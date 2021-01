اگر قصد تهیه‌ی گوشی‌های جدید سامسونگ یعنی گلکسی S21، گلکسی S21 پلاس یا گلکسی S21 اولترا را دارید. باید به شما بگوییم که زمانی که جعبه‌ی این گوشی‌ها را باز می‌کنید در جعبه‌ی آن‌ها از هدفون‌ باسیم و آداپتور شارژر خبری نخواهد بود.

به جای قرار دادن این وسیله‌های جانبی در جعبه‌ی گوشی‌های گلکسی جدید، سامسونگ به کاربران گفته است که از لوازم جانبی قدیمی خود استفاده کنند. همان‌گونه که دیدیم سامسونگ با برگزاری مراسمی آنلاینی از سه گوشی جدید گلکسی S21، گلکسی S21 پلاس و گلکسی S21 اولترا به‌ترتیب با قیمت ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ دلار رونمایی کرد.

در این مراسم رونمایی سامسونگ اعلام کرد که کاربران می‌توانند بعد از مراسم این گوشی‌های جدید را پیش ‌خرید کنند و این گوشی‌ها ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن) به بازار عرضه خواهند شد. سامسونگ درباره‌ی عدم قرار دادن آداپتور شارژر و هدفون در جعبه‌ی گوشی‌های گلکسی S21 گفته است که این کار را به این دلیل انجام داده است تا عادت‌ خوب بازیافت را در میان کاربرانش ترویج دهد.

Patrick Chomet مدیر بخش تجربه‌ی کاربری در بخش ارتباطات سیار سامسونگ می‌گوید: «ما باور داریم که حذف تدریجی آداپتور شارژر و هدفون از جعبه‌ی گوشی‌های تولیدی سامسونگ باعث می‌شود که مشکل‌های مربوط مصرف پایدار برطرف شوند.»

او ادامه می‌دهد: «انجام این کار همچنین باعث می‌شود که فشاری که به طور مداوم به کاربران به‌دلیل دریافت وسایل جانبی غیرضروری بعد از خرید گوشی‌های جدید وارد می‌شود، برطرف شود.»

او همچنین در سخنان خود گفته است که سامسونگ از سال ۲۰۱۷ از پورت شارژر USB-C در محصولاتش استفاده کرده است، در نتیجه می‌توان که گوشی جدید گلکسی S21 را هم با استفاده از شارژر‌های قدیمی شارژ کرد. علاوه‌بر حذف آداپتور شارژر و هدفون، سامسونگ پشتیبانی از کارت‌های حافظه‌ی میکرو SD را هم از گوشی‌های جدید خود حذف کرده است.

سامسونگ در این مراسم در کنار رونمایی از گوشی‌های جدید، از هدفون جدید بدون سیم خود به نام گلکسی بادز پرو هم با قیمت ۲۰۰ دلار رونمایی کرد.

منبع: CNET

منبع متن: digikala