواند حافظه‌ی SSD به کار رفته در این تبلت را به صورت قابل تعویض در بیاورد. علاوه‌بر این، مایکروسافت در این تبلت قسمت‌های مربوط به انتقال حرارت را هم بهبود داده است تا بتواند بدون افزایش ابعاد این دستگاه، از باتری بزرگتری در آن استفاده کند.

به نظر می‌رسد که مایکروسافت قصد داشته تا به جای جایگزینی تبلت سرفیس پرو ۷ با سرفیس پرو ۸، از تبلت جدید با مشخصات سخت‌افزاری به‌روز برای شرکت‌ها رونمایی کند. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که بازار در نظر گرفته شده برای تبلت سرفیس پرو ۷ پلاس هم کاربران شرکت‌ها و افراد در حال تحصیل و شاغل در حوزه‌‌های مربوط به آن است.

در نهایت باید بگوییم با وجود اینکه هیچ صحبتی از عرضه‌ی مستقیم این تبلت به کاربران مطرح نشده است، اما مایکروسافت قصد دارد این تبلت را با سیستم عامل ویندوز ۱۰، در ۱۵ ژانویه (۲۶ دی) در کشور آمریکا و برای کاربران واجد شرایط آن عرضه کند. بعد از آمریکا، این شرکت قصد دارد تا این تبلت را در کشور‌های کانادا، استرالیا، نیوزلند، انگلیس و بیشتر کشور‌های اروپایی عرضه کند.

