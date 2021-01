در حالی که بسیاری از شرکت‌های سازنده‌ی سخت‌افزار در نمایشگاه CES 2021 از محصولات جدید ولی معمولی خود رونمایی کردند، لنوو با همکاری یکی از شرکای خود یعنی NEC، از طرح مفهومی محصولی بسیار جالبی تحت عنوان Lavie Mini رونمایی کرد که به نظر می‌رسد دنیای گیمینگ روی کامپیوتر شخصی را متحول کند.

در نمایشگاه CES امسال، لنوو از محصول جدیدی تحت عنوان Lavie Mini رونمایی کرد که در واقع یک کامپیوتر گیمینگ قابل حمل در قالب کنسول بازی نینتندو سوییچ است. این محصول ۸ اینچی است و از صفحه‌ی لمسی با وضوح ۱۹۲۰ × ۱۲۰۰ بهره می‌برد. از لحاظ سخت‌افزاری نیز به جدیدترین نسل از پردازنده‌های اینتل یعنی Core i7-1180G7 مجهز شده منتها گرافیک داخلی مجزا ندارد و در این بخش باید به قدرت پردازنده مجتمع یعنی Iris Xe اینتل متکی باشد.

همانطور که گفته شد، لنوو Lavie Mini یک محصول قابل حمل با وزنی معادل ۵۸۰ گرم است. به این معنا که کاربر می‌تواند آن را بدون مشکل جابجا کند. نکته‌ی جالب اما نوع کلید‌های بکار رفته در این محصول هستند که به جای طراحی U شکل، به شکل دایره‌ای طراحی شده‌اند تا هم تنوعی در شکل ظاهری آن بوجود بیاید و هم زیباتر به نظر برسد. همچنین این صفحه کلید از نور پس‌زمینه نیز برخوردار است تا نوشتن با آن در نور شب آسان‌تر باشد.

نکته‌ی مهم در رابطه با جذابیت Lavie Mini در کنار وزن پایین و ظاهری جالب، کنترلرهای بی‌سیمی هستند که به همراه آن عرضه می‌شوند و با اتصال به بدنه‌ی دستگاه، به کاربر در انجام بازی‌ها کمک می‌کنند. در واقع وقتی این کنترلر را به لنوو Lavie Mini متصل کنید، دستگاه شما شباهت زیادی به کنسول بازی نینتندو سوییچ پیدا می‌کند. اگر هم صفحه‌ی ۸ اینچی برایتان کافی نیست، می‌توانید آن را از طریق داک مخصوص به نمایشگری بزرگ‌تر متصل کرده و محتوا را در نهایت با وضوح ۴K و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه مشاهده کنید. هرچند با در نظر گرفتن پردازنده‌ی گرافیکی این محصول، نمی‌توان امیدوار بود بازی‌های روز با چنین کیفیت روی آن اجرا شوند.

از آن جایی که Lavie Mini در واقع یک کامپیوتر شخصی است، کاربر می‌تواند هر کنترلر بلوتوثی که در اختیار دارد را به آن متصل کرده و به انجام بازی بپردازد. لنوو برای این محصول جالب ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع LPDDR4X به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع PCIe، پشتیبانی از فناوری High-Definition Audio اینتل، ۲ پورت USB-C نسل ۲ و USB-A به همراه ۱ پورت USB-C 3.1 و نسل دوم پورت HDMI را در نظر گرفته تا عدم بهره‌مندی از کارت گرافیک مجزا تنها نقطه ضعف بزرگ آن باشد.

متاسفانه لنوو Lavie Mini هنوز در مرحله‌ی اولیه‌ی قرار دارد و آنچه که لنوو و NEC در نمایشگاه امسال رونمایی کردند صرفا یک طرح مفهومی است، نه دستگاهی که بتوان آن را خریداری کرد. به همین خاطر قیمتی هم برای آن اعلام نشده. با این حال این دستگاه نشان داد دست‌یابی به رویایی که بتوان در هر مکان، یک کامپیوتر شخصی برای انجام بازی در اختیار داشت غیر ممکن نیست.

منبع: The Verge

