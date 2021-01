تاریخ رونمایی و قیمت احتمالی گوشی رول شونده‌ LG لو رفت

به‌تازگی خبری منتشر شد که با توجه به آن، از تاریخ رونمایی و قیمت احتمالی گوشی رول شونده‌ LG مطلع شدیم.

ال‌جی در جریان رویداد CES 2021 تیزری از گوشی جدید و نوآورانه‌ی خود از پروژه‌ی اکسپلورر منتشر کرد، در حالی که جزئیات مربوط به آن فاش نشد. اما خوشبختانه در خبری که روز گذشته منتشر شده، به یک سری اطلاعات از جمله تاریخ رونمایی و قیمت احتمالی این محصول نیز دسترسی پیدا کردیم.

اینطور که به نظر می‌رسد، این محصول قطعا امسال رونمایی می‌شود و این اتفاق هم بعد از ماه سپتامبر رخ خواهد داد. یعنی در واقع اواخر سال جاری میلادی. افشاگری که این خبر را در توییتر خود به اشتراک گذاشته اعلام نکرد از چه منبعی این اطلاعات را دریافت کرده اما معتقد بود ال‌جی گوشی رول شونده‌ خود را ۲۵۶۰ دلار قیمت‌گذاری می‌کند که بسیار نجومی و البته مورد انتظار است.

معمولا گوشی‌هایی با چنین طراحی جذابی با قیمت بسیار بالا رونمایی می‌شوند و گوشی رول شونده‌ی LG نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخلاف گوشی‌های تاشو سامسونگ که همانطور که از نامشان پیداست تا می‌شوند، نمایشگر این گوشی مانند یک طومار به درون رول می‌شود و در زمانی هم که کاربر به آن نیاز داشته باشد بیرون می‌آید.

شاید این قیمتی که برای این محصول در نظر گرفته شده کمی ریسکی باشد اما خب سامسونگ هم گوشی تاشوی خود را در همین محدوده‌ی قیمتی روانه‌ی بازار کرد. البته نباید فراموش کنیم سامسونگ در بازار گوشی‌های هوشمند برندی بسیار قابل اعتمادتر و محبوب‌تر از ال‌جی است و این موضوع بوده که باعث شد علی‌رغم قیمت بالای گلکسی Z Fold 2 استقبال خوبی هم از آن بشود. این موضوع در رابطه با ال‌جی صدق نمی‌کند و می‌توان آن را از فروش کم گوشی جدید این شرکت با دو نمایشگر که تحت عنوان ال‌جی وینگ شناخته می‌شود نیز متوجه شد.

با این حال این تلاش از سوی ال‌جی برای عبور از طراحی‌های معمولی و خسته‌کننده‌ی گوشی‌های هوشمند امروزی بسیار تحسین‌برانگیز است. کمتر شرکتی با این وضعیت در بازار دست به چنین کارهایی می‌زند و امیدواریم ال‌جی در این راه به موفقیت برسد تا علاوه بر عرضه‌ی محصولاتی بیشتر با این طراحی، قیمت آن‌ها نیز کاهش پیدا کند. با در نظر گرفتن این موضوع که غول کره‌ای اکنون تلویزیونی با قابلیت رول شوندگی طراحی کرده و در سبد محصولات خود دارد، اگر کاربران به آن اعتماد کنند، قطعا این طراحی را زودتر از سایر رقبا به بلوغ خواهد رساند.

با این حال شرکت باید مطمئن شود هیچ مشکلی برای نماینده‌ی جدید و احتمالا گران‌‌قیمتش پیش نمی‌آید. در غیر این صورت ال‌جی نمی‌تواند حتی با عرضه‌ی مدل بهبود یافته، اعتماد کاربران را کسب کند.

محصولات برنده و بازنده‌ی ال‌جی در سال ۲۰۲۰

منبع: GSMArena

The post تاریخ رونمایی و قیمت احتمالی گوشی رول شونده‌ LG لو رفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala