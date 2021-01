گلکسی A32 5G با دوربین چهارگانه معرفی شد

دقایقی قبل جدیدترین گوشی سامسونگ به نام گلکسی A32 5G رسما معرفی شد. این گوشی مبتنی بر نمایشگر ۶٫۵ اینچی با رزولوشن HD‌+ است و در بخش فوقانی آن بریدگی قطره‌ای شکل دیده می‌شود. به همین خاطر پنل جلویی آن مشابه بسیاری از دیگر گوشی‌های سامسونگ محسوب می‌شود.

اما در پنل پشتی، شاهد طراحی جذاب و متفاوتی هستیم و دوربین چهارگانه توجه را جلب می‌کند. دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و در کنار آن دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است. همچنین باید به دوربین ماکرو ۵ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی هم اشاره کنیم. درون بریدگی نمایشگر هم یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی وظیفه‌ی ثبت عکس‌های سلفی را بر عهده دارد.

اندازه‌ی این گوشی ۱۶۴٫۲ در ۷۶٫۱ در ۹٫۱ میلی‌متر است و وزن آن به ۲۰۵ گرم می‌رسد. کاربران برای خرید گلکسی A32 5G از بین رنگ‌های سفید، مشکی، بنفش و آبی می‌توانند دست به انتخاب بزنند. اگرچه سامسونگ نام تراشه‌ی این گوشی را اعلام نکرده، ولی با توجه به مشخصات مطرح شده با تراشه Dimensity 720 مدیاتک سروکار داریم که از دو هسته‌ی Cortex-A76 با سرعت ۲ گیگاهرتز و ۶ هسته‌ی Cortex-A55 با سرعت ۲ گیگاهرتز بهره می‌برد.

سامسونگ برای این گوشی ۴، ۶ و ۸ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته ولی برای حافظه داخلی کاربران باید به ۱۲۸ گیگابایت بسنده کنند که البته با استفاده از کارت microSD می‌توانند ظرفیت حافظه را افزایش بدهند. حسگر اثر انگشت این گوشی در لبه‌ی کناری تعبیه شده و باتری آن مبتنی بر ظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که از شارژ ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند.

سامسونگ هنوز قیمت و تاریخ عرضه‌ی این گوشی را اعلام نکرده ولی احتمالا فردا پس از مراسم رونمایی از گوشی‌های گلکسی S21، این جزئیات اعلام خواهد شد.

