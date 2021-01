گلکسی S21 اولترا با پشتیبانی از قلم S Pen معرفی شد

بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، سامسونگ از گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی کرد که در این میان، گلکسی S21 اولترا مهم‌ترین عضو این خانواده محسوب می‌شود. همان‌طور که انتظار داشتیم، این گوشی مانند سری گلکسی نوت از قلم S Pen پشتیبانی می‌کند ولی در بدنه‌ی آن جایگاه مختص این قلم وجود ندارد.

گلکسی S21 اولترا از نمایشگر خمیده‌ی ۶.۸ اینچی با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز و رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل بهره می‌برد. بر روی این نمایشگر مانند پنل پشتی آن شیشه محافظ گوریلا گلس ویکتوس تعبیه شده که دوام بدنه را تا حد زیادی افزایش می‌دهد. همچنین بر خلاف نسل قبلی، کاربران برای بهره‌گیری از رفرش ریت ۱۲۰ هرتز نیازی به کاهش رزولوشن ندارند. باید خاطرنشان کنیم رفرش ریت این نمایشگر به طور خودکار بین ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز قرار می‌گیرد که این موضوع منجر به افزایش عمر باتری می‌شود.

گلکسی S21 اولترا دارای ابعاد ۷۵.۶ در ۱۶۵.۱ در ۸.۹ میلی‌متر است و با داشتن وزن ۲۲۸ گرمی، گوشی نسبتا سنگینی به حساب می‌آید. در کشورهای آمریکا، چین و کره جنوبی این گوشی همراه با تراشه اسنپدراگون ۸۸۸ عرضه می‌شود ولی در دیگر مناطق جهان، کاربران باید از تراشه اگزینوس ۲۱۰۰ بهره ببرند. باید خاطرنشان کنیم اسنپدراگون ۸۸۸ هم با فناوری ساخت ۵ نانومتری توسط سامسونگ تولید می‌شود و در کل هر دو تراشه از نظر هسته‌های پردازشی شباهت زیادی به یکدیگر دارند. باید ببینیم کدام‌یک از آن‌ها عملکرد بهتری را ارائه می‌کنند.

در کنار این تراشه، سامسونگ ۱۲ و ۱۶ گیگابایت حافظه رم را در نظر گرفته و همچنین باید به ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش هم اشاره کنیم. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های گلکسی S21 اولترا دوربین چهارگانه‌ی آن است که می‌توانند انواع و اقسام کاربران را راضی نگه دارند. اگرچه دوربین اصلی مانند نسل قبلی مبتنی بر سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی است، اما این بار از نسل جدید سنسور موردنظر استفاده شده که حساسیت بیشتری نسبت به نور دارد و می‌تواند عکس‌های جذاب‌تری ثبت کند.

در کنار آن شاهد دوربین پریسکوپی ۱۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۱۰ برابری هستیم که به لطف بهینه‌سازی‌های صورت گرفته، رقیب قدری برای دیگر دوربین‌های پریسکوپی محسوب می‌شود. همچنین نباید دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با زوم ۳ برابری و دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم. برخلاف نسل قبلی که در ماژول دوربین آن سنسور ToF تعبیه شده بود، این گوشی از سیستم فوکوس خودکار لیزری بهره می‌برد. در ضمن باید بگوییم که یک دوربین ۴۰ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

انرژی این گوشی از طرف باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تأمین می‌شود که از شارژ سیمی ۲۵ وات و شارژ بی‌سیم ۱۵ وات پشتیبانی می‌کند. البته مانند دیگر گوشی‌های سری S21، مدل اولترا هم بدون شارژر به دست کاربران می‌رسد.

این مطلب در حال به‌روزرسانی است…

