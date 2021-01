از نسل دوم گوشی LG Velvet چه انتظاراتی داریم؟

گوشی‌های LG Velvet و LG Wing که در سال ۲۰۲۰ عرضه شدند اگرچه مورد توجه گسترده‌ای قرار نگرفتند، اما تلاش جدی شرکت LG برای نوآوری را نشان می‌دهند. با توجه به شکست‌های پیاپی سری G، دیگر وقت تغییر فرا رسیده بود و سری Velvet می‌توان جایگزین خوبی برای آن‌ها باشد. البته به نظر می‌رسد سری Velvet قرار نیست به عنوان پرچم‌داران تمام‌عیار انجام وظیفه کند و این وظیفه به سری V محول شده است. از طرف دیگر، LG Wing هم قرار است توانایی‌های فنی این شرکت را به رخ بکشد.

در هر صورت از آنجایی که اولین نسل LG Velvet روی هم رفته گوشی جذابی محسوب می‌شود، باید ببینیم این شرکت برای نسل دوم آن چه برنامه‌هایی دارد. در ادامه انتظارات خود را از LG Velvet 2 مطرح می‌کنیم.

طراحی جذاب و خاص

گوشی LG Velvet طراحی جذابی دارد. این گوشی با داشتن ضخامت ۷.۹ میلی‌متری بسیار باریک محسوب می‌شود و در عین حال باتری بزرگی درون آن تعبیه شده است. همچنین باید به وجود جک هدفون و دکمه‌ی اختصاصی گوگل اسیستنت هم اشاره کنیم. روی هم رفته LG برای طراحی جذاب این گوشی، ویژگی‌های مهم را فدا نکرده است و به همین خاطر امیدواریم برای نسل بعدی آن هم این رویکرد حفظ شود.

البته سبک‌ها و طراحی‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند و LG با کمی خلاقیت می‌تواند بار دیگر گوشی جذاب و خاصی را راهی بازار کند. به عنوان مثال بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل باید کنار گذاشته شود زیر در سال ۲۰۲۱ این مشخصه کمی قدیمی محسوب می‌شود. از طرف دیگر امیدواریم مانند مدل اصلی، این گوشی جدید هم در رنگ‌های متنوع عرضه شود.

LG با عرضه‌ی این گوشی نشان داده که حداقل از نظر طراحی حرف زیادی برای گفتن دارد و برای نسل بعدی آن هم امیدواریم این توجه به جزئیات ادامه داشته باشد.

شارژ سریع‌تر

شارژ کامل LG Velvet حدود ۲ ساعت طول می‌کشد که در مقایسه با گوشی‌های جدید، زمان بسیار زیادی است. امیدواریم نسل بعدی این گوشی به جای شارژ ۱۸ وات از شارژ ۳۰ تا ۴۰ وات پشتیبانی کند تا زمان شارژ آن تا حد زیادی کاهش پیدا کند. LG برای افزایش سرعت شارژ این گوشی می‌تواند از جدیدترین نسخه‌ی پروتکل‌های Quick Charge کوالکام یا USB Power Delivery استفاده کند.

علاوه بر این، امیدواریم سرعت شارژ بی‌سیم آن هم افزایش پیدا کند. سال گذشته LG V60 با شارژ بی‌سیم ۲۵ وات معرفی شد که سرعت بالایی به حساب می‌آید و همین سرعت می‌تواند به عنوان یکی از ویژگی‌های جذاب LG Velvet 2 انجام وظیفه کند.

بهبود عملکرد یا کنار گذاشتن نمایشگر ثانویه

سال ۲۰۲۰ نشان داد که بدون استفاده از تراشه‌های پرچم‌دار هم می‌توان گوشی‌های دارای عملکرد عالی را ارائه داد. به عنوان مثال می‌توانیم به گوشی‌های گوگل پیکسل ۵ و وان‌پلاس نورد اشاره کنیم. از طرف دیگر، LG Velvet با وجود استفاده از تراشه‌ی اسنپدراگون ۷۶۵G در زمینه‌ی عملکرد ضعف‌هایی در مقایسه با گوشی‌های رقیب خود دارد. با توجه به اینکه دیگر گوشی‌های مبتنی بر اسنپدراگون ۷۶۵G با چنین مشکلاتی روبرو نمی‌شوند، LG از طریق نرم‌افزاری باید آن‌ها را برطرف کند.

از طرف دیگر، کوالکام هنوز جانشین ۷۶۵G را معرفی نکرده و از آنجایی که امیدواریم LG Velvet 2 قیمت مناسبی داشته باشد، این شرکت می‌تواند به جای اسنپدراگون ۸۸۸ از نسل قبلی آن استفاده کند.

اگر ال‌جی برای این گوشی می‌خواهد بار دیگر از تراشه‌ی میان‌رده استفاده کند، پس نباید بیش از حد نسبت به قابلیت‌های مربوط به عملکرد آن جاه‌طلب باشد. ایده‌هایی مانند کیس‌های دارای نمایشگر ثانویه اگرچه بر روی کاغذ جذاب هستند، اما یک تراشه‌ی میان‌رده نمی‌تواند دو نمایشگر را کنترل کند و در عین حال عملکرد مناسبی هم ارائه دهد. به همین خاطر ال‌جی اگر برای این گوشی نمی‌تواند از تراشه‌ی بسیار بهتری استفاده کند، پس بهتر است نمایشگر ثانویه را به طور کلی کنار بگذارد.

محصولات برنده و بازنده‌ی ال‌جی در سال ۲۰۲۰

دوربین‌های بهتر

یکی از مشکلات مهم گوشی‌های LG مربوط به دوربین آن‌ها است. این کمپانی طی چند سال گذشته از رقبای خود عقب افتاده و دیگر وقت آن رسیده که این مشکل را برطرف کند. اگرچه دوربین‌های گوشی‌های LG انعطاف‌پذیری بالایی را به ارمغان می‌آورند، اما سنسورهای استفاده شده برای آن‌ها بسیار کوچک هستند و به همین خاطر عکس‌های در شرایط مختلف-به‌خصوص محیط‌های کم‌نور-کیفیت فوق‌العاده‌ای ندارند.

در این رابطه چندین سنسور بزرگ عرضه شده که LG باید از آن‌ها بهره ببرد. البته سنسورهای بزرگ‌تر و لنزهای بهتر باعث می‌شود که LG برای طراحی ماژول این گوشی با محدودیت‌هایی روبرو شود و همچنین با توجه به قیمت سری Velvet، انتظار نداریم که این شرکت از بهترین دوربین‌های موجود استفاده کند. اما از طرف دیگر، این شرکت باید تا حد زیادی به این موضوع توجه کند زیرا کیفیت دوربین برای بسیاری از کاربران اهمیت زیادی دارد.

نمایشگر مبتنی بر رفرش ریت بالا

این یک درخواست بسیار ساده به شمار می‌رود؛ نمایشگر نسل دوم LG Velvet باید از حداقل رفرش ریت ۹۰ هرتز بهره ببرد. در سال ۲۰۲۱، رفرش ریت بین ۹۰ تا ۱۲۰ هرتز همه‌گیر می‌شوند و حتی برخی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی ۲۰۲۰ هم با نمایشگر ۹۰ هرتز راهی بازار شدند. به احتمال زیاد LG Velvet 2 از این قابلیت بهره می‌برد ولی در کل یکی از ویژگی‌های مورد انتظار محسوب می شود.

ثابت ماندن قیمت

گوشی LG Velvet با قیمت ۵۹۹ دلار عرضه شد و همین موضوع بحث‌های زیادی را ایجاد کرد. بسیاری احساس می‌کردند که این گوشی با توجه به قیمتی که دارد، بهترین گزینه محسوب نمی‌شود. روی هم رفته قیمت LG Velvet آن را در موقعیت عجیبی قرار دارد. از یک طرف به اندازه‌ی وان‌پلاس نورد یا گوگل پیکسل ۴a مقرون به صرفه نبود و از طرف دیگر تفاوت قیمت خیلی زیادی با گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس ۸ هم نداشت.

در اواخر سال ۲۰۲۰ با عرضه‌ی گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن با قیمت ۷۰۰ دلار، قیمت LG Velvet کمی منطقی‌تر به نظر رسید. اما از طرف دیگر، این گوشی LG جذابیت کمتری نسبت به گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن دارد. با در نظر گرفتن این مساله، LG برای نسل بعدی آن در عین نگه داشتن قیمت حدودا ۶۰۰ دلاری، باید سخت‌افزار آن را هم تا حدی بهبود ببخشد.

این شرکت در برابر گوشی‌های زیر ۵۰۰ دلار حرف زیادی برای گفتن ندارد و از طرف دیگر نمی‌تواند در زمینه‌ی پرچم‌داران هزار دلاری هم با شرکت‌های بزرگ رقابت کند. به همین خاطر همان‌طور که گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن نشان داد، LG هم در این بازه‌ی قیمتی باید بتواند توجه کاربران را جلب کند.

۵ کار که LG در سال ۲۰۲۱ باید انجام دهد

منبع: Android Authority

The post از نسل دوم گوشی LG Velvet چه انتظاراتی داریم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala