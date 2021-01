مدتی قبل شیائومی از گوشی می ۱۱ رونمایی کرد که اولین گوشی دارای اسنپدراگون ۸۸۸ محسوب می‌شود. در همین رابطه، گزارش‌های زیادی در مورد عرضه‌ی شیائومی می ۱۱ پرو منتشر شده که در ماه آینده‌ی میلادی یعنی فوریه معرفی خواهد شد.

حالا طبق اعلام یکی از افشاگران چینی، گوشی شیائومی می ۱۱ پرو از شارژ بی‌سیم ۸۰ واتی پشتیبانی می‌کند. شرکت شیائومی این فناوری را توسعه داده ولی هنوز راهی گوشی‌های این شرکت نشده است. اگر این موضوع عملی شود، شیائومی می‌ ۱۱‌ پرو دارای سریع‌ترین شارژ بی‌سیم جهان خواهد بود.

طبق اعلام شیائومی، این فناوری می‌تواند باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را در عرض ۱۸ دقیقه شارژ کند. همچنین احتمالا این گوشی مانند می ۱۰ اولترا از شارژ سیمی ۱۲۰ واتی هم پشتیبانی می‌کند. از دیگر ویژگی‌های احتمالی آن می‌توانیم به دوربین پریسکوپی با زوم اپتیکال ۱۰ برابری اشاره کنیم. این گوشی احتمالا مانند می ۱۱ از نمایشگر ۶.۸۱ اینچی اولد با رزولوشن QHD+ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد.

