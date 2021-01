سامسونگ از گلکسی بادز پرو رونمایی کرد

سامسونگ در مراسم امروز از گلکسی بادز پرو با قیمت ۱۹۹ دلار رونمایی کرد. گلکسی بادز پرو پرمیوم‌ترین ایربادز بدون سیمی است که این شرکت کره‌ای تاکنون تولید کرده است.

نگاهی به شکل ظاهری گلکسی بادز پرو نشان می‌دهد که طراحی ظاهری آن مشابه گلکسی بادز پلاس است. همچنین شکل ظاهری این ایربادز به‌خوبی نشان می‌دهد که سامسونگ در زمان توسعه‌ی آن از گلکسی بادز لایو هم الهام گرفته است.

با وجود اینکه گلکسی بادز پرو شبیه به لوبیا نیست، اما این ایربادز از لحاظ طراحی قسمت فلزی مانند براق قرار گرفته بر روی آن و همچنین محفظه‌ی شارژر شبیه گلکسی بادز لایو است.

سامسونگ درباره‌ی طراحی اصلاح شده‌ی این ایربادز می‌گوید: «در این طراحی ناحیه‌ی تماس بین گوش و ایربادز کاهش یافته است. در نتیجه کاربران در زمان استفاده از این ایربادز جدید راحت‌تر خواهند بود و احساس گرفتگی در گوش‌ها در زمان استفاده از گلکسی بادز پرو کاهش یافته است.»

یکی از نکته‌های مهم در رابطه با گلکسی بادز پرو این است که این ایربادز جدید می‌تواند بهترین تجربه را در زمان گوش دادن به موسیقی در مقایسه با دیگر ایربادز‌های تولیدی این شرکت ارائه دهد. این ایربادز همچنین دارای ووفر ۱۱ میلی‌متری و تویتر ۶.۵ میلی‌متری است.

با توجه به اینکه در زمان قرارگیری این ایربادز در گوش، این ایربادز به شکل کاملی در گوش قرار می‌گیرد، انتظار داریم که قابلیت حذف نویز محیط قرار گرفته در آن هم به شکل بهتری عمل کند. همچنین سامسونگ حالت شنیدن صدای محیط را در این ایربادز بهبود بخشیده است و شما می‌توانید در زمان شنیدن نویز محیط اطراف این صدای نویز را تا ۲۰ دسیبل تقویت کنید.

همچنین این ایربادز دارای قابلیتی است که زمانی که شما شروع به صحبت کنید، به صورت خودکار حالت حذف نویز محیط را بر روی شنیدن صدای اطراف می‌گذارد و صدای پخش آهنگ را کاهش می‌دهد. با وجود اینکه شاهد استفاده از قابلیتی مشابه در هدفون سونی ۱۰۰۰XM4 بودیم، اما کمتر ایربادزی دارای این قابلیت است.

سامسونگ همچنین می‌گوید که گلکسی بادز پرو در زمان استفاده بهترین قدرت میکروفون را هم در مقایسه با ایربادز‌های تولیدی این شرکت ارائه خواهد داد. این ایربادز دارای ۳ میکروفون و همچنین دارای واحدی برای افزایش وضوح صدا در زمان انجام مکالمات است. یکی از میکروفون‌ها استفاده شده در این هدفون همچنین دارای نسبت سیگنال به نویز بالایی است تا به شکل بهتری بتواند صدا‌های مزاحم را در هنگام انجام مکالمات حذف کند.

سامسونگ درباره‌ی گلکسی بادز پرو گفته است که این شرکت در این ایربادز از تکنولوژی جدید Wind Shield استفاده کرده‌ است. همچنین طراحی کمتر برآمده‌ی این ایربادز باعث شده است که سطح آن کمتر با باد در تماس باشد.

برخی دیگر از قابلیت‌های به کار رفته در گلکسی بادز پرو مشابه ایرپادز پرو اپل است. از جمله‌ی این ویژگی‌ها می‌توان به صدای فضایی و پخش صدا با توجه به موقعیت سر نسبت به نمایشگر در زمان مشاهده‌ی فیلم در گوشی یا تبلت اشاره کرد. علاوه‌بر این، گلکسی بادز پرو اکنون می‌تواند که به صورت خودکار میان دستگاه‌های مختلف سامسونگ مانند گوشی و تبلت جابه‌جا و به آن‌ها متصل شود.

عمر باتری گلکسی بادز پرو هم همانند دیگر ایربادز‌های پرمیوم دارای قابلیت حذف نویز محیط است. سامسونگ می‌گوید که کاربران می‌توانند تا ۵ ساعت بدون وقفه و با فعال بودن قابلیت حذف نویز محیط با این ایربادز به موسیقی گوش دهند (۸ ساعت در زمان خاموش بودن قابلیت حذف نویز محیط).

همچنین می‌توانید با استفاده از محفظه‌ی شارژر این ایربادز و با فعال بودن قابلیت حذف نویز محیط تا مدت گوش دادن به موسیقی را ۱۳ ساعت افزایش دهید (۲۰ ساعت با خاموش بودن قابلیت حذف نویز محیط).

سامسونگ گلکسی بادز پرو دارای گواهی IPX7 برای مقاوت در برابر آب و عرق است. در نتیجه می‌توان از این ایربادز در زمان انجام سخت‌ترین تمرینات ورزشی هم استفاده کرد. سامسونگ قصد دارد تا این ایربادز را در سه رنگ مشکی، نقره‌ای و بنقش همانند گوشی‌های جدید گلکسی S21 ارائه دهد. شما می‌توانید که اکنون این ایربادز را پیش خرید کنید و این ایربادز در روز ۱۵ ژانویه (۲۶ دی) به بازار عرضه می‌شود.

