طبق گزارش سایت DigiTimes، فروش جهانی گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ با کاهش ۸٫۸ درصدی روبرو شده است. با توجه به بحران کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، چنین کاهشی در آمار فروش گوشی‌ها اصلا تعجب‌آور نیست.

روی هم رفته، گفته می‌شود طی این سال حدود ۱٫۲۴ میلیارد گوشی راهی بازار شده که حدود ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون از آن‌ها از فناوری ۵G پشتیبانی می‌کنند. گفتنی است در سال ۲۰۱۹ فقط حدود ۲۰ میلیون گوشی مبتنی بر این فناوری به دست کاربران رسیدند. با توجه به اینکه روزبه‌روز قیمت این نوع گوشی‌ها کاهش پیدا می‌کند، در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد قابل توجه فروش گوشی‌های ۵G خواهیم بود.

بر اساس این گزارش، بیشترین افت فروش گوشی‌های هوشمند در سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۰ رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال قبلی آمار فروش ۲۰ درصد کاهش یافته است. سامسونگ، اپل و هواوی توانسته‌اند بیشترین گوشی‌ها را راهی بازار کنند و شیائومی، اوپو و ویوو در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

روی هم رفته اپل و شیائومی تنها شرکت‌هایی هستند که طی این مدت با رشد فروش بیش از ۱۰ درصدی مواجه شده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های سامسونگ و هواوی نسبت به سال ۲۰۱۹ گوشی‌های کمتری را راهی بازار کرده‌اند. باید ببینیم وضعیت فروش گوشی‌های هوشمند در سال ۲۰۲۱ چه وضعیتی خواهد داشت.

چه انتظاراتی از گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۲۱ داشته باشیم؟

