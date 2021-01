سال گذشته گوشی‌های سری گلکسی S20 توجه زیادی را جلب کردند و حالا به نظر می‌رسد نسل بعدی آن‌ها یعنی سری گلکسی S21 جانشین‌های شایسته‌ای محسوب می‌شوند. مانند سال گذشته، این خانواده هم ۳ عضو دارد که از گوشی‌های S21، S21 پلاس و S21 اولترا تشکیل شده است.

اما آیا این گوشی‌های جدید نسبت به نسل قبلی جذابیت بسیار بیشتری دارند؟ در ادامه خانواده‌ی S21 را با S20 مقایسه می‌کنیم تا ببینیم در مقایسه با یکدیگر چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند.

طراحی و نمایشگر

سامسونگ برای سری گلکسی S21 از طراحی جدیدی استفاده کرده است. ماژول دوربین این گوشی‌ها حالا به بخشی از فریم گوشی پیوسته‌اند که این موضوع طراحی بدنه را جذاب‌تر کرده است. همچنین باید به پنل پشتی گلکسی S21 هم اشاره کنیم که برخلاف نسل قبلی مبتنی بر پلاستیک است.

هر سه گوشی از نمایشگرهای دارای رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند ولی نمایشگرهای گلکسی S21 و S21 پلاس نسبت به نسل قبلی رزولوشن پایین‌تری دارند و به همین خاطر به جای رزولوشن ۱۴۴۰p شاهد رزولوشن ۱۰۸۰p هستیم. باید ببینیم آیا این تصمیم منجر به بهبود عمر باتری این گوشی‌ها می‌شود یا نه. همچنین نباید تخت بودن لبه‌های این دو نمایشگر را از قلم بیندازیم. اندازه‌ی این نمایشگرها تقریبا برابر با نسل قبلی است ولی در کل گوشی‌های سری گلکسی S21 حالا کمی سنگین‌تر شده‌اند.

سخت‌افزار و دوربین

سری گلکسی S20 با تراشه‌های اسنپدراگون ۸۶۵ و اگزینوس ۹۹۰ راهی بازار شدند و نسل بعدی آن‌ها مبتنی بر تراشه‌های اسنپدراگون ۸۸۸ و اگزینوس ۲۱۰۰ هستند. اگرچه طی سال‌های گذشته عملکرد ضعیف‌تر تراشه‌های اگزینوس نسبت به اسنپدراگون اعتراضات زیادی را ایجاد کرده، ولی به نظر می‌رسد امسال این دو تراشه رقیب قدری برای یکدیگر محسوب می‌شوند. اگرچه احتمالا گرافیک اگزینوس ۲۱۰۰ ضعیف‌تر از اسنپدراگون ۸۸۸ است، اما از نظر عملکردی این دو تراشه اختلاف قابل توجهی ندارند.

کاربران برای خرید مدل استاندارد و مدل پلاس S21 برخلاف نسل قبلی باید به فقط ۸ گیگابایت حافظه رم بسنده کنند ولی مدل اولترا همچنان همراه با ۱۲ و ۱۶ گیگابایت حافظه رم راهی بازار می‌شود. در ضمن امسال هیچکدام از این گوشی‌ها از کارت حافظه microSD پشتیبانی نمی‌کنند و با توجه به اینکه سامسونگ در جعبه‌ی آن‌ها شارژر قرار نداده، خریداران باید شارژر را به طور جداگانه بخرند.

یکی از ویژگی‌های مهم گلکسی S21 اولترا، پشتیبانی آن از قلم S Pen است. این اولین باری است که سامسونگ این مشخصه را به یکی از گوشی‌های خارج از سری نوت به ارمغان می‌آورد.

در رابطه با دوربین‌ها هم سری گلکسی S20 با توجه به قیمت و انتظاراتی که کاربران داشتند، نتوانستند سروصدای زیادی راه بیندازند و در همین رابطه می‌توانیم به مشکلات دوربین اصلی S20 اولترا هم اشاره کنیم. حالا در این میان، گوشی‌های گلکسی S21 و گلکسی S21 پلاس از همان دوربین‌های نسل قبلی یعنی دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی، تله‌فوتو ۶۴ مگاپیکسلی و اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی بهره می‌برند.

سامسونگ برای مدل اولترا هم از نسل جدید سنسور ۱۰۸ مگاپیکسلی استفاده کرده و در کنار آن دو دوربین پریسکوپی و تله فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با قابلیت زوم اپتیکال ۱۰ و ۳ برابری تعبیه شده است. همچنین باید به تعبیه‌ی دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی اشاره کنیم.

قابلیت‌های جدید و جذاب دوربین گلکسی S21 اولترا

نرم‌افزار

اگرچه گوشی‌های سری گلکسی S20 به تازگی رابط کاربری One UI 3.0 را دریافت کرده‌اند، ولی گوشی‌های S21 با One UI 3.1 عرضه شده‌اند که مانند نسخه‌ی قبلی مبتنی بر اندروید ۱۱ است. هنوز اطلاعات زیادی در مورد One UI 3.1 منتشر نشده ولی در کل نباید انتظار تفاوت‌های گسترده با نسخه‌ی ۳.۰ را داشته باشیم.

قیمت

گلکسی S20 ۹۹۹ دلار گلکسی S21 ۷۹۹ دلار گلکسی S20 پلاس ۱۱۹۹ دلار گلکسی S21 پلاس ۹۹۹ دلار گلکسی S20 اولترا ۱۳۹۹ دلار گلکسی S21 اولترا ۱۱۹۹ دلار

در کمال تعجب، گوشی‌های سری S21 با قیمت کمتری نسبت به نسل قبلی راهی بازار می‌شوند و به طور مشخص، قیمت پایه هر سه گوشی ۲۰۰ دلار ارزان‌تر از نسل قبلی است.

بعد از عرضه‌ی گلکسی اس ۹، این نخستین باری است که سامسونگ قیمت گوشی‌های سری اس را نسبت به نسل قبلی کاهش می‌دهد. گلکسی S21 با داشتن قیمت پایه ۷۹۹ دلاری رقیب مستقیم گوشی‌های شرکت‌هایی مانند وان‌پلاس به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد اعتراضات گسترده‌ی مربوط به قیمت بالای این گوشی‌ها بالاخره جواب داده است.

سخن آخر

روی هم رفته اگرچه گوشی‌های سری S20 همچنان حرف زیادی برای گفتن دارند، اما در هر صورت نمی‌توان ارتقای گسترده‌ی تراشه‌ی اگزینوس ۲۱۰۰ را کتمان کرد که منجر به بهبود عمر باتری و عملکرد بهتر می‌شود. برای افرادی هم که خواستار بهترین گوشی این سری یعنی گلکسی S21 اولترا هستند باید بگوییم که احتمالا پشتیبانی از قلم S Pen می‌تواند توجهات زیادی را جلب کند. زیرا کاربران برای بهره‌گیری از این قلم دیگر نیازی به خرید گوشی‌های سری نوت ندارند.با وجود اینکه گوشی‌های S21 و S21 پلاس از همان دوربین‌های نسل قبلی استفاده می‌کنند، ولی سامسونگ تلاش کرده جذابیت دوربین‌های اولترا را تا حد زیادی افزایش بدهد.

در نهایت نباید قیمت پایین‌تر این گوشی‌ها را از قلم بیندازیم. با کاهش ۲۰۰ دلاری قیمت این گوشی‌ها، هر سه گوشی رقیب قدری برای پرچم‌داران ۲۰۲۱ محسوب می‌شوند.

مزایا و معایب گوشی‌های سری گلکسی S21

