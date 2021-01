همان‌گونه که دیدیم اپل بالاخره به استفاده از نمایشگر LCD در آیفون‌ها خاتمه داد و در تمامی آیفون‌های ۱۲ جدید از نمایشگر OLED استفاده کرد. بعد از آیفون‌، انتظار داریم که شاهد رخ دادن اتفاق مشابهی در آیپد‌ها باشیم. در نتیجه انتظار داریم که اپل در نسل بعدی آیپد‌های خودش از نمایشگر‌ OLED یا Mini-LED استفاده کند.

البته باید بگوییم شایعه‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند رخ دادن هر دو این اتفاق‌ها را پیش‌بینی کرده‌اند. به عنوان نمونه برخی شایعه‌ها عنوان می‌کنند که آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی اپل اولین دستگاهی است که اپل در آن از نمایشگر Mini-LED استفاده خواهد کرد. همچنین برخی شایعه‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که اپل تاکنون تولید این آیپد‌ها را آغاز کرده است و آن‌ها به‌زودی و در نیمه‌ی اول امسال رونمایی می‌شوند.

برخلاف این شایعه‌ها، اطلاعات دیگری منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند آیپد پرو با نمایشگر OLED در نیمه‌ی دوم امسال عرضه خواهد شد. البته باید بگوییم که به نظر می‌رسد به‌زودی از برنامه‌ی اپل درباره‌ی آیپد پرو بعدی مطلع خواهیم شد چون به‌تازگی رندر‌های از طراحی آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی و ۱۱ اینچی منتشر شده‌اند.

بدون شک نمی‌توانیم با مشاهده‌ی این رندر‌ها نوع نمایشگر به کار رفته در نسل بعدی آیپد پرو را تشخیص دهیم. اما اگر شایعه‌های منتشر شده درست باشند، انتظار داریم که اپل از نمایشگر Mini-LED در آیپد پرو استفاده کرده باشد.

نگاهی به این رندر‌ها نشان می‌دهد که شکل ظاهری مدل ۲۰۲۱ آیپد پرو بسیار شبیه به مدل‌ قبلی آیپد پرو ۱۲٫۹ اینچی است که اپل از آن در سال ۲۰۲۰ رونمایی کرده بود. در نتیجه این آیپد پرو هم دارای طراحی مربعی شکل در لبه‌ها، چهار اسپیکر و پورت USB-C است.

همچنین دیگر پورت ارتباطی این دستگاه، پورتی است که در پشت این دستگاه قرار گرفته و محل اتصال کیبورد به آن است. علاوه‌بر این، ماژول دوربین به کار رفته در این آیپد پرو جدید هم مشابه نمونه‌ی سال پیش این مدل، دارای دوربین دو گانه و سنسور سه بعدی مدت پرواز است.

نسخه‌ی ۱۱ اینچی این آیپد پرو جدید هم همانند نسل قبلی خود است که در سال ۲۰۲۰ رونمایی شده بود. همچنین این رندر‌ها نشان می‌دهند که با وجود اینکه مهندسان اپل توانسته‌اند که عرض و ارتفاع این تبلت را چند میلی‌متر کاهش دهند، اما ضخامت این دستگاه ثابت باقی مانده است. ابعاد مدل ۲۰۲۱ آیپد پرو ۲۴۵٫۷۴ در ۱۷۶٫۶۱ در ۵٫۹۰ میلی‌متر است.

نگاهی به رندر‌های هر دو تبلت نشان می‌دهد که در سمت راست هر دو تبلت شاهد وجود قسمت فرو رفته‌ای هستیم که ممکن است محل قرارگیری سنسور تشخیص اثر انگشت Touch ID باشد که اپل از سنسوری مشابه آن در آیپد ایر ۲۰۲۰ استفاده کرده است.

البته باید بگوییم که منطقی است که اپل شکل طراحی ظاهری این تبلت را دگرگون نکرده است. به عنوان نمونه اپل به‌تازگی از مک‌بوک ایر و مک‌بوک پرو ۱۳ اینچ با تراشه‌ی جدید اپل M1 رونمایی کرد. با وجود اینکه این لپ‌تاپ‌های جدید دارای تراشه‌ی جدید اپل هستند، اما طراحی ظاهری آن‌ها مشابه مدل‌های قبلی است.

حال که صحبت از تراشه شد بد نیست به این نکته اشاره کنیم که اپل در مدل‌ ۲۰۲۰ آیپد پرو از تراشه‌ی A12Z استفاده کرده است که نسل آن در مقایسه با تراشه‌های کنونی اپل در حدود دو سال قدیمی‌تر است. البته باید بگوییم که این تراشه در مقایسه با A12 استفاده شده در آیفون XS دارای دو برابر تعداد هسته‌های بیشتر در CPU و GPU است.

با وجود اینکه اپل تاکنون از تراشه A14Z رونمایی نکرده و همچنین ممکن است که این تراشه اصلا وجود نداشته باشد، اما دو برابر کردن هسته‌های CPU و GPU تراشه‌ی A14 باعث می‌شود که این تراشه بسیار شبیه به تراشه‌ی M1 شود.

با توجه به اینکه تاکنون شایعه‌ای درباره‌ی آیپد مجهز به تراشه‌ی اپل M1 منتشر نشده است، درنتیجه می‌توان گفت که اپل در آیپد پرو هم از تراشه‌های سری A استفاده شده در آیفون‌ها، استفاده خواهد کرد. با توجه به به‌روزرسانی‌های رخ داده در نمایشگر و پردازنده، در نهایت می‌توانیم بگوییم آیپد پرو ۲۰۲۱ ممکن است یکی از شگفت‌انگیز‌ترین تبلت‌هایی باشد که سال ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد.

