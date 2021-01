سامسونگ گلکسی اسمارت‌ تگ رسما معرفی شد

همان‌گونه که انتظار می‌رفت سامسونگ دقایقی قبل در رویداد آنلاین برگزار شده برای معرفی سری جدید گوشی‌های گلکسی S21، در کنار رونمایی از این گوشی‌های جدید از گلکسی «اسمارت‌ تگ» (SmartTag) هم رونمایی کرد.

همان‌گونه که می‌دانیم این شرکت کره‌ای در ماه اکتبر (مهر) از اپی به نام SmartThings Find رونمایی کرده بود که به کاربران اکوسیستم گلکسی اجازه می‌دهد در صورت گم شدن دستگاه‌هایی مانند تلفن همراه یا ایربادز بتوانند از محل این وسیله‌ها با استفاده از این اپ مطلع شوند.

بعد از رونمایی از این اپ، در ماه گذشته گزارش‌هایی منتشر شدند که نشان می‌دادند سامسونگ قصد دارد قابلیت‌های این اپ را گسترش دهد و از یک وسیله‌ی جانبی به نام گلکسی اسمارت ‌تگ رونمایی کند تا کاربران با استفاده از آن و متصل کردن آن به وسایل مختلف، بتوانند از محل این وسایل در زمان گم شدن مطلع شوند.

با وجود اینکه این وسیله از دیگر محصولات معرفی شده در مراسم امروز کم هیجان‌انگیز‌تر است، اما کاربران علاقه‌مند به دنیای تکنولوژی دوست دارند تا با این وسیله و کارایی آن بیشتر آشنا شوند. با توجه به این موضوع در ابتدا می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که گلکسی اسمارت تگ چیست؟

به‌طور خلاصه باید بگوییم که محصول جدید سامسونگ یک وسیله‌ی دارای فناوری ارتباطی بلوتوث است که کاربران می‌توانند آن را به وسایل مختلفی مانند کیف پول، دسته کلید و حتی حیوانات خانگی متصل کنند تا از آن محل آن‌ها با استفاده از اپ SmartThings Find مطلع شوند تا در صورت گم شدن هر یک از این وسایل بتوانند آن را پیدا کنند.

گلکسی اسمارت تگ سامسونگ شگلی مربعی شکل با گوشه‌های گرد و بدنه‌ای از جنس پلاستیک بادوام دارد. نگاهی به شکل ظاهری این وسیله نشان می‌دهد که در گوشه‌ی آن شاهد استفاده از سوراخی هستیم تا کاربران بتوانند با استفاده از آن، گلکسی اسمارت تگ را به وسایل مختلف متصل کنند. به نظر می‌رسد که این وسیله برای انجام وظیفه‌ی خود دارای باتری است.

سامسونگ گلکسی اسمارت تگ چگونه کار می‌کند؟

تکنولوژی اصلی به کار رفته در این وسیله‌ی پشتیبانی آن از فناوری بلوتوث کم مصرف است. اما باید بگوییم که اسمارت تگ وسیله‌ای نیست که شما آن را مجبور کنید زمانی که در محدوده‌ی پوشش دهی بلوتوث گوشی شما قرار دارد از خود صدایی را پخش کند.

نکته‌ی جالب توجه درباره‌ی این وسیله‌ی هوشمند این است، این وسیله می‌توانند از هر وسیله‌ای از خانواده‌ی گلکسی که در نزدیکی آن قرار دارد برای فرستادن محل تقریبی خود به کاربر استفاده کند.

کاربران برای استفاده از اسمات تگ

