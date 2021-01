شب گذشته سامسونگ از گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی کرد که در ابتدا باید بگوییم این معرفی زودتر از موعد همیشگی انجام شده و همچنین نباید کاهش ۲۰۰ دلاری قیمت این گوشی‌ها نسبت به نسل قبلی را از قلم بیندازیم. اما در نهایت نسل جدید گوشی‌های این خانواده نسبت به یکدیگر چه حرفی برای گفتن دارند؟ در ادامه به مزایا و معایب آن‌ها می‌پردازیم.

گلکسی S21 اولترا

اول از همه باید به مدل اولترا بپردازیم که گران‌ترین و مهم‌ترین عضو این خانواده محسوب می‌شود. این تنها مدل دارای نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل به شمار می‌رود و با حداکثر رزولوشن خود می‌تواند رفرش ریت ۱۲۰ هرتز را هم ارائه کند. به لطف رفرش ریت متغیر بین ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز، مصرف باتری این گوشی کاهش پیدا می‌کند و در ضمن حداکثر روشنایی آن هم به ۱۵۰۰ نیت می‌رسد که بیشتر از دو عضو دیگر این خانواده محسوب می‌شود.

گلکسی S21 اولترا در زمینه‌ی دوربین‌ها هم حرف زیادی برای گفتن دارد. تمام دوربین‌های این گوشی-حتی دوربین سلفی-قادر به ضبط فیلم‌های ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه هستند. از دیگر ویژگی‌های جذاب آن می‌توانیم به انعطاف‌پذیری برای زوم اشاره کنیم. زوم ۱ تا ۳ برابر توسط سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی انجام می‌شود و دو دوربین تله‌فوتو و پریسکوپی با زوم اپتیکال ۳ و ۱۰ برابری برای زوم‌های با برد بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مهم‌ترین انتقادهای صورت گرفته از این گوشی مربوط به غول‌پیکر بودن و قیمت بالای آن است. همچنین سرعت شارژ بالایی هم ندارد ولی ۵۰ درصد شارژ در عرض ۳۰ دقیقه چندان هم بد نیست. همچنین برخی کاربران انتظار داشتند این گوشی در رنگ‌های جذاب‌تری عرضه شود که البته این موضوع چندان هم اهمیت ندارد.

رفرش ریت ۱۲۰ هرتز با رزولوشن ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰

پشتیبانی از قلم S Pen

دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی با قابلیت ثبت عکس‌های ۱۲ بیتی RAW

دو دوربین تله‌فوتو و پریسکوپی با زوم ۳ و ۱۰ برابری

دوربین اولترا واید با فوکوس خودکار

دوربین سلفی ۴۰ مگاپیکسلی

فیلمبرداری ۴K با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه توسط تمام دوربین‌ها

داشتن رم بیشتر نسبت به دو مدل دیگر

حداکثر حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

پشتیبانی از فناوری Wi-Fi 6E ابعاد غول‌پیکر و وزن بالا (۲۲۸ گرم)

بیشترین قیمت در خانواده (۱۱۹۹ دلار)

سرعت شارژ پایین (۲۵ وات در برابر ۴۵ وات نسل قبلی)

محدودیت رنگ‌های بدنه

گلکسی S21 پلاس

تکلیف مدل پلاس این خانواده چندان مشخص نیست. از یک طرف بهترین مدل محسوب نمی‌شود و از طرف دیگر ارزان‌ترین مدل هم نیست. در مقایسه با S21، این گوشی به غیر از داشتن ابعاد بزرگ‌تر مزیت مهمی ندارد.

اگرچه در این مطلب قصد نداریم این گوشی را با نسل قبلی خود مقایسه کنیم، ولی باید بگوییم که سامسونگ اگر رزولوشن آن را کاهش نمی‌داد، باز هم رقیب مهمی برای نمایشگر مدل اولترا محسوب نمی‌شد زیرا نمایشگر گلکسی S21 اولترا علاوه بر روشنایی بیشتر، از سیستم پیشرفته‌تری برای رفرش ریت متغیر بهره می‌برد. یا حداقل سامسونگ می‌توانست برای این مدل از دوربین‌های بهتری نسبت به مدل پایه S21 استفاده کند.

روی هم رفته، تنها مزیت مهم این مدل نسبت به مدل استاندارد S21 مربوط به اندازه‌ی نمایشگر و ظرفیت باتری است. در مقایسه با مدل اولترا هم به غیر از تفاوت قیمت ۲۰۰ دلاری، هیچ مزیتی ندارد.

نمایشگر ۶٫۷ اینچی تخت

باتری ۴۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی نمایشگر دارای رزولوشن ۱۰۸۰p+ و رفرش ریت بین ۴۸ تا ۱۲۰ هرتز

دوربین اصلی ۱۲ مگاپیگسلی، اولترا واید با فوکوس ثابت و دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی

گلکسی‌ S21‌

در نهایت باید به ارزان‌ترین مدل این خانواده یعنی گلکسی S21 بپردازیم که مانند مدل پلاس از نمایشگر مبتنی بر رزولوشن ۱۰۸۰p+ پلاس بهره می‌برد. همچنین با داشتن نمایشگر ۶٫۲ اینچی، مناسب افرادی است که به گوشی‌های غول‌پیکر علاقه‌ای ندارند.

در این میان باید به یکی از ضعف‌های این گوشی هم اشاره کنیم. اگرچه سامسونگ برای نمایشگر هر سه گوشی از شیشه‌ی محافظ گوریلا گلس ویکتوس استفاده کرده، اما S21 تنها مدل دارای پنل پشتی پلاستیکی است. روی هم رفته این گوشی تفاوت خاصی با مدل پلاس ندارد و به لطف قیمت پایین‌تر، احتمالا مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد.

کوچک‌ترین اندازه و پایین‌ترین وزن (۲۰۲ گرم)

پایین‌ترین قیمت (۷۹۹ دلار) نمایشگر ۱۰۸۰p+ با رزولوشن ۴۸ تا ۱۲۰ هرتز

دوربین اصلی ۱۲ مگاپیگسلی، اولترا واید با فوکوس ثابت و دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی

پنل پشتی پلاستیکی

