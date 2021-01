ریزر در جریان نمایشگاه CES 2021 از دو لپ‌تاپ جدید خود تحت عنوان Blade 15 و Blade Pro 17 رونمایی کرد که از جدیدترین نسل از کارت‌ گرافیک‌های انویدیا یعنی سری RTX 30 بهره می‌برند.

ریزر معمولا همیشه در نمایشگاه CES هر سال حضور پیدا ‌کرده و از محصولات جالبی هم رونمایی می‌کند. اینبار اما از دو لپ‌تاپ جدید این شرکت رونمایی شد که ریزر آن‌ها را مخصوصا برای عاشقان بازی طراحی کرده. این لپ‌تاپ‌ها در واقع یک تغییر انقلابی به حساب نمی‌آیند. بلکه ظاهری شبیه به سری‌های قبل داشته؛ یعنی سبک، زیبا و باریک هستند منتها از لحاظ سخت‌افزار درونی شاهد تغییر عمده‌ای هستیم.

ریزر از لپ‌تاپ ۱۵ اینچی خود، دو مدل طراحی کرده که یکی از آن‌ها استاندارد بوده و در دیگری هم از پسوند پرو استفاده شده یعنی ریزر Blade 15 پرو. بنابراین امسال سه لپ‌تاپ رونمایی شدند که دو مدل از آن‌ها ۱۵ اینچی و یکی هم ۱۷ اینچی است. به صورت کلی این لپ‌تاپ‌ها از لحاظ مصرف انرژی ۲ برابر بهتر از قبل هستند، از فناوری نسل سوم Max-Q در آن‌ها استفاده شده، از قابلیت Dynamic Boost 2 برای افزایش قدرت گرافیک بهره می‌برند و همچنین مواردی نظیر رهگیری پرتو نور بهبود یافته، وضوح بیشتر صدا، صفحه‌کلید با نور RGB ریزر، بلندگوهای قدرتمند و پورت‌های متنوع نیز در آن‌ها دیده می‌شود. همچنین ریزر معتقد است اگر هدفون یا بلندگویی را به این لپ‌تاپ‌ها متصل کنید، از صدای فراگیر و واقعی ۳۶۰ درجه‌ای با THX Spatial Audio لذت خواهید برد.

اما می‌پردازیم به معرفی هر کدام از این دو محصول و همچنین نگاهی خواهیم داشت به قابلیت‌های متنوعی که ریزر برای آن‌ها در نظر گرفته.

مشخصات فنی لپ‌تاپ‌های ریزر Blade 15 و Blade Pro 17

نام لپ‌تاپ ریزر Blade 15 ریزر Blade 15 پرو ریزر Blade Pro 17 ابعاد ۳۵۵ ×‌ ۲۳۵ × ۱۹.۹ میلی‌متر ۳۵۵ ×‌ ۲۳۵ × ۱۶.۹۹ میلی‌متر ۳۹۵ ×‌ ۲۶۰ × ۱۹.۹ میلی‌متر نمایشگر ۱۵ اینچی با وضوح FHD و پنلی با فناوری IPS – رفرش‌ریت ۱۴۴ هرتز ثابت – پوشش ۱۰۰ درصدی sRGB – زمان پاسخ‌دهی ۸ میلی‌ثانیه ۱۵ اینچ با وضوح QHD و پنلی با فناوری IPS – رفرش‌ریت ۱۶۵ هرتز ثابت – پوشش ۱۰۰ درصدی DCI-P3 – زمان پاسخ‌دهی ۳ میلی‌ثانیه ۱۵ اینچی با وضوح FHD و پنلی با فناوری IPS – رفرش‌ریت ۳۶۰ هرتز ثابت – پوشش ۱۰۰ درصدی sRGB – زمان پاسخ‌دهی ۲ میلی‌ثانیه ۱۵ اینچ با وضوح QHD و پنلی با فناوری IPS – رفرش‌ریت ۲۴۰ هرتز ثابت – پوشش ۹۵ درصدی sRGB – زمان پاسخ‌دهی ۲.۵ میلی‌ثانیه – پشتیبانی از فناوری انویدیا G-SYNC ۱۵ اینچ با وضوح UHD و پنلی از جنس OLED – رفرش‌ریت ۶۰ هرتز ثابت – پوشش ۱۰۰ درصدی DCI-P3 – زمان پاسخ‌دهی ۱ میلی‌ثانیه – نمایشگر لمسی با پوشش محافظ گوریلا گلس ۴ ۱۷.۳ اینچی با وضوح FHD و پنلی با فناوری IPS – رفرش‌ریت ۳۶۰ هرتز ثابت – پوشش ۱۰۰ درصدی sRGB – زمان پاسخ‌دهی ۳ میلی‌ثانیه – میزان روشنایی ۳۰۰ نیت ۱۷.۳ اینچ با وضوح QHD و پنلی با فناوری IPS – رفرش‌ریت ۱۶۵ هرتز ثابت – پوشش ۱۰۰ درصدی sRGB – میزان روشنایی ۳۰۰ نیت ۱۷.۳ اینچ با وضوح UHD و پنلی با فناوری IPS – رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز ثابت – پوشش ۱۰۰ درصدی sRGB – نمایشگر لمسی با میزان روشنایی ۴۰۰ نیت پردازنده اینتل Core i7-10750H با ۶ هسته و ۱۲ رشته – حداکثر فرکانس ۵ گیگاهرتز با کش سطح سوم ۱۲ مگابایت اینتل Core i7-10875H با ۸ هسته و ۱۶ رشته – حداکثر فرکانس ۵.۱ گیگاهرتز با کش سطح سوم ۱۶ مگابایت اینتل Core i7-10875H با ۸ هسته و ۱۶ رشته – حداکثر فرکانس ۵.۱ گیگاهرتز با کش سطح سوم ۱۶ مگابایت حافظه‌ی رم و حافظه‌ی داخلی ۱۶ گیگابایت DDR4 با فرکانس ۲۹۳۳ مگاهرتز (قابل ارتقا به ۶۴ گیگابایت رم) – ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع M.2 NVMe به علاوه‌ی ۴ اسلات خالی برای تعبیه‌ی SSD از نوع M.2 ،PCIe 3.0 ۱۶ گیگابایت DDR4 با فرکانس ۲۹۳۳ مگاهرتز ۳۲ گیگابایت DDR4 با فرکانس ۲۹۳۳ مگاهرتز ۱ ترابایت حافظه‌ی داخلی از نوع M.2 NVMe به علاوه‌ی ۴ اسلات خالی برای تعبیه‌ی SSD از نوع M.2 ،PCIe 3.0 ۱۶ گیگابایت DDR4 با فرکانس ۲۹۳۳ مگاهرتز (قابل ارتقا به ۶۴ گیگابایت) – ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع PCIe NVMe SSD (قابل ارتقا به ۲ ترابایت) ۳۲ گیگابایت DDR4 با فرکانس ۲۹۳۳ مگاهرتز (قابل ارتقا به ۶۴ گیگابایت) – ۵۱۲ گیگابایت حافظه‌ی داخلی از نوع PCIe NVMe SSD (قابل ارتقا به ۲ ترابایت) – پشتیبانی از SSDهایی با رابط SATA تا ۲ ترابایت گرافیک انویدیا RTX 3060 با ۶ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی و پرسرعت GDDR6 (مدل مجهز به نمایشگر FHD) انویدیا RTX 3070 با ۸ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی و پرسرعت GDDR6 (مدل مجهز به نمایشگر QHD) انویدیا RTX 3070 با ۸ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی و پرسرعت GDDR6 (مدل مجهز به نمایشگر FHD و QHD) انویدیا RTX 3080 با ۸ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی و پرسرعت GDDR6 (مدل مجهز به نمایشگر FHD و QHD) انویدیا RTX 3080 با ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی و پرسرعت GDDR6 (مدل مجهز به نمایشگر UHD) انویدیا RTX 3060 با ۸/۶ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی و پرسرعت GDDR6 (مدل مجهز به نمایشگر FHD و QHD) انویدیا RTX 3070 با ۸/۶ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی و پرسرعت GDDR6 (مدل مجهز به نمایشگر FHD و QHD) انویدیا RTX 3080 با ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی اختصاصی و پرسرعت GDDR6 (مدل مجهز به نمایشگر FHD و UHD) اتصالات اینتل Wi-Fi 6E – بلوتوث ۵.۲ – سه پورت USB-A 3.2 نسل ۲ – یک پورت USB-C 3.2 نسل ۲ – یک پورت USB-C تاندربولت ۳ – یک پورت HDMI 2.1 مودم اینتل AX201 – بلوتوث ۵.۱ – سه پورت USB-A 3.1 نسل ۱ – یک پورت USB-C تاندربولت ۳ – یک پورت USB-C 3.2 نسل ۲ – یک پورت HDMI 2.1 اینتل Wi-Fi 6E – بلوتوث ۵.۲ – سه پورت USB-A 3.2 نسل ۲ – دو USB-C 3.2 نسل ۲ – یک پورت HDMI 2.1 و یک شکاف درگاه کارت SD باتری ۶۵ وات‌ساعت از نوع Li-ion پلیمر ۸۰ وات‌ساعت از نوع Li-ion پلیمر ۷۰.۵ وات‌ساعت از نوع Li-ion پلیمر قابلیت‌های دیگر قابلیت نوردهی RGB، وب‌کم ۱ مگاپیکسلی با کیفیت ۷۲۰P، بلندگوهای استریو، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون / میکروفون قابلیت نوردهی RGB برای هر کلید، وب‌کم ۱ مگاپیکسلی با کیفیت ۷۲۰P با پشتیبانی از Windows Hello، بلندگوهای استریو، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون / میکروفون قابلیت نوردهی RGB برای هر کلید، وب‌کم با کیفیت ۷۲۰P با پشتیبانی از Windows Hello، بلندگوهای استریو، جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون / میکروفون

قیمت و تاریخ عرضه لپ‌تاپ‌های جدید ریزر

ریزر قصد دارد لپ‌تاپ‌های Blade 15 و Blade Pro 17 را با قیمت پایه‌ی ۱۶۹۹ دلار راهی بازار کند و قدرتمندترین مدل نیز ۲۴۹۹ دلار قیمت‌گذاری می‌شود. همانطور که انتظار می‌رفت، این محصولات بسیار گران‌قیمت هستند و شاید هر کسی توانایی خرید آن‌ها را نداشته باشد. در واقع از قبل هم انتظار چنین قیمت بالایی را داشتیم. ارزان‌ترین مدل این سری (ریزر Blade 15) از تاریخ ۲۶ ژانویه برای خرید در دسترس قرار می‌گیرد اما مدل پرو آن (ریزر Blade 15 پرو) در ماه فوریه راهی بازار می‌شود.

مدل ۱۷.۳ اینچی که در واقع پرچم‌دار این سری از لپ‌تاپ‌های ریزر به حساب می‌آید، با قیمت پایه‌ی ۲۲۹۹ دلار راهی بازار شده و قیمت آن در نهایت به ۲۴۹۹ دلار ختم می‌شود. برخلاف مدل ۱۵ اینچی، زمان خاصی برای عرضه‌ی این محصول اعلام نشده ولی می‌دانیم این اتفاق در سه‌ماه اول امسال رخ خواهد داد.

