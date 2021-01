همانطور که انتظار داشتیم، دقایقی قبل سامسونگ از تراشه پرچم‌دار اگزینوس ۲۱۰۰ رونمایی کرد که از مودم ۵G داخلی بهره می‌برد و مبتنی بر فناوری ساخت ۵ نانومتری است.

مهم‌ترین هسته‌ی پردازشی این تراشه Cortex-X1 است که سرعت ۲٫۹ گیگاهرتز را ارائه می‌دهد. در کنار آن سه هسته A78 و ۴ هسته A55 هم تعبیه شده است. سامسونگ اعلام کرده که پردازنده‌ی این تراشه نسبت به اگزینوس ۹۹۰ در زمینه‌ی عملکرد چند هسته‌ای حدود ۳۰ درصد سرعت بیشتری دارد. همچنین در رابطه با مصرف انرژی هم باید انتظار ۲۰ درصد مصرف کمتر را داشته باشیم.

این تراشه مانند اسنپدراگون ۸۸۸ با فناوری ۵ نانومتری EUV سامسونگ ساخته شده است. این یعنی از نظر فناوری ساخت، هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد. Mali-G78 به‌عنوان پردازنده‌ی گرافیکی انجام وظیفه می‌کند که مبتنی بر ۱۴ هسته‌ی پردازشی است و نسبت به نسل قبلی ۴۰ درصد عملکرد بهتری دارد.

یک پردازنده‌ی عصبی سه هسته‌ای هم پردازش وظایف مربوط به هوش مصنوعی را بر عهده دارد و قادر به انجام ۲۶ تریلیون عملیات در ثانیه است. از نظر بهره‌وری انرژی هم در مقایسه با نسل قبلی تا ۲ برابر بهتر عمل می‌کند. پردازشگر سیگنال تصویر (ISP) از دوربین‌های تا حداکثر رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسلی پشتیبانی می‌کند و می‌تواند با ۶ دوربین در ارتباط باشد و در عین حال اطلاعات ۴ دوربین را به طور همزمان پردازش کند.

همانطور که گفتیم، اگزینوس ۲۱۰۰ از مودم ۵G داخلی بهره می‌برد و این نخستین تراشه‌ی پرچم‌دار سامسونگ با چنین مشخصه‌ای محسوب می‌شود. حداکثر سرعت دانلود با فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز به ۵٫۱ گیگابیت در ثانیه می‌رسد و در صورت بهره‌گیری از امواج میلی‌متری، حداکثر سرعت ۷٫۳۵ گیگابیت در ثانیه را به ارمغان می‌آورد.

همانطور که احتمالا می‌دانید، سری گلکسی S21 نخستین گوشی‌های مبتنی بر این تراشه محسوب می‌شوند و باید ببینیم در مقایسه با تراشه اسنپدراگون ۸۸۸ چه حرفی برای گفتن دارد.

مدل اگزینوس گلکسی S21 رقیب قدری برای مدل اسنپدراگون خواهد بود

