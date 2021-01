گلکسی S21 اولترا قدرتمندترین و بهترین گوشی سامسونگ است که تاکنون معرفی شده و یکی از مشخصه‌های جالب توجه آن، دوربین‌های قدرتمندش است. در همین راستا تصمیم گرفتیم در این مطلب نگاهی داشته باشیم به قابلیت‌های دوربین گلکسی S21 اولترا تا ببینیم غول کره‌ای امسال چه تغییراتی را به نسبت قبل روی دوربین‌های پرچم‌دار جدید خود اعمال کرده.

سامسونگ بعد از مدت‌ها انتظار بالاخره از گوشی‌های سری گلکسی S21 رونمایی کرد. محصولاتی که ۶ هفته زودتر از زمان مورد انتظار راهی بازار شدند تا بدین ترتیب سامسونگ بتواند پیش از اینکه قافله را به اپل واگذار کند، رقبای شایسته‌ای برای آیفون‌های جدید معرفی کند. اما گل سر سبد این مجموعه‌ی قدرتمند، گلکسی S21 اولترا است که به قابلیت‌های زیادی مجهز شده و شاید بتوان آن را در حال حاظر بهترین گوشی اندرویدی دانست. از بهترین قابلیت‌های این گوشی، دوربین‌های آن هستند که اکنون سنسورهای جدیدتر و قدرتمندتری دارند و اینبار به کمک یک سنسور تشخیص فاز و فوکوس خودکار می‌توانند عملکردی بهتر از گذشته به نمایش بگذارند.

اما سوال اینجاست که آیا قابلیت‌های دوربین گلکسی S21 اولترا آنقدری جدید و خوب هستند که بگوییم به نسبت قبل یک جهش بزرگ به حساب می‌آیند؟ در این مطلب به بررسی این موضوع می‌پردازیم تا ببینیم عملکرد سامسونگ روی کاغذ چگونه بوده. توجه داشته باشید این مطلب در رابطه با بررسی تصاویر ثبت شده توسط گلکسی S21 اولترا نیست و صرفا به قابلیت‌های روی کاغذ آن اشاره می‌کند.

قابلیت‌های دوربین گلکسی S21 اولترا

درست مانند سال گذشته، امسال هم شاهد استفاده از یک سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی هستیم که در نقش دوربین اصلی در گوشی پرچم‌دار سامسونگ حضور پیدا کرده و می‌تواند تصاویر ۱۲ بیتی HDR ثبت کند. به زبانی ساده‌تر، گلکسی S21 اولترا با این دوربین قدرتمند می‌تواند تا ۶۴ برابر داده‌های رنگی بیشتری به نسبت گلکسی S20 اولترا دریافت و پردازش کند. علاوه بر این‌ها، دیگر شاهد مشکل فوکوس خودکار هم نیستیم چون سامسونگ مانند گلکسی نوت ۲۰ اولترا، برای این گوشی هم یک سنسور لیزری مختص این کار طراحی کرده.

روی نمایشگر اما همان طراحی آشنای دو سال قبل سامسونگ را شاهد هستیم. یعنی یک دوربین سلفی کوچک که درون حفره‌ای در بالاترین بخش پنل جلویی تعبیه شده و سنسوری به بزرگی ۴۰ مگاپیکسل دارند و می‌تواند به کمک پردازش نرم‌افزاری، تصاویر بسیار خوبی هم ثبت کند. اما بر می‌گردیم روی پنل پشتی، جایی که در کنار دوربین اصلی، یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض را هم شاهد هستیم که وظیفه ثبت تصاویر با زاویه‌ی گسترده را دارد. در نهایت هم دو لنز ۱۰ مگاپیکسلی تله‌فوتو را می‌بینیم که در عکاسی از مناظر دور دست به کمک گلکسی S21 می‌آیند.

دوربین‌های تله‌فوتوی دوگانه

دوربین‌های تله‌فوتوی ۱۰ مگاپیکسلی دو کار متفاوت را انجام می‌دهند. یکی از آن‌ها برای بزرگ‌نمایی ۳ برابری و دیگری برای بزرگ‌نمایی ۱۰ برابری مورد استفاده قرار می‌گیرد تا بدین ترتیب کاربر بتواند بدون افت محسوس کیفیت تا ۱۰ برابر روی یک سوژه بزرگ‌نمایی کند و این فوق‌العاده است. یک قابلیت خوب دیگری هم که بعد از S20 اولترا در پرچم‌دار سری نوت بکار نرفت، بزرگ‌نمایی دیجیتالی ۱۰۰ برابری بود که خوشبختانه در S21 اولترا شاهد بازگشت آن هستیم.

شاید فکر کنید وجود تله‌فوتوی ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۳ برابری فایده‌ی چندانی ندارد اما در واقع این چنین نیست. برای مثال S20 اولترا و نوت ۲۰ اولترا از دوربین تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۵ برابری بهره می‌بردند که برای ثبت تصاویر پرتره عملا بدون استفاده بودند. بنابراین کاربر برای ثبت تصاویر باکیفیت مجبور به برش دیجیتالی آن می‌شد به جای اینکه از قدرت خود لنز استفاده کند. به نظر می‌رسد لنز تله‌فوتو با بزرگ‌نمایی ۳ برابری دقیقا به همین منظور طراحی شده.

همانطور که اشاره شد، دوربین گلکسی S21 می‌تواند تا ۱۰۰ برابر به صورت دیجیتالی زوم کند که این قابلیت را از پرچم‌دار نسل گذشته‌ی خود یعنی S20 اولترا به ارث برده. اما خب آن پرچم‌دار با یک سری مشکلاتی مواجه شد و سامسونگ در نوت ۲۰ اولترا هم بزرگ‌نمایی دیجیتال را به ۵۰ برابر کاهش داد. اما اینبار داستان متفاوت است. تمام ضعف‌های دوربین به نسبت قبل پوشانده شده و S21 اولترا آمده تا بدون مشکل، سوژه‌هایی در دورترین فواصل را برایتان به نمایش بگذارد. البته بدیهی است نباید انتظار داشته باشید در صورت بزرگ‌نمایی ۱۰۰ برابری، تصاویر بهترین کیفیت را داشته باشند. اما جزئیات لازم را قطعا مشاهده خواهید کرد که خب باید عملکرد سامسونگ را در این زمینه تحسین‌برانگیز بدانیم.

هماهنگی بهتر با شبکه‌های اجتماعی

اما نکته‌ی مثبت دیگر در رابطه با گوشی‌های جدید سامسونگ در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری، هماهنگی خوب آن‌ها با اپلیکیشن‌های اجتماعی است. معمولا شرکت‌های بزرگ سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند با اپلیکیشن‌های اجتماعی شخص ثالث هماهنگی بالایی ندارند. به این صورت که مثلا اگر طریق اینستاگرام یا واتساپ تصویری ثبت کنید، آن تصویر با وضوح و حجم کم به نمایش گذاشته می‌شود. معمولا کاربران برای به اشتراک گذاشتن یک عکس باکیفیت ابتدا با دوربین گوشی تصویری را ثبت کرده و سپس آن را بارگذاری می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود این دسته از کاربران نتواند از فیلترها و مزیت‌های آن برنامه حین عکاسی بهره‌مند شوند.

گوگل با ای‌پی‌آی CameraX سعی کرده این مشکل را حل کند چرا که این ای‌پی‌آی به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد دسترسی بیشتر و بهتری به خروجی دوربین داشته باشند. اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ هم سعی کرده از CameraX استفاده کند منتها توضیحات زیادی در این رابطه داده نشده.

ضبط ویدیو‌های ۸K

درست مانند پرچم‌داران سری S20 و نوت ۲۰، گوشی‌های جدید هم می‌توانند در وضوح ۸K فیلم‌برداری کنند. اما این چیزی بوده که انتظار داشتیم و خب بدیهی بود سامسونگ در این بخش، اینچنین بازگشت به عقب نخواهد داشت. نکته‌ی جالب اما امکان ثبت تصاویر ۸K در حین ضبط ویدیو است. بدین ترتیب با لمس شاتر در حالی که ویدیوی ۸K در حال ضبط است، می‌توانید تصویری فوق‌العاده باکیفیت از آن کلیپ داشته باشید.

ضبط ویدیوی ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه با همه‌ی دوربین‌ها

دوربین پرچم‌دارهای امروزی در اکثر مواقع توانایی ضبط ویدیو‌های ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را دارا هستند. البته وضوح ۴K سال‌هاست که در بین گوشی‌های هوشمند بوده اما غالبا فقط دوربین اصلی و در مواردی هم دوربین سلفی توانایی ضبط فیلم در چنین کیفیتی را داشتند. اما گلکسی S21 اولترا امکان ضبط ویدیو‌های ۴K را با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه با تمام ۵ دوربین خود ممکن می‌کند. یعنی دوربین اصلی، فوق عریض، دو دوربین تله‌فوتو و دوربین سلفی و این بسیار فوق‌العاده است.

حالت Director

بدون شک یکی از بهترین و جذاب‌ترین قابلیت‌هایی که در فیلم‌برداری با گوشی گلکسی S21 اولترا تجربه خواهید کرد، حالت Director آن است که در آن کاربر کنترل کاملی روی دوربین‌های گوشی خود خواهد داشت و می‌تواند در گوشه‌ی تصویر، حین فیلم‌برداری، پیش‌نمایش کوچکی از دید دوربین‌های دیگر مشاهده کند.

برای مثال، اگر با دوربین اصلی به ضبط فیلمی بپردازید، در پنجره‌های کوچکی در پایین صفحه می‌توانید ببینید لنز تله‌فوتو و فوق عریض چگونه این ویدیو را ضبط می‌کنند و جالب‌تر اینکه ویدیو به صورت زنده از دید تمام این دوربین‌ها پخش می‌شود؛ گویی هر چهار دوربین همزمان مشغول فیلم‌برداری هستند. دلیل این کار هم این است که اگر زمانی با دوربین اصلی به فیلم‌برداری از صحنه‌ای مشغول هستید، می‌توانید همان لحظه ببینید اگر از لنز دیگری استفاده کنید بهتر خواهد بود یا خیر. بدون اینکه نیاز باشد ابتدا هر لنز را جداگانه امتحان کنید.

عکاسی ماکرو

گوشی‌های میان‌رده و پایین‌رده معمولا به لنز ماکرو مجهز می‌شوند اما غالبا به خاطر بهره‌مندی از سنسورهای ضعیف، صرفا نقش پر کردن ماژول دوربین را ایفا می‌کنند تا ثبت تصویری باکیفیت. اما داستان پرچم‌دارها همیشه متفاوت است و عکاسی ماکرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. گلکسی S21 دوربین ماکروی مجزایی ندارد اما دوربین فوق عریض این توانایی را دارد که در کنار ثبت تصاویر با زاویه‌ی گسترده، به عکاسی ماکرو نیز بپردازد. در واقع اگر خیلی زیاد به سوژه‌ای نزدیک شوید، گوشی به صورت خودکار تشخیص می‌دهد که در اینجا باید به صورت ماکرو عکاسی شود و بنابراین به دوربین فوق عریض سوییچ می‌کند. لازم به ذکر است دوربین فوق عریض گوشی سامسونگ اکنون از قابلیت بسیار کاربردی فوکوس خودکار هم بهره می‌برد.

حالت شب بهبود یافته

آخرین تغییر مثبت صورت گرفته اما حالت شب بهبود یافته است. البته نماینده‌های سامسونگ پیش از این هم در ثبت تصاویر باکیفیت در شب عملکرد بسیار خوبی داشتند ولی به لطف پردازش نرم‌افزاری سریع‌تر و قدرتمندتر، اینبار به نظر می‌رسد همه چیز بهتر از قبل باشد. سامسونگ هم ادعا کرده چه در عکاسی و چه در فیلم‌برداری در نور شب، کیفیت تصاویر و سطح جزئیات افزایش یافته و میزان نویز هم کاهش پیدا خواهد کرد. هرچند میزان این بهبودی را باید بعد از تست دوربین گوشی سنجید.

به صورت کلی انتظار می‌رود پرچم‌دار جدید سامسونگ عملکردی بسیار بهتر از گذشته داشته باشد چرا که در کنار بهبود کیفیت لنزها، از پردازنده‌ی جدید با قدرت بالا نیز بهره می‌برد تا پردازش تصویر با سرعت، دقت و قدرت بیشتری صورت گیرد و در نهایت به افزایش کیفیت تصاویر ثبت شده بینجامد. با این حال همانطور که گفته شد، میزان افزایش کیفیت باید بعد از بررسی دوربین این گوشی و مقایسه‌ی آن با نسل قبل و البته رقبای فعلی مشخص شود.

دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی گلکسی S21 اولترا چه تفاوتی با نسل قبلی دارد؟

منبع: PhoneArena

The post نگاهی نزدیک به قابلیت‌های جذاب دوربین گلکسی S21 اولترا appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala