در روز‌های گذشته مدیر عامل برند بلک شارک به صورت رسمی اعلام کرد که گوشی جدید این شرکت به نام بلک شارک ۴ دارای شارژر ۱۲۰ واتی و باتری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی‌آمپر‌ساعت است.

بعد از منتشر شدن این خبر توسط مدیر عامل برند بلک شارک، این شخص امروز هم با منتشر کردن اطلاعات جدیدی در Weibo مدعی شده است که نمونه‌ی اولیه گوشی بلک شارک ۴ موفق به کسب بالاترین امتیاز در بنچمارک AnTuTu شده است.

به نظر می‌رسد که این گوشی جدید گیمینگ موفق به کسب امتیاز ۷۸۸۵۰۵ در این بنچمارک شده است. برای مقایسه باید بگوییم که این امتیاز کسب شده بسیار بیشتر از شیائومی می ۱۱ (کسب امتیازی در حدود ۷۰۰ تا ۷۱۰ هزار) و دیگر تلفن‌های همراه عرضه نشده به بازار همانند اوپو Find X3 (کسب امتیازی در حدود ۷۷۱ هزار) و iQOO 7 (کسب امتیازی در حدود ۷۵۲ هزار) است.

با وجود اینکه کسب این امتیاز بالا توسط این گوشی به خوبی نشان دهنده‌ی تلاش‌های تیم مهندسی بلک شارک است، اما به نظر می‌رسد که مدیر عامل بلک شارک از کسب این امتیاز توسط این گوشی راضی نیست. گویا این شخص زمانی از گوشی بلک شارک ۴ راضی خواهد بود که این گوشی بتواند امتیازی بالاتر از عدد ۸۰۰۰۰۰ را کسب کند.

با توجه به اینکه کمپین‌های تبلیغاتی برگزار شده برای این گوشی با تمام قدرت در زمان کنونی در حال فعالیت هستند، می‌توانیم بگوییم که به احتمال بالا در چند هفته‌ی آینده از گوشی بلک شارک ۴ رونمایی خواهد شد. انتظار داریم که این گوشی گیمینگ دارای نمایشگر OLED با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ و چیپست جدید اسنپدراگون ۸۸۸ باشد.

