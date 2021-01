شرکت کره‌ای سامسونگ قصد دارد که امسال تغییرات گسترده‌ای را در تلفن‌های همراه بعدی خودش ایجاد کند. به عنوان نمونه در مراسم رونمایی دیدیم که یکی از تغییرات مهم صورت گرفته توسط سامسونگ اضافه شدن پشتیبانی از قلم S Pen به سری گوشی‌های گلکسی S است.

همان‌گونه که در مراسم رونمایی دیدیم، با وجود اینکه سامسونگ در گذشته انجام این کار توسط اپل را مسخره کرده بود، اما این شرکت هم در نهایت تصمیم مشابهی را گرفت و آداپتور شارژر و هدفون را از جعبه‌ی گوشی‌های پرچمدار جدید گلکسی S21، گلکسی +S21 و گلکسی S21 اولترا حذف کرد.

به نظر می‌رسد که این تصمیم سامسونگ مبنی بر حذف شارژر و هدفون از جعبه‌ی گوشی‌های جدید سری S21 تنها به گوشی‌های پرچمدار این شرکت محدود نمی‌شود و این شرکت کره‌ای قصد دارد که رفته‌رفته شارژر را از دیگر گوشی‌های گلکسی هم حذف کند.

در بیانیه‌ی جدید سامسونگ که در این هفته منتشر شده است، سامسونگ تأیید کرده است که قصد دارد نه تنها شارژر بلکه هدفون را هم به صورت تدریجی از جعبه‌ی دیگر گوشی‌های خود حذف کند.

آن‌ها درباره‌ی این موضوع گفته‌اند:

«ما عقیده داریم که حذف تدریجی آداپتور شارژر و هدفون از جعبه‌ی گوشی‌ها کمک می‌کند تا مشکلات مربوط به مصرف پایدار حل شود. انجام این کار همچنین باعث می‌شود فشاری که به طور مداوم به کاربران به‌دلیل دریافت وسایل جانبی غیرضروری بعد از خرید گوشی‌های جدید وارد می‌شود، برطرف شود.»

در یک طرف این شرکت کره‌ای قصد دارد دو شارژر بدون سیم با قابلیت شارژ سریع را در هفته‌های آینده به بازار آینده کند. با وجود اینکه تمامی کاربران در زمان استفاده از گوشی بدون شک به شارژر احتیاج خواهند داشت، اما هدفون بیشتر شبیه هدیه‌ای است که شرکت‌های تولید کننده برای افزایش جذابیت در جعبه‌ی گوشی‌ها خود قرار می‌دهند.

در نهایت باید بگوییم که با شروعی که امسال از سامسونگ دیده‌ایم، طرفداران این برند در آینده مجبور خواهند بود که در صورت نیاز هر دو این لوازم جانبی را به صورت جداگانه تهیه کنند.

منبع: PhoneArena

