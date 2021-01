سخنگوی LG تعطیلی بخش موبایل این شرکت را تکذیب کرد

با وجود تلاش‌های LG برای تغییر رویکرد و ارائه‌ی محصولات نوآورانه، طی چند سال گذشته بخش موبایل این شرکت سودآور نبوده است. گوشی‌های LG مورد توجه زیادی قرار نمی‌گیرند و به همین خاطر کارشناسان زیادی بر این باور هستند که این شرکت باید ساخت گوشی‌های هوشمند را رها کند و بر روی حوزه‌های سودآور دیگری تمرکز کند. حالا در همین رابطه، سایت The Elec گزارشی منتشر کرده که طبق آن LG قصد دارد بخش موبایل را تعطیل کند. اما سخنگوی LG در واکنش به این گزارش، موضوع تعطیلی بخش موبایل را تکذیب کرده است.

بر اساس این گزارش که حالا از سایت The Elec حذف شده، شرکت LG به بخشی از کارمندان خود اطلاع داده که بخش موبایل در حال تعطیلی است و این خبر رسما در انتهای ماه جاری میلادی اعلام خواهد شد. این گزارش افزوده که LG به کارمندان خود دستور داده توسعه‌ی تمام گوشی‌ها، به غیر از پروژه ۱، را متوقف کنند. باید خاطرنشان کنیم پروژه ۱ نام مستعار اولین گوشی رول شونده LG محسوب می‌شود.

اگرچه این شرکت به طور رسمی گزارش موردنظر را تکذیب کرده، اما باید بگوییم که بر اساس گزارش‌ها LG قصد دارد برای کاهش هزینه‌ها و تمرکز بیشتر روی گوشی‌های پرچم‌دار، تولید بخشی از گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده‌های خود را به شرکت‌های چینی واگذار کند. با این حال، هنوز گزارش یا مدارک موثقی مبنی بر تعطیلی کل بخش موبایل این شرکت منتشر نشده است.

