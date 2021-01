وب‌سایت معروف DXOMRAK که به بررسی دوربین گوشی‌های هوشمند می‌پردازد، بعد از انجام تست‌های مختلف دوربین گلکسی S20 فن ادیشن را متوسط ارزیابی کرد و امتیاز ۱۱۵ را برای آن در نظر گرفت.

گلکسی S20 فن ادیشن را اگر بهترین پرچم‌دار مقرون به صرفه‌ی سال ۲۰۲۰ ندانیم، قطعا یکی از بهترین‌هاست که با قیمت پایه‌ی ۷۰۰ دلار، قدرت پردازشی فوق‌العاده بالا و اینترنت ۵G در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بعد از عملکرد نه چندان خوب پرچم‌داران این سری در فروش، سامسونگ این گوشی را با همان پردازنده و دوربین راهی بازار کرد تا بلکه بتواند سهم از دست رفته‌ی خود را در بازار پس بگیرد که البته موفق هم شد و گلکسی S20 فن ادیشن کار خود را به بهترین نحو ممکن انجام داد.

از آن جایی که از لحاظ کیفیت دوربین، تفاوتی بین این گوشی و دو پرچم‌دار اول این سری یعنی S20 و S20 پلاس وجود ندارد، طبیعی بود DXOMARK یکی از همین روزها سراغ آن برود تا دوربین آن را در شرایط مختلف تست کند. در نتیجه‌ی این تست‌ها اما نماینده‌ی سامسونگ امتیاز خوب ۱۱۵ را کسب کرد و تنها با ۲ امتیاز کمتر از گلکسی نوت ۲۰ اولترا با آن دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی قدرتمندش، در اواسط جدول جای گرفت.

اگر بخواهیم رقیبی در این محدوده‌ی عملکرد و حتی قیمت برای گلکسی S20 فن ادیشن معرفی کنیم، باید به اوپو رینو ۱۰X زوم و ایسوس ذن‌فون ۷ پرو اشاره کرد که از لحاظ عکاسی و فیلم‌برداری در یک سطح قرار دارند. البته نماینده‌ی اوپو از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۵۵ بهره برده و در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شد.

گلکسی S20 فن ادیشن اما روی پنل پشتی خود از سه دوربین بهره می‌برد. ۱۲ مگاپیکسلی اصلی، ۸ مگاپیکسلی تله‌فوتو و ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض. تنها تفاوت این دوربین‌ها با آنچه که در پرچم‌داران سری S20 بکار رفته (جز مدل اولترا)، سنسور تله‌فوتو است که اندازه‌ی سنسور از ۶۴ به ۸ کاهش داشته اما در عوض از لحاظ بزرگ‌نمایی اپتیکال این گوشی عملکرد بهتری دارد.

بعد از انجام بررسی‌ها، دوربین اصلی و فوق عریض با عملکردی بسیار خوب توانستند امتیاز قابل قبولی را دریافت کنند. میزان جذب نور، تعادل رنگ سفید، حفظ جزئیات، حذف نویز و مواردی از این دست تا حدی که از یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی انتظار داریم به شکل مناسبی صورت گرفت.

اما دوربین تله‌فوتو به خاطر وضوح کمی که دارد نتوانست در حذف نویز تصویر عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد. البته این برای زمانی است که بخواهید در نور شب با آن عکاسی کنید چون در نور روز همه چیز رضایت‌بخش است. اما در نور شب به خاطر سنسور ۸ مگاپیکسلی کوچکی که دارد (و البته موارد دیگر) نمی‌تواند در حذف نویز خوب عمل کند و این موضوع به وضوح در تصاویر ثبت شده توسط این دوربین مشخص است.

در بخش فیلم‌برداری هم گلکسی S20 فن ادیشن بسیار عالی ظاهر شد. فیلم‌های ضبط شده توسط دوربین این گوشی به لطف عملکرد خوب لرزشگیر بسیار باکیفیت هستند و کاربران از آن لذت خواهند برد. علاوه بر این‌ها، نوردهی عالی، تعادل رنگ سفید و مواردی از این دست هم باعث شده S20 فن ادیشن درست مانند یک پرچم‌دار واقعی فیلم‌برداری کند. البته نکته‌ی منفی این محصول در این بخش، گستره‌ی دینامیکی محدود و مشکلاتی در فوکوس خودکار آن است. همان مشکل آشنای S20 اولترا که باعث شد سامسونگ برای گلکسی نوت ۲۰ اولترا یک سنسور لیزری مخصوص این کار در نظر بگیرد.

لازم به ذکر است تمام بررسی‌های بالا روی مدل مجهز به اگزینوس ۹۹۰ این گوشی انجام گرفته و نه اسنپدراگون ۸۶۵. به همین خاطر ممکن است نتیجه‌ی عملکرد آن‌ها کمی متفاوت باشد. حتی DXOMARK هم بعد از بررسی‌ها، نام هر مدل را در پرانتز ذکر می‌کند چون اگزینوس ۹۹۰ به گفته‌ی خیلی‌ از کاربران در تمام زمینه‌ها حتی عکاسی و فیلم‌برداری ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۶۵ است و دقیقا موضوعات اینچنینی بوده که باعث شد سامسونگ مورد انتقاد شدید کاربران قرار بگیرد.

به طور کلی عملکرد دوربین گلکسی S20 فن ادیشن را به عنوان محصولی در محدوده‌ی قیمتی ۷۰۰ دلار بسیار خوب ارزیابی می‌کنیم. دوربین اصلی و فوق عریض این گوشی همانی هستند که در پرچم‌دارهای سری S20 بکار رفته‌اند و به همین خاطر کاربر بعد از عکاسی و فیلم‌برداری با آن‌ها از کیفیت بالای آن شگفت زده خواهد شد. تنها مشکل، دوربین تله‌فوتو است که آن هم آنقدرها جدی و بزرگ نیست که کاربر را از خرید گوشی منصرف کند.

