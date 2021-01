سونی هم به جمع سازندگان پهپاد پیوست

سونی با معرفی هواگرد بدون سرنشین Airpeak که برای کاربردهای فیلمبرداری حرفه‌ای در بهار به بازار عرضه می‌شود، به جمع سازندگان پهپاد پیوست.

فناوری پهپاد با توجه به کاربردهای گسترده‌ی آن از جمله، قابلیت فیلمبرداری حرفه‌ای به سرعت در حال توسعه است. در زمینه‌ی تولید پهپادهای چندروتوره‌ی تجاری، چندین برند از جمله DJI سابقه‌ای طولانی دارند. اکنون سونی هم در حال ورود به بازار هواپیماهای بدون سرنشین تجاری است.

این شرکت طی نمایشگاه CES 2021 طور رسمی از برند «ایرپیک» (Airpeak) برای پهپادهای خود رونمایی کرد. سونی این پهپاد (Drone) را به عنوان بخشی از پروژ‌ه‌ی پهپادهای خود و در حوزه‌ی هوش مصنوعی به نمایش گذاشت.

نخستین پهپاد Airpeak سونی در بهار ۲۰۲۱ (۱۴۰۰ خورشیدی) عرضه می‌شود. به گفته‌ی این شرکت، پهپاد ایرپیک کوچکترین پهپاد جهان است که توانایی حمل دوربین‌های آلفا این شرکت را دارد. سونی خاطرنشان کرد: «هدف، توسعه‌ی بیشتر فناوری هواگردهای بدون سرنشین امروزی است که در عین حال بیشترین ارزش‌آفرینی را هم داشته باشند.»

این پهپاد برای ضبط تصاویر و فیلم‌های با کیفیت بالا به یک دوربین بدون آینه‌ی آلفا مجهز خواهد شد. همانطور که در تصاویر منتشر شده دیده می‌شود، این پهپاد دارای یک بدنه‌ی مرکزی مستطیل‌شکل با یک گیمبال (Gimbal) است. پس از برخاستن پهپاد، پایه‌های آن به سمت بالا جمع می‌شوند تا دوربین بتواند ۳۶۰ درجه بچرخد. با طراحی کوادکوپتر این پهپاد دارای چهار بازو است که هر کدام از یک ملخ، یک موتور و یک روتور بهره می‌برد.

Airpeak قادر به فیلمبرداری پرتحرک، فیلمبرداری ملایم و هر قابلیت باکیفیتی است که از یک دوربین جفت‌شده با فناوری پهپاد انتظار می‌رود. اما با توجه به اینکه سونی این پهپاد را یک پهپاد بسیار جمع‌وجور می‌داند ظرفیت باتری و مداومت پروازی نخستین پهپاد این شرکت جالب توجه است.

سونی مطمئنا قصد دارد گزینه‌ی مطلوبی در اختیار کاربرانی قرار دهد که می‌خواهند همراه با یک پهپاد سبک سفر کنند. پیش از این شرکت DJI با پهپاد «مویک مینی» (Mavic Mini) خود که وزنی حدود ۲۴۹ گرم دارد، این کار را با موفقیت انجام داده است. برای هدایت هواگردهای بدون سرنشین نیاز به مجوز است اما با داشتن این مجوز، استفاده از پهپادی با وزن کمتر از ۲۵۰ گرم می‌تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد زیرا این مدل‌ها به آسانی قابل حمل، پرواز و کنترل هستند.

تنها جنبه‌ی منفی پهپادهای کوچکتر کیفیت تصویر آن‌هاست. اگر سونی با اولین Airpeak خود بتواند عکس و فیلم‌های با کیفیت بالایی ارائه دهد، مطمئنا کاربران به استفاده از آن علاقه نشان می‌دهند. این شرکت اشاره تأکید کرده که به ارائه‌ی اطلاعات بیشتر درباره‌ی برند Airpeak ادامه خواهد داد و هم‌زمان طی فعالیت‌های همکاری در تولید، از کاربران حرفه‌ای پهپاد در زمینه‌ی آماده کردن آن برای ورود به بازار کمک می‌گیرد.

عکس‌ها: Airpeak نخستین پهپاد سونی

Credit: Sony

منبع: Indian Today

منبع متن: digikala