مینگ چی کو که یکی از باسابقه‌ترین تحلیلگران محصولات اپل است، در گزارش خود در روز جمعه به سرمایه‌گذاران اعلام کرده است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که اپل به‌شدت در حال آزمایش محفظه‌ی بخار برای سیستم انتقال حرارت آیفون است.

او همچنین می‌گوید که این شرکت در آینده‌ی نزدیک از این سیستم انتقال حرارت در مدل‌های پرچمدار آیفون‌های بعدی استفاده خواهد کرد. کو همچنین عقیده دارد که اپل به احتمال زیاد می‌تواند از این تکنولوژی در آیفون‌های بعدی استفاده کند، اما هنوز نمی‌دانیم که این تکنولوژی برای استفاده در آیفون‌های ۲۰۲۱ آماده است یا نه.

به صورت خلاصه باید بگوییم که تکنولوژی محفظه‌ی بخار برای انتقال حرارت دستگاه از تبخیر یک مایع، به طور معمول آب، استفاده می‌کند. ساختار این تکنولوژی به این صورت است که علاوه‌بر این محفظه‌‌ی بخار، دارای لوله‌های انتقال حرارت خاص یا سختار خاصی برای انتقال حرارت است که در بدنه‌ی دستگاه قرار دارند.

طرز کار این سیستم به این صورت است که گرمای تولیدی توسط پردازنده یا دیگر تجهیزات الکتریکی باعث تبخیر شدن مایع قرار داده شده در محفظه‌ی بخار می‌شود تا با انجام این فرایند گرمایی تولید توسط دستگاه منتقل شود و دمای آن کاهش پیدا کند.

بعد از بخار شدن مایع در اثر گرما و حرکت این بخار به سمت قسمت‌های با فشار کم، در این قسمت‌ها بخار داغ با پره‌ها یا دیگر ساختار‌های قرار گرفته در آنجا برای تبدیل بخار به مایع، برخورد می‌کند. پس از برخورد بخار داغ با این پره‌‌‌ها، گرمایی این بخار گرفته می‌شود و بخار دوباره به مایع تبدیل می‌شود. در نهایت این مایع از طریق فرایند مویینگی دوباره به ناحیه دارای فشار بالا بر می‌گردد.

با وجود اینکه گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که اپل مدت زمان زیادی است که بر روی این تکنولوژی کار می‌کند، اما به نظر می‌رسد که سیستم‌های اولیه توسعه داده شده هنوز نتوانسته‌اند که به استاندارد‌های بالای اپل برسند.

آیفون ۱۳ پرو نمایشگر ۱۲۰ هرتز LTPO OLED ساخت سامسونگ خواهد داشت

کو در گزارش خود گفته است که اپل به این دلیل از این سیستم انتقال حرارت تاکنون در آیفون‌ها استفاده نکرده است که آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهند این سیستم هنوز نتوانسته است که به طور کامل نیازمند‌های اپل را پوشش دهد. کو در ادامه می‌گویید: «ما خوش‌بین هستیم که این سیستم انتقال حرارت دارای محفظه‌ی بخار بتواند به‌زودی به استاندارد‌های مورد نظر برسد و اپل از آن در آینده‌ی نزدیک در مدل‌های قوی‌تر آیفون‌ها استفاده کند.»

کو عقیده دارد که به دلیل گسترش استفاده از فناوری ارتباطی ۵G و همچنین افزایش گرمای تولیدی توسط تراشه‌ی به کار رفته در گوشی‌ها، اپل به این فناوری جدید احتیاج خواهد داشت. اپل در زمان رونمایی از آیفون‌های ۱۲ جدید اعلام کرد که تمامی این آیفون‌ها از فناوری ارتباطی ۵G پشتیبانی می‌کنند.

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهند که در زمان متصل کردن این آیفون‌ها به شبکه‌های ارتباطی فوق سریع آن‌ها داغ می‌شوند. بدون شک استفاده از تکنولوژی محفظه‌ی بخار در آیفون‌ها و بهبود انتقال حرارت این گوشی‌ها باعث می‌شود که اپل بتواند عمر گوشی‌های خودش و توان پردازشی آن‌ها را افزایش دهد.

آیفون ۱۳ ممکن است ناچ باریک‌تری داشته باشد

منبع: Appleinsider

The post طبق گزارش مینگ چی کو آیفون‌های بعدی سیستم انتقال حرارت محفظه‌ی بخار دارند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala