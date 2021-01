شرکت اینتل در نمایشگاه CES امسال نگاهی را هم به پردازنده‌های نسل بعدی خود داشت. نسل بعدی پردازنده‌های این شرکت که Adler Lake نام دارد مشابه پردازنده‌های Lakefield، دارای یک فناوری‌ همانند تکنولوژی به کار رفته در پردازنده‌های ARM است.

در واقع این پردازنده‌ها هم دارای هسته‌های با توان پردازشی بالا و هم هسته‌های با مصرف انرژی بهینه است تا این پردازنده‌ها بتوانند که مجموعه کاملی را هم از لحاظ قدرت پردازشی و هم از لحاظ مصرف انرژی ارائه دهند.

با وجود اینکه پردازنده‌های Lakefield برای استفاده در دستگاه‌های قابل حمل توسعه داده شده بودند، اما اینتل درباره‌ی پردازنده‌های جدید Adler Lake اعلام کرده است که از این تراشه‌های جدید می‌توان علاوه‌بر کامپیوتر‌های قابل حمل، در کامپیوتر‌های دسکتاپ هم استفاده کرد.

اینتل همچنین اعلام کرده است که قصد دارد اولین تراشه‌ها این سری را، که جز قدرتمند‌ترین‌های تراشه از لحاظ توان پردازشی و مصرف انرژی هستند، نیمه‌ی دوم امسال عرضه کند.

تراشه‌های نسل دوازدهمی اینتل که دارای نام Adler Lake هستند همچنین دارای طراحی بهبود یافته‌ی ۱۰ نانومتری SuperFin هستند. اینتل از این فناوری در پردازنده‌‌های نسل یازدهمی خودش یعنی Tiger Lake هم استفاده کرده بود.

علاوه‌بر این بهبود طراحی، تراشه‌های نسل دوازدهمی اینتل دارای هسته‌‌های با قدرت پردازشی بالا هستند که اینتل آن‌ها را Golden Lake می‌نامد. علاوه‌بر این هسته‌های قدرتمند، این پردازنده دارای هسته‌هابی به نام Gracemont با مصرف انرژی بهینه است (برای اطلاع باید بگوییم که نام هسته‌های به کار رفته در پردازنده‌های Tiger Lake Willow Cove است).

یکی از نکته‌های قابل توجه در رابطه با چشم‌انداز اینتل درباره‌ی این پردازنده‌های جدید این است که این شرکت قصد دارد این پردازنده‌های جدید دارای هسته‌هایی با کاربری مختلف را علاوه‌بر دستگاه‌های قابل حمل، برای دستگاه‌های دسکتاپ هم ارائه دهد.

همچنین زمان بندی در نظر گرفته شده برای عرضه‌ی این پردازنده‌های جدید هم بسیار مناسب است. در واقع این پردازنده‌های جدید اینتل نزدیک‌ترین رقیب تراشه‌‌های ARM هستند که اپل به‌تازگی توانسته است از یک نوع از این تراشه‌های قدرتمند با نام M1 در مک‌های خودش استفاده کند.

با توجه به این موضوع که اینتل قصد دارد تراشه‌های دارای هسته‌های با کاربری مختلف را عرضه کند، می‌توان گفت که این موضوع نشان دهنده‌ی است که این شرکت قصد دارد با استفاده از فناوری خودش به دنبال کسب موفقیت شرکت اپل بعد از رونمایی از تراشه‌‌ی ARM، باشد.

البته باید بگوییم که با اینکه این ایده بسیار جذاب است، اما استراتژی‌های شرکت اینتل درباره‌ی تراشه‌ی مرسوم تولیدی این شرکت تاکنون با تأخیر‌هایی رو‌به‌رو شده‌اند.

پردازنده (CPU) چیست و چه کارهایی را انجام می‌دهد؟

منبع: The Verge

The post نسل دوازدهم پردازنده‌های اینتل پردازنده‌‌های ARM را به چالش می‌کشد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala