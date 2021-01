پیش‌بینی می‌شود که اپل امسال از دو مدل جدید مک‌بوک پرو با طراحی به‌روز شده و تغییرات متعدد سخت‌افزاری در سه ماه‌ی سوم سال ۲۰۲۱ رونمایی می‌کند. این پیش‌بینی‌های جدید توسط مینگ چی کو، تحلیلگر باسابقه‌ی محصولات اپل، ارائه شده است.

کو در روز جمعه با منتشر کردن گزارشی به سرمایه‌گذاران گفته است که به احتمال زیاد اپل از دو نسخه‌ی مک‌بوک پرو با اندازه‌ی نمایشگر ۱۴ و ۱۶ اینچ رونمایی خواهد کرد. او همچنین مدعی شده است که هر دو این مک‌بوک پرو‌های جدید دارای لبه‌ها تخت هستند که نشان دهنده‌ی استفاده‌ی اپل از زبان طراحی جدیدش در محصولات بعدی است.

اپل برای اولین‌بار از لبه‌های تخت در نسل جدید آیپد پرو در سال ۲۰۱۸ استفاده کرد و بعد از آیپد پرو شاهد استفاده از لبه‌های تخت در آیفون‌های ۱۲ جدید بودیم. پیش‌بینی‌های کو همچنین نشان می‌دهند که اپل قصد دارد از پورت MagSafe در این مک‌های جدید استفاده و قسمت تاچ‌بار این مک‌بوک‌ پرو‌ها را با دکمه‌های فیزیکی جایگزین کند.

با وجود اینکه برخی از کاربران از کارایی تاچ‌بار و انجام کار‌های مختلف با آن تعریف کرده بودند، اما به نظر می‌رسد که بسیاری از کاربران هنوز نتوانسته‌اند از پتانسیل تاچ‌بار به شکل کامل استفاده کنند و تنها تعداد انگشت‌شماری از توسعه‌دهندگان از کنترل‌های دینامیک ارائه شده توسط تاچ‌بار در برنامه‌های خاصی استفاده می‌کنند.

همچنین به نظر می‌رسد که اپل به حرف‌های کاربران مبنی بر افزایش پورت‌ها در نتیجه قابلیت‌های اتصال بیشتر به لوازم جانبی مختلف در مدل‌های قوی‌تر لپ‌تاپ‌های خود گوش داده است. کو همچنین می‌گوید که اپل در مک‌بوک‌های آینده از پورت‌های متنوعی استفاده خواهد کرد.

با وجود اینکه نمی‌دانیم منظور کو از این پورت‌های جدید به صورت دقیق چه پورت‌هایی است، اما این تحلیلگر عقیده دارد که با عرضه‌ی این مدل‌های جدید کاربران دیگر مجبور نیستند که برای اتصال لوازم جانبی مختلف به این لپ‌تاپ‌ها، دانگل‌های مختلفی را تهیه و با خود حمل کنند.

کو همچنین می‌گوید که اپل در قسمت‌های مربوط به انتقال حرارت این مک‌بوک‌ها از لوله‌های خاصی برای انتقال حرارت استفاده خواهد کرد که مشابه آن را در مک‌بوک پرو ۱۶ اینچ دیده‌ایم. بدون شک استفاده از این لوله‌ها انتقال حرارت باعث خواهد شد که اپل بتواند از تراشه‌های قدرتمندتری که به طور معمول گرمای بیشتری را هم تولید می‌کنند، در مک‌بوک‌های بعدی استفاده ‌کند.

با توجه به برنامه‌ی دو ساله‌ی اپل مبنی بر جایگزینی پردازنده‌‌های اینتل با تراشه‌های ARM ساخت خودش، انتظار نداریم که اپل دیگر از مک‌بوکی مجهز به تراشه‌های اینتل رونمایی کند. در نتیجه انتظار داریم که مک‌بوک‌ پرو‌های جدید دارای تراشه‌‌ی جدید اپل M1 یا نسخه‌های جدیدتری از آن باشند که اپل تاکنون از آن‌ها رونمایی نکرده است.

کو پیش‌بینی می‌کند که کارهایی مانند به‌روزرسانی طراحی ظاهری مک‌بوک پرو‌های جدید و استفاده از تراشه‌های ساخت اپل در آن‌ها، باعث می‌شود که عرضه‌ی آن‌ها به بازار هر سال با افزایش %۲۵ تا %۳۰ روبه‌رو شود و به رقم ۲۰ میلیون دستگاه در سال ۲۰۲۱ برسد. کو همچنین می‌گوید که مدل‌های دارای طراحی جدید رشد %۶۰ تا %۷۰ را در عرضه به بازار تجربه خواهند کرد.

منبع: Appleinsider

