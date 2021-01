سامسونگ فرداشب به صورت رسمی از پرچم‌داران سری گلکسی S21 خود رونمایی می‌کند. در همین راستا امروز شاهد انتشار خبری هستیم که به محتویات درون جعبه‌ی این گوشی‌ها پرداخته تا اینبار از بابت حذف شارژر و هدفون درون جعبه مطمئن‌تر شویم.

همانطور که می‌دانید، اپل اولین شرکتی بود که تصمیم گرفت برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی، از جعبه‌های کوچک‌تری برای بسته‌بندی آیفون ۱۲ استفاده کند. کوچک‌تر شدن جعبه اما علاوه بر هدفی که اپل در سر داشت، به حذف شارژر و هدفون هم ختم شد تا بدین ترتیب کاربر تنها یک گوشی و کابل تبدیل USB-C به لایتنینگ را دریافت کند.

اگرچه سامسونگ یکی از شرکت‌هایی بود که سیاست اپل را در این زمینه مورد انتقاد قرار داد، اما نتیجه‌ی این حرکت کوپرتینویی‌ها نه تنها باعث فروش بیشتر هدفون‌های بی‌سیم شرکت شد بلکه آیفون ۱۲ و مدل‌های پرو و پرو مکس عملکرد بسیار خوبی هم در فروش از خود نشان دادند.

این موضوع باعث شد سامسونگ ابتدا ویدیوی طعنه‌آمیز خود به اپل را که پیرامون حذف شارژر و هدفون از جعبه بود پاک کرده و برای سری پرچم‌دارهای جدید خود سیاست مشابهی را در پیش بگیرد. به گزارش وب‌سایت WinFuture، محتویات جعبه‌ی گلکسی S21 درست مانند آیفون ۱۲، شامل خود گوشی، یک کابل USB-C، پین مخصوص خارج کردن سیم‌کارت و دفترچه‌ی راهنمای مصرف‌کننده است.

در بین محتویات جعبه‌ی گلکسی S21 اما جای خالی یک آداپتور شارژر حس می‌شود. درست مانند اپل، سامسونگ هم این کار را ظاهرا برای حفاظت از محیط زیست انجام داده ولی خب به نظر می‌رسد حفاظت از محیط زیست برای شرکت‌ها سود بیشتر و برای کاربران هزینه‌ی بیشتر را در پی داشته. با این حال تصمیمی است که گرفته شده و کاربران باید با آن سر کنند. نکته‌ی مثبت اینکه شارژرهای اندرویدی بیشتر در دسترس دارند و قیمت بالایی هم ندارند.

اما تصاویر دیگری هم از این گوشی‌ها در توییتر و توسط رونالد کوانت، از افشاگران معروف حوزه‌ی فناوری منتشر شده که قابلیت‌های مختلف‌شان را به نمایش گذاشت که از جمله آن‌ها می‌توان به پشتیبانی از اینترنت ۵G در تمام گوشی‌های این سری، بهره‌مندی از استاندارد ضد آب IP68 و مشخصات مربوط به دوربین اشاره کرد. البته بخش مهم این قسمت به حافظه‌ی جانبی محصول مرتبط می‌شد. سامسونگ از زمان گلکسی S7 تاکنون پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی را به پرچم‌داران خود اضافه کرده بود اما به نظر می‌رسد این اتفاق در پرچم‌داران سال ۲۰۲۱ شرکت رخ نخواهد داد.

البته در عوض، سامسونگ قصد دارد مدل‌هایی با حافظه‌ی داخلی بیشتر را در سراسر جهان به فروش برساند. مثلا گلکسی S21 و S21 پلاس با حافظه‌های داخلی ۲۵۶ گیگابایت و S21 اولترا با حافظه‌ی داخلی ۵۱۲ گیگابایت. بعید به نظر می‌رسد با وجود این حجم از حافظه‌ی داخلی، باز هم نیازی به خرید یک کارت حافظه‌ی مجزا حس شود. اما خب اگر کاربری نیاز به افزایش حافظه داشته باشد، در گلکسی‌های جدید این امکان وجود نخواهد داشت.

