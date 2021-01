شرکت اینتل ساعاتی قبل اعلام کرد که مدیرعامل فعلی این شرکت، باب سوان، در تاریخ ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن) از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و مدیرعامل شرکت VMware، پت گلسینجر، جایگزین او خواهد شد. باب سوان حدود سه سال قبل به‌عنوان مدیرعامل موقتی اینتل کار خود را آغاز کرد و در ژانویه ۲۰۱۹ به‌عنوان مدیرعامل رسمی این شرکت انتخاب شد.

پت گلسینجر که حدود ۳۰ سال در شرکت اینتل کار کرده، در زمان بسیار مهمی نقش مدیرعامل اینتل را ایفا خواهد کرد. روزبه‌روز رقبای اینتل فشار را بر روی این شرکت افزایش می‌دهند و به عنوان مثال می‌توانیم به تصمیم اپل برای کنار گذاشتن تراشه‌های اینتل و حرکت به سمت تراشه‌های اختصاصی اشاره کنیم. همچنین رقیب دیرینه‌ی اینتل یعنی شرکت AMD هم اخیرا با عرضه‌ی پردازنده‌های قدرتمند توجهات زیادی را جلب کرده است.

اینتل در سال ۲۰۱۹ برنامه‌های مربوط به توسعه‌ی مودم‌های ۵G را کنار گذاشت و بخش بزرگی از کسب‌وکار مربوط به این حوزه را در ازای دریافت ۱ میلیارد دلار در اختیار اپل قرار دارد. طبق گزارش CNBC، باب سوان به دلیل اینکه بیشتر از زمینه‌ی فنی دارای تخصص مالی بوده از طرف مدیران اینتل مورد انتقاد گسترده‌ای قرار می‌گرفته است. او پیش از شروع کار در اینتل، مدیر مالی Ebay بوده و سابقه‌ی کار در شرکت سرمایه‌گذاری General Atlantic هم در روزمه‌ی او دیده می‌شود.

اما پت گلسینجر کار خود را از شرکت اینتل آغاز کرده و اولین مدیر فنی این شرکت بوده است. با انتشار خبر انتصاب گلسینجر، سهام شرکت اینتل حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. باید ببینیم آیا آقای گلسینجر می‌تواند دوباره اینتل را دوباره به اوج برگرداند یا نه.

