شیائومی به لیست سیاه دولت آمریکا اضافه شد

به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت دونالد ترامپ روز گذشته ۹ شرکت چینی را به لیست سیاه خود اضافه کرده که نام شیائومی هم در بین آن‌ها دیده می‌شود. همین ابتدا باید بگوییم که این لیست سیاه همان فهرستی نیست که هواوی در سال ۲۰۱۹ به آن افزوده شد.

این فهرستی که حالا شیائومی به آن راه پیدا کرده، مربوط به ارتش چین است. ظاهرا دولت ترامپ فکر می‌کند که شیائومی روابط نزدیکی با ارتش چین دارد و به همین خاطر تهدیدی بالقوه برای امنیت آمریکا محسوب می‌شود.

این فهرست سیاه از سال ۱۹۹۹ وجود داشته است ولی دونالد ترامپ با امضای یک فرمان اجرایی، سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی را در شرکت‌های موجود در این فهرست منع کرده است. به زبان ساده، این خبر بدین معناست که سرمایه‌گذاران مستقر در آمریکا دیگر نمی‌توانند روی شیائومی سرمایه‌گذاری کنند. این موضوع بر زنجیره‌ی تأمین شیائومی تأثیر نمی‌گذارد و مانع از فروش تجهیزات آمریکایی به این شرکت نخواهد شد.

با این حال، قیمت سهام شیائومی در بازار بورس هنگ‌کنگ حدود ۱۰ درصد افت کرده زیرا سرمایه‌گذاران آمریکایی تا تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ باید سهام خود در شیائومی را به فروش برسانند. با توجه به اینکه دولت ترامپ فقط ۵ روز دیگر به پایان می‌رسد، باید ببینیم آیا جو بایدن این فرمان را لغو می‌کند یا نه.

آیا شیائومی می‌تواند جای خالی هواوی را پر کند؟

