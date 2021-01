سامسونگ به‌تازگی از پردازنده‌ی پرچم‌دار خود تحت عنوان اگزینوس ۲۱۰۰ رونمایی کرد. پردازنده‌ای که مبتنی بر لیتوگرافی ۵ نانومتری بوده و قرار است قلب تپنده‌ی گوشی‌های سری گلکسی S21 باشد که فردا رونمایی می‌شوند. اما اتفاق جالبی در رویداد معرفی‌ از این پردازنده رخ داد که می‌تواند به استفاده از پردازنده‌ی گرافیکی AMD در پرچم‌دار بعدی سامسونگ مرتبط باشد.

از مدت‌ها قبل، شایعات زیادی مطرح بود مبنی براینکه سامسونگ قصد دارد با همکاری دومین شرکت بزرگ سازنده‌ی پردازنده و گرافیک‌‌های دسکتاپ یعنی AMD، گوشی‌های خود را با گرافیک این شرکت راهی بازار کند. اما خب دیدیم که این اتفاق رخ نداد تا امسال هم اگزینوس با یک پردازنده‌ی گرافیکی مورد انتظار یعنی Mali-G78 رونمایی شد.

تاکنون ندیده بودیم AMD برای گوشی پردازنده‌ی گرافیکی تولید کند اما به نظر می‌رسد این اتفاق در پرچم‌دار بعدی سامسونگ رخ خواهد داد. چرا که در خلال رونمایی از پردازنده‌ی جدید شرکت، دکتر اینیوپ کانگ، مدیرعامل بخش System LSI Business سامسونگ (سازنده‌ی تراشه‌های اگزینوس) اعلام کرد پرچم‌دار بعدی غول کره‌ای، با گرافیک نسل جدید راهی بازار خواهد شد.

یکی از سخنگوهای سامسونگ در گفت‌و‌گویی با وب‌سایت Android Authority اعلام کرد منظور از پرچم‌دار بعدی، در واقع همان پردازنده‌ی اگزینوس جدید است و نه یک گوشی هوشمند تا بدین ترتیب کاربران مطمئن شوند این موضوع ارتباطی با گلکسی‌های مورد انتظار ندارد. در واقع گوشی پرچم‌دار سال بعد سامسونگ که احتمالا گلکسی S22 خواهد بود، با پردازنده‌ی اگزینوسی راهی بازار می‌شود که از پردازشگر گرافیکی ساخت AMD استفاده می‌کند.

سامسونگ برای اثبات توانایی‌های پردازنده‌های اگزینوس راه درازی را در پیش دارد. مدت زمان زیادی است که این شرکت مورد انتقاد کاربران خود قرار گرفته که اوج این انتقادات هم با عرضه‌ی پرچم‌داران سری S20 مجهز به اگزینوس ۹۹۰ بود که از لحاظ مصرف انرژی، قدرت پردازشی و گرافیکی، به نسبت اسنپدراگون ۸۶۵ در رده‌ی پایین‌تری قرار داشت.

بسیاری از کاربران معتقدند نسخه‌هایی از پرچم‌دارهای سامسونگ که به اسنپدراگون ۸۶۵ مجهز شدند از لحاظ کیفیت دوربین، مصرف باتری و عملکرد کلی، بهتر از نسخه‌های مجهز به اگزینوس ۹۹۰ هستند و این اصلا چیزی نیست که از یک پرچم‌دار با این قیمت انتظار داریم. همین موضوع باعث شده اگزینوس‌ها جایگاه متزلزل‌تری در بین کاربران داشته باشند.

اما به نظر می‌رسد اگزینوس ۲۱۰۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری و معماری ساخت مشابه اسنپدراگون ۸۸۸، آمده تا آنچه را که کاربران سال‌ها منتظر بودند در اختیارشان قرار دهد. به اعتقاد سامسونگ، این پردازنده ۲۰ درصد از نسل قبل عملکرد بهتری دارد و بنچمارک‌ها هم از برتری آن به نسبت اسنپدراگون ۸۸۸ خبر می‌دهند. هرچند این موضوع را نباید الان با اطمینان بگوییم.

با این حال، تلاش سامسونگ در ساخت پردازنده‌ای بهتر نشان می‌دهد شرکت کاملا از نگاه کاربران به پردازنده‌های اگزینوس آگاه است و قصد دارد امسال آن‌ها را غافلگیر کند. اگر اگزینوس ۲۱۰۰ به خوبی آن چیزی باشد که تاکنون شنیده‌ایم، سامسونگ می‌تواند بیش از پیش بین کاربران محبوبیت کسب کند و اگر هم این روند موفقیت آمیز ادامه‌دار باشد، اضافه شدن پردازنده‌ی گرافیکی AMD به نماینده‌های شرکت در سال آینده می‌تواند به میزان این محبوبیت بیفزاید.

