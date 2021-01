اینطور که به نظر می‌رسد، مدیاتک قصد دارد به‌زودی از پردازنده‌ی جدید و ۶ نانومتری خود رونمایی کند. پردازنده‌ای که احتمالا می‌تواند به رقیبی قدرتمند و در عین حال مقرون به صرفه برای نماینده‌های کوالکام و سامسونگ تبدیل شود.

ماه گذشته، گزارشی عجیب و غافلگیرکننده از موسسه‌ی آماری Counterpoint منتشر شد مبنی براینکه در سه ماه سوم سال ۲۰۲۰، مدیاتک بیشترین تراشه را به شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند فروخته. در حالی که انتظار داشتیم این رتبه به کوالکام برسد، اما در کمال تعجب چنین نشد تا مدیاتک با در اختیار داشتن ۳۱ درصد از سهم تراشه‌های موبایل به این مهم دست پیدا کند.

در ادامه‌ی این روند خوب، مدیاتک قصد دارد بالاخره از پردازنده‌ی جدید خود رونمایی کند و این اتفاق با توجه به تیزری که خود شرکت در ویبو به اشتراک گذاشت، در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱ بهمن ماه امسال) رخ خواهد داد. پیامی که این شرکت با کاربران به اشتراک گذاشت این بود که در تاریخ یاد شده، پردازنده‌های جدیدی از سری Dimensity رونمایی می‌شوند. در رابطه با جزئیات این پردازنده‌ها خبری نداریم اما خبرگزاری‌ها مدعی شده‌اند فناوری بکار رفته در یکی از این پردازنده‌ها بسیار پیشرفته بوده و تجربه‌ی لذت‌بخش‌تری را به نسبت قبل برای کاربران به ارمغان خواهد آورد.

اینطور که به نظر می‌رسد، نام پردازنده‌ی پرچم‌دار مدیاتک MT689X خواهد بود که پیش‌تر هم در رابطه با آن خبرهایی شنیده بودیم. اگر تمام آن خبرها صحت داشته باشد، برخلاف اسنپدراگون ۸۸۸، اگزینوس ۱۰۸۰ و ۲۱۰۰، کرین ۹۰۰۰ و A14 که پردازنده‌های ۵ نانومتری جدید کوالکام، سامسونگ هواوی و اپل برای سال ۲۰۲۱ هستند، پردازنده‌ی مدیاتک ۶ نانومتری خواهد بود. هرچه تراشه‌ای با لیتوگرافی کوچک‌تر تولید شود، یعنی تراکم بالاتری از ترانزیستور در آن وجود خواهد داشت تا بدین ترتیب در مصرف انرژی نیز تا حد زیادی صرفه‌جویی شود. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که در مصرف باتری، پردازنده‌های رقیب شرایط بهتری از نماینده‌ی مورد انتظار مدیاتک خواهند داشت.

اینطور که گفته می‌شود، مدیاتک MT689X از ۸ هسته بهره خواهد برد که قدرتمندترین آن، Cortex-A78 است. پردازشگر گرافیکی بکار رفته در این محصول نیز Mali-G77 است که به صورت کلی باعث می‌شود عملکرد این پردازنده بسیار شبیه به اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس سال گذشته باشد. البته این چیزی است که نتایج اولیه‌ی بنچمارک نشان می‌دهند و خب با نگاهی به مشخصات فنی، انتظاری بیشتر از این هم نداشتیم. شاید فکر کنید این پردازنده در مقابل قدرتمندهای بازار حرفی برای گفتن ندارد اما جالب است بدانید مدیاتک آن را برای گوشی‌هایی در محدوده‌ی قیمتی ۳۰۰ دلار در نظر گرفته تا بدین ترتیب ارزش خرید گوشی‌های میان‌رده‌ی سال جاری فوق‌العاده بالا باشد.

یکی از دلایل محبوبیت زیاد پردازنده‌های Dimensity مدیاتک، ارزش خرید بسیار بالای آن‌هاست که باعث می‌شود در این روزها که کاربران بیشتر به خرید گوشی‌های مقرون به صرفه اهمیت می‌هند، شرکت‌ها بیشتر به خرید آن‌ها تمایل پیدا کنند. مدیاتک هم سال‌هاست به نسبت رقبا پردازنده‌های ارزان قیمت‌تری را تولید می‌کند و بالاخره بعد از مدت‌ها توانست بزرگ‌ترین شرکت در این زمینه را در یک سه‌ماه پشت سر بگذارد. این قطعا موفقیت بزرگی در تاریخ این شرکت به حساب می‌آید که اگر با سیاست درستی همراه شود، می‌تواند تداوم نیز داشته باشد.

پردازنده‌ی ۶ نانومتری مدیاتک MT6893 عملکردی مشابه اسنپدراگون ۸۶۵ خواهد داشت

