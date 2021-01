با نزدیک‌ شدن به زمان معرفی از گوشی‌های سری P50 هواوی، خبرها و شایعات زیادی هم پیرامون این گوشی‌ها منتشر می‌شود که در جدید‌ترین آن‌ها، شاهد افشای اطلاعات سخت‌افزاری و همچنین تصاویری از مدل پروی این سری یعنی هواوی P50 پرو ۵G هستیم.

در حال حاضر شاید بتوان گفت در بین کاربران گوشی‌های هوشمند، علاقه‌مندان به محصولات خوب هواوی بدترین وضعیت را داشته باشند. پس از گذراندن چند سال بی‌نظیر، غول چینی در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد تا سال ۲۰۲۱، اپل و سامسونگ را به عنوان دو شرکت برتر سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند پشت سر خواهد گذاشت و به بزرگ‌ترین شرکت این حوزه تبدیل می‌شود.

هواوی روی حرف خود ماند و اخیرا به این مهم دست پیدا کرد و در یک سه‌ماهه توانست سامسونگ را پشت سر بگذارد. اما حدودا یک سال قبل، به خاطر یک سری مسائل، توسط دولت ترامپ در لیست سیاه ایالات متحده‌ی آمریکا قرار گرفت تا سرنوشت شرکت کاملا از این رو به آن رو شود. هواوی یک سالی هست که نمی‌تواند در محصولات خود از اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های گوگل به صورت رسمی بهره‌مند شود و از همه بدتر اینکه حتی ارتباط شرکت‌های آمریکایی یا شرکت‌هایی که از فناوری آمریکا در ساخت محصولات خود استفاده می‌کنند با هواوی تحت یک سری شرایط خاص صورت می‌گیرد.

در نتیجه‌ی این تحریم‌ها بود که آنر، زیر مجموعه‌ی محبوب شرکت با مبلغ ۱۵ میلیارد دلار از شرکت جدا شد تا دیگر شامل تحریم‌های سنگین آمریکا نباشد. در واقع نتیجه‌ی صحبت‌های بالا این است که هواوی با این وضعیت، نه تنها به صدر جدول نمی‌رسد بلکه بعید به نظر می‌رسد در صنعتی که چندین شرکت خوب در آن مشغول به فعالیت هستند، حتی در جمع سه شرکت برتر هم بماند. با این حال می‌بینیم که آن‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند و همچنان به تولید گوشی‌های هوشمند ادامه می‌دهند به این امید که روزی از این تحریم‌ها خلاص شوند.

اولین تصویر از طراحی گوشی هواوی P50 پرو منتشر شد

جدیدترین محصولی هم که قرار است با نام این شرکت راهی بازار شود، سری هواوی P50 است که اخیرا خبرهای زیادی هم در رابطه با آن‌ها می‌شنویم. البته خبری که امروز منتشر شده بیشتر روی مدل P50 پرو ۵G متمرکز شده و با توجه به آن، می‌بینیم که این پرچم‌دار در دو مدل راهی بازار خواهد شد. یکی از آن‌ها از نسخه‌ی متن‌باز اندروید بهره برده در حالی که دیگری از سیستم‌عامل اختصاصی شرکت یعنی هارمونی بهره می‌برد. کاربران چینی تنها یک گزینه پیش رو دارند و آن هم خرید نسخه‌ی دوم است. اما کاربران بین‌المللی به نسخه‌ی مجهز به اندروید دسترسی خواهند داشت. هارمونی همان سیستم‌عاملی است که بعد از تحریم هواوی توسط گوگل، توسط این شرکت چینی برای گوشی‌ها طراحی شد.

هواوی P50 پرو ۵G اما از همان پردازنده‌ی ۵ نانومتری استفاده می‌کند که در سری میت ۴۰ (به جز نسخه‌ی استاندارد) بکار رفته یعنی کرین ۹۰۰۰ که ۵ نانومتری است و قدرت پردازشی بالایی هم دارد. همچنین برای این گوشی دو میزان حافظه‌ی رم ۶ و ۸ گیگابایتی و حافظه‌ی داخلی ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایتی در نظر گرفته شده تا در کنار هم، مجموعه‌ی قدرتمندی را تشکیل دهند.

روی پنل پشتی هواوی P50 پرو ۵G اما شاهد یک ماژول بیضی شکل هستیم که تغییر محسوسی به نسبت ماژول دایره‌ای شکل روی میت ۴۰ پرو دارد. با توجه به تصویر، به نظر می‌رسد روی این ماژول ۵ دوربین قرار گرفته که باید مشابه دوربین‌های میت ۴۰ پرو ولی با یک سنسور اضافه باشند. یعنی یک دوربین اصلی، یک دوربین فوق عریض، تله‌فوتو و یک سنسور لیزری فوکوس خودکار و سنسور پنجم هم می‌تواند یک تله‌فوتوی ثانویه باشد.

هرچند باید برای مطلع شدن از جزئیات این خبر منتظر بمانیم چون با توجه به تصاویر اولیه و همچنین سیاست شرکت در گذشته باید چهار دوربین روی پنل پشتی مدل پرو قرار بگیرد. (این تصویر می‌تواند مربوط به مدل پرو پلاس باشد). روی نمایشگر هم برخلاف سری قبل و درست مانند پرچم‌دارهای سامسونگ، یک حفره را در قسمت مرکز-بالا شاهد هستیم که میزبان دوربین سلفی است.

هواوی احتمالا تنها حدود ۴۵ میلیون گوشی در سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد کرد

گفته می‌شود هواوی P50 از یک نمایشگر ۶.۱ یا ۶.۲ اینچی از نوع امولد بهره خواهد برد اما برای P50 پرو یک نمایشگر ۶.۶ اینچی در نظر گرفته می‌شود که نوع پنل آن مانند مدل استاندارد، امولد است. هنوز در این رابطه مطمئن نیستیم اما گفته می‌شود نمایشگر P50 فقط کمی خمیدگی در دو طرف خواهد داشت. P50 پرو اما از دو طرف خمیدگی بیشتری دارد و به اصطلاح با نمایشگر آبشاری راهی بازار می‌شود. در رابطه با P50 پرو پلاس خبر خاصی در اختیار نداریم اما با توجه به شایعات، ظاهرا نمایشگر آن از هر ۴ طرف خمیدگی خواهد داشت.

هواوی در ماه مارس سال گذشته از گوشی‌های سری P40 رونمایی کرد. مشخص نیست آیا امسال هم همین رویه را در پیش خواهد گرفت یا نه اما با در نظر گرفتن این مورد که چند سالی است زمان رونمایی از پرچم‌داران سری P تغییری نکرده، می‌توان انتظار داشت امسال هم در همان ماه مارس (اوایل فروردین)، شاهد رونمایی از پرچم‌داران جدید شرکت باشیم.

۵ کار که هواوی در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

منبع: PhoneArena

The post مشخصات سخت‌افزاری گوشی هواوی P50 پرو ۵G لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala