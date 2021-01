اپل در حال آزمایش آیفون تاشو و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر است

طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اپل آزمایش‌های اولیه بر روی آیفون تاشو را آغاز کرده ولی هنوز در مورد عرضه‌ی این گجت تصمیم‌گیری نشده است. این شرکت فعلا مشغول بررسی نمایشگرهای تاشو است و مانند دیگر گوشی‌های تاشو، آیفون تاشو به اپل اجازه می‌دهد نمایشگر بزرگی را در گجت کوچک‌تری تعبیه کند.

اپل برای این گوشی اندازه‌های مختلفی را مدنظر قرار داده که از بین آن‌ها می‌توانیم به اندازه‌ی ۶.۷ اینچ مشابه نمایشگر آیفون ۱۲ پرو مکس اشاره کنیم. به نظر می‌رسد اپل می‌خواهد از لولای مخفی برای گوشی موردنظر استفاده کند. در گزارش بلومبرگ آمده که احتمالا چند سالی با عرضه‌ی آیفون تاشو فاصله داریم و شاید این محصول هیچوقت راهی بازار نشود.

از طرف دیگر، برای سری آیفون ۱۳ هم نباید انتظار تغییرات اساسی در طراحی آن‌ها را داشته باشیم و مهندسان اپل این مدل‌ها را عمدتا به عنوان مدل‌های S سری آیفون ۱۲ در نظر گرفته‌اند. باید خاطرنشان کنیم در گذشته پسوند S برای مدل‌هایی استفاده شده که نسبت به نسل قبلی خود فقط به‌روزرسانی‌های جزئی دریافت کرده‌اند.

اگرچه این گوشی‌ها از نظر طراحی تفاوت چندانی با نسل قبلی خود نخواهند داشت، اما از طرف دیگر اپل در حال آزمایش حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر برای این گوشی‌ها است. این حسگر قرار است کنار فیس آی‌دی ارائه شود که به کاربران اجازه می‌دهد در کنار تشخیص چهره، از حسگر اثر انگشت هم بهره ببرند.

طی ماه‌های گذشته گزارش‌های مختلفی در مورد حذف پورت شارژ از برخی آیفون‌ها منتشر شده که احتمال عملی شدن این تصمیم برای برخی از مدل‌های آیفون ۱۳ کماکان وجود دارد. در نهایت در گزارش بلومبرگ آمده که ایرتگ اپل در سال ۲۰۲۱ معرفی می‌شود و نسل جدید آیپد پرو با نمایشگر mini-LED و تراشه‌ی سریع‌تر راهی بازار خواهد شد.

