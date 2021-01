همانطور که انتظار داشتیم، گلکسی S21 اولترا با قابلیت پشتیبانی از قلم S Pen معرفی شد. همین ابتدا باید بگوییم که قلم مختص این گوشی برخلاف قلم ارائه شده برای گوشی‌های سری نوت، ویژگی‌های چندانی ندارد. با توجه به اینکه گلکسی S21 اولترا فاقد جایگاه مخصوص برای قلم S Pen است، قلم مذکور از باتری بهره نمی‌برد و همین موضوع منجر به حذف ویژگی‌های مختلفی شده است.

با این وجود، سامسونگ وعده داده که به زودی مدل بهبود یافته‌ی این قلم موسوم به S Pen Pro را عرضه خواهد کرد که از بلوتوث پشتیبانی می‌کند ولی معلوم نیست که کاربران چگونه می‌توانند آن را شارژ کنند. همچنین قلم S Pen Pro اندازه‌ی بزرگ‌تری نسبت به قلم سری گوشی‌های نوت دارد که به گفته‌ی سامسونگ، همین افزایش اندازه موجب خوش‌دست‌تر شدن آن شده است. روی هم رفته این قلم تا حد زیادی یادآور قلم تبلت گلکسی تب اس ۷ است.

البته کاربران می‌توانند از قلم‌های S Pen قدیمی برای گلکسی S21 اولترا استفاده کنند ولی باید خاطرنشان کنیم که با استفاده از این قلم‌ها نمی‌توانید از قابلیت‌های مربوط به بلوتوث استفاده کنید و برای این مشخصه‌ها باید منتظر عرضه‌ی S Pen Pro بمانید.

کاربران گلکسی S21 اولترا برای خرید مدل معمولی قلم S Pen باید مبلغ ۴۰ دلار بپردازند و اگر ۷۰ دلار پرداخت کنند، در کنار کیس محافظ دارای جایگاه مخصوص قلم S Pen، این قلم را هم دریافت می‌کنند. این شرکت هنوز در مورد قیمت و تاریخ عرضه‌ی قلم S Pen Pro جزئیاتی را اعلام نکرده است.

دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی S21 اولترا چه تفاوتی با نسل قبلی دارد؟

منبع: SamMobile

The post قلم S Pen گلکسی S21 اولترا چه ویژگی‌هایی دارد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala