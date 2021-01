سامسونگ از گلکسی S21 و گلکسی S21 پلاس رونمایی کرد

دقایقی قبل شرکت سامسونگ از گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی کرد. ارزان‌ترین مدل‌های این خانواده گلکسی S21 و S21 پلاس هستند که در ادامه به مشخصات آن‌ها می‌پردازیم.

این دو گوشی غیر از ابعاد، در کل شباهت زیادی به یکدیگر دارند. گلکسی S21 از نمایشگر ۶٫۲ اینچی تخت با رزولوشن ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ و رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد. مدل پلاس هم مبتنی بر نمایشگر ۶٫۷ اینچی تخت است و از نظر رزولوشن و رفرش ریت تفاوتی با برادر کوچک‌تر خود ندارد.این دو نمایشگر با توجه به محتوای موردنظر، می‌توانند رفرش ریت بین ۴۸ تا ۱۲۰ هرتز را انتخاب کنند. حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر هم نسبت به نسل قبلی حدود ۷۰ درصد بزرگ‌تر شده که این یعنی فرایند آنلاک کردن گوشی راحت‌تر شده است.

گفتنی است پنل پشتی گلکسی S21 پلاستیکی است ولی مدل پلاس از پنل پشتی شیشه‌ای بهره می‌برد. همچنین شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس برای نمایشگر هر دو گوشی استفاده شده ولی فقط پنل پشتی مدل پلاس از این شیشه‌ی محافظ بهره می‌برد. در بیشتر کشورهای دنیا، این دو گوشی با تراشه اگزینوس ۲۱۰۰ عرضه می‌شوند ولی در بازارهای آمریکا، چین و کره جنوبی این گوشی‌ها با اسنپدراگون ۸۸۸ بهره می‌برند. هر دو تراشه مبتنی بر فناوری ساخت ۵ نانومتری هستند و به نظر می‌رسد برخلاف سال‌های گذشته، امسال اگزینوس ۲۱۰۰ رقیب قدری برای تراشه‌ی پرچم‌دار کوالکام به حساب می‌آید.

کاربران گوشی‌های گلکسی S21 و S21 پلاس باید به ۸ گیگابایت حافظه رم بسنده کنند ولی می‌توانند از بین ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی دست به انتخاب بزنند. باید خاطرنشان کنیم هر سه گوشی سری گلکسی S21 از کارت حافظه microSD پشتیبانی نمی‌کنند. در پنل پشتی هر دو گوشی دوربین سه‌گانه‌ی مشابهی دیده می‌شود که همان دوربین‌های نسل قبلی به شمار می‌روند.

دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۱۲ مگاپیکسلی است و در کنار آن یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابری به‌عنوان دوربین تله‌فوتو انجام وظیفه می‌کند. همچنین نباید دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم. در حفره‌ی نمایشگر این دو گوشی هم یک دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی تعبیه شده است.

گلکسی S21 از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد و مدل پلاس مبتنی بر باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است. هر دو مدل از شارژ ۲۵ وات سیمی و شارژ ۱۵ وات بی‌سیم پشتیبانی می‌کنند ولی همانطور که می‌دانید، بدون شارژر به دست کاربران می‌رسند و خریداران این گوشی‌ها باید شارژر را به طور جداگانه تهیه کنند.

گلکسی S21 و S21 پلاس به ترتیب با قیمت پایه ۷۹۹ و ۹۹۹ دلار از تاریخ ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) راهی بازار می‌شوند. کاربران با پرداخت این مبلغ، می‌توانند از ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی استفاده کنند.

