ماه‌ها قبل شرکت ZTE از اولین گوشی دارای دوربین زیر نمایشگر رونمایی کرد. اگرچه در حال حاضر کاربران برای بهره‌گیری از این فناوری فقط به یک گزینه دسترسی دارند، ولی گفته می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۱ این فناوری به تعداد بیشتری از گجت‌ها راه پیدا می‌کند. سامسونگ هم از جمله شرکت‌هایی است که می‌خواهد این فناوری را برای تعدادی از محصولات خود به ارمغان بیاورد.

در همین رابطه، سامسونگ دیسپلی که بخش تولید نمایشگرهای سامسونگ محسوب می‌شود، روز گذشته ویدیویی منتشر کرد که پنل‌های اولد دارای دوربین زیر نمایشگر را نشان می‌دهد. با این حال، پنل‌های موردنظر مختص گوشی‌های هوشمند نیستند بلکه این فناوری سامسونگ در ابتدا راهی لپ‌تاپ‌ها خواهد شد.

همانطور که در این ویدیو می‌توانید ببینید، این فناوری به لپ‌تاپ‌ها اجازه می‌دهد که از نمایشگرهای تقریبا بی‌حاشیه بهره ببرند و نسبت نمایشگر به بدنه هم به حدود ۹۳ درصد می‌رسد. پنل موردنظر با داشتن ضخامت ۱ میلی‌متری بسیار باریک محسوب می‌شود و وزن آن هم فقط ۱۳۰ گرم است. سامسونگ در این رابطه هنوز جزئیات بیشتری را فاش نکرده به همین خاطر معلوم نیست که اولین لپ‌تاپ مبتنی بر این پنل چه زمانی راهی بازار می‌شود.

طبق برخی شایعات منتشر شده، گلکسی زد فولد ۳ اولین گوشی سامسونگ با دوربین زیر نمایشگر خواهد بود که اگر این موضوع صحت داشته باشد، طی ماه‌های آینده اطلاعات بیشتری در مورد آن فاش خواهد شد.

دوربین زیر نمایشگر چگونه کار می‌کند؟

منبع: Android Central

