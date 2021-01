همانطور هم که پیش‌تر شنیده بودیم و امشب ‌هم در رویداد معرفی از گوشی‌های سری گلکسی S21 شاهد بودیم، سامسونگ پشتیبانی از کارت حافظه‌ی جانبی را در تمام گوشی‌های این سری حذف کرد تا بدین ترتیب کاربر در صورت نیاز به حافظه‌ی بیشتر، مدلی پرظرفیت‌تر را خریداری کند.

با ورود دوربین‌های باکیفیت به گوشی‌های هوشمند، ظرفیت حافظه‌ی این محصولات نیز افزایش یافت تا بهتر پاسخ‌گوی نیاز کاربران باشد. اما در این بین هستند کاربرانی که ظرفیت‌های ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت برایشان کافی نیست و با امکان افزایش حافظه‌ی داخلی از طریق کارت حافظه‌ی جانبی نیاز خود را برطرف می‌کنند.

اگرچه گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ همیشه از ظرفیت حافظه‌ی داخلی بالایی برخوردارند، اما شرکت از زمان معرفی گلکسی S7 تاکنون، امکان افزایش کارت حافظه‌ی جانبی را به گوشی‌های خود (به جز گلکسی نوت ۱۰، نوت ۲۰ و گلکسی فولد و یک سری مدل دیگر) افزود که این شامل گوشی‌های سری گلکسی S20 سال گذشته هم می‌شود. اما امسال شرکت تصمیم گرفت طور دیگری عمل کرده و این قابلیت را از تمام گوشی‌های خود حذف کند.

اما سامسونگ حذف کارت حافظه‌ی جانبی را با قرار دادن ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی در تمام مدل‌های سری گلکسی S21 تا حدودی جبران کرد و حتی در گلکسی S21 اولترا، ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی قرار داد. بعید به نظر می‌رسد اکثر کاربران به میزان حافظه‌ای بیشتر از ۵۱۲ گیگابایت یا حتی ۲۵۶ گیگابایت نیاز داشته باشند اما خب اگر این چنین باشد، گلکسی‌ها امکان افزایش حافظه را به آن‌ها نمی‌دهند.

سامسونگ این گوشی‌ها را در محدوده‌ی قیمتی ۷۹۹ تا ۱۱۹۹ دلار راهی بازار کرد که خبر بسیار خوب برای کاربران و علاقه‌مندان به محصولات این شرکت است. چرا که پرچم‌داران سری قبل با قیمت پایه‌ی ۱۰۰۰ دلار راهی بازار شدند در حالی که نقاط ضعف زیادی هم داشتند. البته پرچم‌داران این سری هم به نسبت قبل یک سری پسرفت‌هایی داشته‌اند اما در مجموع گزینه‌ی بسیار بهتری به حساب می‌آیند. خصوصا اینکه قیمت پایه‌ی آن‌ها از ۸۰۰ دلار آغاز می‌شود.

منبع: ۹to5Google

The post هیچ‌کدام از گوشی‌های سری گلکسی S21 از کارت حافظه‌ی جانبی پشتیبانی نمی‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala