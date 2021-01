دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی S21 اولترا چه تفاوتی با نسل قبلی دارد؟

سال گذشته گلکسی S20 اولترا با دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی معرفی شد و حالا نسل بعدی آن یعنی گلکسی S21 اولترا هم از دوربین اصلی مبتنی بر همین رزولوشن بهره می‌برد. اگر به خاطر داشته باشید، مشکل فوکوس S20 اولترا از همان ابتدا با اعتراض تعداد زیادی از کاربران روبرو شد ولی گلکسی S21 اولترا به لطف استفاده از نسخه‌ی بهبودیافته‌ی این سنسور، مشکلات موردنظر را برطرف کرده است.

اول از همه باید بگوییم که این سنسور از یک سیستم فوکوس خودکار جدید موسوم به سوپر PD پلاس بهره می‌برد که طبق اعلام سامسونگ، دقت فوکوس خودکار را تا حدود ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. به طور مشخص باید انتظار بهبود فوکوس برای سوژه‌هایی که به سرعت حرکت می‌کنند و محیط‌های کم‌نور را داشته باشیم. هنوز مشخص نیست که آیا این بهبود فوکوس برای اشیاء نزدیک به دوربین هم صدق می‌کند یا نه زیرا طبق برخی گزارش‌ها، S20 اولترا در این زمینه با مشکل مواجه می‌شود.

دومین ارتقای مهم هم مربوط به استفاده از تکنولوژی Smart ISO Pro است. این سنسور مانند نسل قبلی می‌تواند به طور همزمان عکس‌های مبتنی بر ISO بالا و پایین را ثبت کند و با ترکیب آن‌ها عکس‌های HDR ارائه می‌شود. اما طبق اعلام سامسونگ، این بار گلکسی S21 اولترا می‌تواند عکس‌های ۱۲ بیتی را ثبت کند و در ضمن باید به ۵۰ درصد حساسیت بیشتر برای نور هم اشاره کنیم که منجر به بهبود کیفیت عکس‌ها در محیط‌های کم‌نور می‌شود.

از جهات دیگر، بین این دو سنسور شباهت‌های فراوانی دیده می‌شود و مثلا می‌توانیم به اندازه‌ی ۱/۱.۳۳ اینچی و پیکسل‌های ۰.۸ میکرونی اشاره کنیم. در ضمن نباید تبدیل ۹ پیکسل مجاور به یک پیکسل را از قلم بیندازیم که منجر به ارائه‌ی عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی می‌شود. روی هم رفته برای اظهارنظر دقیق‌تر، دوربین گلکسی S21 اولترا باید مورد بررسی گسترده‌ای قرار بگیرد تا ببینیم نسبت به نسل قبلی چه حرفی برای گفتن دارد.

منبع: Android Authority

