شرکت اچ‌تی‌سی (HTC) ساعاتی قبل بی سروصدا از جدیدترین گوشی خود به نام دیزایر ۲۱ پرو (Desire 21 Pro) رونمایی کرد که احتمالا فقط به دست کاربران تایوانی می‌رسد.

این شرکت مدت‌ها قبل توسعه‌ی گوشی‌های پرچم‌دار را کنار گذاشت و در عوض بر روی ساخت گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده تمرکز کرده است. حالا در همین رابطه، شاهد معرفی اچ‌تی‌سی دیزایر ۲۱ پرو هستیم که یک گوشی میان‌رده با قابلیت پشتیبانی از فناوری ۵G محسوب می‌شود. از بین ویژگی‌های آن می‌توانیم به نمایشگر ۶.۷ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ و رفرش ریت ۹۰ هرتز اشاره کنیم؛ این یعنی اولین گوشی اچ‌تی‌سی با نمایشگر مبتنی بر رفرش بالا به شمار می‌رود.

این گوشی از تراشه اسنپدراگون ۶۹۰ به همراه ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. انرژی آن هم از طریق باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با سرعت شارژ ۱۸ وات تامین می‌شود. در پنل پشتی آن دوربین چهارگانه تعبیه شده که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

حسگر اثر انگشت اچ‌تی‌سی دیزایر ۲۱ پرو در لبه‌ی کناری قرار گرفته و برخلاف بسیاری از گوشی‌های میان‌رده، در بدنه‌ی آن جک هدفون دیده نمی‌شود. در کمال تعجب، این گوشی همراه با اندروید ۱۰ به دست کاربران می‌رسد و این در حالی است که اندروید ۱۱ حدود ۴ ماه قبل رسما منتشر شده است. از آنجایی که اچ‌تی‌سی در زمینه‌ی آپدیت نرم‌افزاری گوشی‌های خود سابقه‌ی خوبی ندارد، احتمالا اندروید ۱۱ به این زودی‌ها برای این گوشی ارائه نخواهد شد.

این گوشی با قیمت ۴۳۰ دلار راهی بازار تایوان می‌شود که با توجه به مشخصات آن، قیمت بالایی است. هنوز معلوم نیست که آیا این گوشی راهی بازارهای جهانی خواهد شد یا نه.

شرکت HTC فرصت چندانی برای احیای خود ندارد

