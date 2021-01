در نمایشگاه CES 2021 محصولات متعددی رونمایی شدند که یکی از بهترین‌ها، نسل جدید لپ‌تاپ ایسوس ZenBook Duo بود. محصولی که از دو نمایشگر بهره می‌برد و یکی از شاهکارهای طراحی به حساب می‌آید.

CES 2021 امسال مانند دوره‌های قبل با شگفتی زیادی همراه بود. شرکت‌ها از محصولات نوآورانه‌ی خود، چه در قالب یک طرح مفهومی نظیر لنوو Lavie Mini و چه در قالب محصولی واقعی رونمایی کردند که نماینده‌ی فوق‌العاده زیبا و جذاب ایسوس در دسته‌ی دوم قرار می‌گیرد؛ در واقع یعنی کاربران می‌توانند این لپ‌تاپ را بعد از مدتی خریداری کنند. البته ایسوس پیش‌تر هم محصولی این‌چنینی را رسما راهی بازار کرده بود بنابراین انتظار داشتیم نسل جدید نیز در دسترس قرار بگیرند.

اما ایسوس ZenBook Duo یک لپ‌تاپ معمولی نیست. بلکه طراحی هوشمندانه و بسیار چشم‌نوازی دارد. ایسوس قبلا نسل اول این لپ‌تاپ را راهی بازار کرده بود که با استقبال خوبی از سوی کاربران مواجه شد. بنابراین شرکت تایوانی تصمیم گرفت نسل دوم را هم با یک سری بهبودی‌های جزئی عرضه کند.

ZenBook Duo جدید بدنه‌ی باتریک‌تر و کوچک‌تری دارد. در نتیجه وزن کلی آن نیز به نسبت قبل کاهش یافت. ایسوس برای قلب تپنده‌ی آن از پردازنده‌ی نسل ده و یازدهم اینتل و برای بخش گرافیکی نیز از نماینده‌های جدید انویدیا استفاده کرده تا بدین ترتیب کاربر برای انجام محدوده‌ی وسیعی از فعالیت‌های نرم‌افزاری، ابزار مناسب را در کنار قدرت سخت‌افزاری بسیار بالا در اختیار داشته باشد.

این محصول در دو مدل در دسترس قرار دارد. یکی از آن‌ها Pro Duo 15 OLED و دیگری هم Duo 14 نام دارد. مدل اول از پردازنده‌ی نسل ده اینتل سری i9 بهره می‌برد و در کنار آن هم یک کارت گرافیک بسیار قدرتمند RTX 3070 قرار گرفته. این مجموعه‌ی قدرتمند با ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی رم (حداکثر) تکمیل می‌شود تا بدین ترتیب شاهد یک محصول فوق‌العاده قدرتمند و البته سریع باشیم (به لطف حافظه‌ی داخلی از نوع M.2 PCIe NVMe تا ۱ ترابایت). لازم به ذکر است باتری که ایسوس برای این لپ‌تاپ در نظر گرفته، ۹۰ وات‌ساعتی است.

مدل Duo 14 اما به پردازنده‌ی نسل یازدهمی اینتل از سری Core i5-1135G7 و Core i7-1165G7 مجهز شده و در کنار یک کارت گرافیک انویدیا MX450 و تا ۳۲ گیگابایت حافظه‌ی رم، می‌تواند برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال محصولی نسبتا قدرتمند و در عین حال مقرون به صرفه هستند مناسب باشد. البته این محصول در نسخه‌ای با گرافیک مجتمع اینتل XE نیز در دسترس قرار دارد. این مجموعه‌ی نسبتا قدرتمند را یک باتری ۷۰ وات‌ساعتی تغذیه می‌کند که با توجه به نسل قبل، باید عملکرد نسبتا خوبی هم داشته باشد.

اما این موارد بخش معمول هر لپ‌تاپ به حساب می‌آیند. آنچه که باعث می‌شود ZenBook Duo از سایر محصولات متمایز شود، بهره‌مندی آن از نمایشگر ثانویه است. مدل قدرتمندتر این سری یعنی Pro Duo 15 از نمایشگری OLED با اندازه‌ی ۱۵.۶ اینچ و وضوح ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ پیکسل بهره می‌برد که لمسی است و به صورت ۱۰۰ درصدی، گاموت رنگی DCI-P3 را پوشش می‌دهد. در کنار این نمایشگر بزرگ، یک نمایشگر ۱۴ اینچی دیگر هم با همین وضوح تصویر درست در بخش پایینی و بالای صفحه‌کلید قرار گرفته که نمای زیبا و خاصی به دستگاه می‌دهد.

مدل ۱۴ اینچی هم از لحاظ ظاهر درست شبیه به برادر بزرگ‌تر خود طراحی شده اما ابعاد کوچک‌تری دارد. نمایشگر اصلی در این لپ‌تاپ ۱۴ اینچی است و وضوح تصویر در آن به ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ می‌رسد. این نمایشگر نیز لمسی بوده تا کاربر بتواند به شکل بهتری از لپ‌تاپ استفاده کند. همانطور که از نامش پیداست، در Duo 14 نیز یک نمایشگر ثانویه درست در زیر نمایشگر اصلی تعبیه شده که از وضوح تصویر مشابه نمایشگر اصلی یعنی FHD بهره‌ می‌برد.

طراحی جدید لولای این محصولات به نمایشگر ثانویه‌ی آن‌ها که ScreenPad Plus (اسکرین‌پر پلاس) نام دارد، این امکان را می‌دهد تا در مدل Duo Pro 15 به میزان ۹.۵ درجه و در مدل Duo Pro 14 نیز به میزان ۷ درجه باز شود. این ویژگی علاوه بر اینکه زاویه دید بیشتری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، باعث افزایش چرخه‌ی هوا شده و همچنین با کاهش فاصله‌ی بین دو نمایشگر، اینطور به نظر می‌رسد که نمایشگر ثانویه و اصلی با یکدیگر ادغام شده‌ و یک نمایشگر بسیار بزرگ را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

نکته‌ی جالب اینجاست که سیستم‌عامل ویندوز، ScreenPad Plus را به عنوان نمایشگر دوم تشخیص می‌دهد؛ این یعنی کاربران قادر خواهند بود تمام کارهایی که می‌توان با یک نمایشگر ثانویه انجام داد را با این نمایشگر کوچک انجام دهند. اما خب ایسوس با اعمال یک سری تنظیمات مختلف، این امکان را فراهم آورده تا کاربر با این نمایشگر ثانویه کارهای مختلفی انجام دهد. برای مثال می‌توان از طریق آن، صفحه‌ کلید مربوط به اعداد را اجرا و یا از آن به یک تاچ‌پد بسیار بزرگ استفاده کرد. همچنین می‌توان از قلمی که خوشبختانه به همراه محصول هم عرضه می‌شود، نکاتی را روی این صفحه یادداشت کرد که قابلیتی بسیار مهم و کاربردی به حساب می‌آید.

البته کارهای بیشتری هم وجود دارد که کاربر می‌تواند به کمک ScreenPad Plus لپ‌تاپ ZenBook Duo ایسوس انجام دهد که آن را به یک نسخه‌ی مشابه با تاچ‌بار مک‌بوک پرو تبدیل می‌کند اما خب با انعطاف و قابلیت‌های بیشتر. این نمایشگر همچنین به نسبت قبل روشن‌تر شده تا بدین ترتیب تماشای محتوا در آن در شرایط نوری مختلف آسان‌تر باشد. علاوه بر این‌ها، ایسوس یک پایه‌ی تاشو نیز در جعبه‌ی این لپ‌تاپ قرار داده که به پایین آن متصل می‌شود. کاربر به کمک این پایه می‌تواند زاویه‌ی لپ‌تاپ را به گونه‌ای تنظیم کند که محصول در بهترین حالت خود قرار بگیرد تا بدین ترتیب بتوان با قلم به شکل بهتری روی نمایشگر ثانویه نوشت یا به طور کلی از آن استفاده کرد.

ایسوس ZenBook Pro Duo 15 قرار است در ماه آوریل و با قیمتی نامشخص راهی بازار شود. مدل کوچکتر اما ۱۰۰۰ دلار قیمت‌گذاری شده و هم اکنون از وب‌سایت رسمی خود ایسوس برای پیش‌خرید در دسترس قرار دارد.

