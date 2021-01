۴ ویژگی خاصی که فقط در گلکسی S21 اولترا وجود دارد

در روز‌ پنچ‌شنبه سامسونگ با برگزاری مراسم آنلاینی به نام Unpacked 2021 از گوشی‌های جدید گلکسی S21، گلکسی S21 پلاس و گلکسی S21 اولترا رونمایی کرد. بعد از مراسم رونمایی سامسونگ ویدیو‌هایی را راجع به این گوشی‌های جدید و جعبه‌گشایی از آن‌ها منتشر کرد.

در میان این گوشی‌های جدید، گوشی گلکسی S21 اولترا توانست بیشتر توجهات را در دنیای تکنولوژی به خود اختصاص دهد. البته دلیل این جلب توجه کاهش قیمت عرضه‌ی این گوشی در مقایسه با مدل گلکسی S20 اولترا نیست. با وجود اینکه گوشی جدید سامسونگ دارای پیشرفت‌های قابل توجهی در مقایسه با نسل پیشین خود است.

اگر فکر می‌کنید که حتما پیشرفت‌های صورت گرفته در ماژول دوربین و استفاده از دو دوربین تله‌فوتو باعث شده است که این گوشی بسیار چشمگیر باشد باید بگوییم که اشتباه می‌کنید.

اگر این سوال برای شما پیش آمده است که پس دلیل این جلب توجه چیست؟ باید به شما بگوییم که این گوشی جدید دارای ویژگی‌های جدید و خاصی است که ممکن است به دلیل هیاهوی پیش آمده ناشی از معرفی این گوشی‌ها، از آن‌ها آگاه نشده باشید.

در نتیجه در این مقاله قصد داریم نگاهی به این ویژگی‌های خاص داشته باشیم که این گوشی با خود برای اولین‌بار به دنیای گوشی‌های هوشمند آورده است.

۱. اولین گوشی دارای Wi-Fi 6E، استاندارد آینده اینترنت بدون سیم

گوشی گلکسی S21 اولترا دارای فناوری ارتباطی Wi-Fi 6E است که باعث می‌شود بتوان با استفاده از این گوشی به شبکه‌های اینترنت دارای باند ۶ گیاگاهرتزی متصل شد.

این شبکه‌ی ارتباطی کار کردی مشابه شبکه‌ی Wi-Fi 6 بر روی باند ۵ گیگاهرتز دارد اما در مقایسه با این شبکه دارای کانال‌های بیشتری است که باعث می‌شود تداخل و همپوشانی در زمان استفاده از اینترنت ایجاد نشود.

اطلاعت منتشر شده نشان می‌دهند که شبکه‌ی Wi-Fi 6E می‌تواند ۱۴ کانال ۸۰ مگاهرتزی و ۷ کانال ۱۶۰ مگاهرتزی بیشتری را داشته باشد تا ازدحام و تداخل در زمان استفاده از شبکه Wi-Fi کاهش پیدا کند.

کوالکام در رابطه با این شبکه‌ی ارتباطی می‌گوید: «استفاده از باند جدید ۶ گیگاهرتزی باعث می‌شود که بتوان شبکه‌ی Wi-Fi با سرعتی تا ۳٫۶ گیگابیت در ثانیه داشت، از قابلیت‌های واقعیت مجازی در هنگام برگزاری کلاس‌ها با تأخیر زمانی اندک استفاده کرد و چندین کاربران بتوانند به‌آسانی از ویژگی‌های نوین این شبکه استفاده کنند.» البته گفتن این نکته ضروری است که برای دسترسی به این شبکه ارتباطی باید مودم مناسب را داشت.

قلم S Pen در گلکسی S21 اولترا چه ویژگی‌هایی دارد؟

۲. نمایشگر با نرخ به‌روزرسانی گسترده از ۱۰ تا ۱۲۰ هرتز

بدون شک نمایشگر یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی هر گوشی هوشمندی است و به نظر می‌رسد که پرچمدار جدید سامسونگ هم همانند گذشته هیچ کم و کاستی را در این زمینه نخواهد داشت. نمایشگر استفاده شده در گوشی جدید گلکسی S21 اولترا در واقع آمده است تا استاندارد نمایشگر‌های تلفن‌های همراه را بالا ببرد.

سامسونگ در این گوشی جدید از نمایشگر LTPO OLED استفاده کرده است. استفاده از این نمایشگر با تکنولوژی جدید باعث شده است که نمایشگر این گوشی بتواند میزان روشنایی با رقم بسیار بالای ۱۵۰۰ نیت را ارائه دهد و با توجه به برخورداری از نرخ به‌روزرسانی متغیر و دینامیک، بتواند مصرف باتری را کاهش دهد.

به عنوان نمونه زمانی که با این گوشی به یک عکس نگاه کنید این گوشی برای کاهش مصرف باتری این عکس را با نرخ به‌روزرسانی ۱۰ هرتز نمایش خواهد داد. اما به محض اینکه با این گوشی به انجام بازی بپردازید یا کار‌هایی را انجام دهید که نیاز به سرعت بالا دارند، این نمایشگر محتوا را به روان‌ترین شکل ممکن و با نرخ به‌روزرسانی ۱۲۰ هرتز نمایش خواهد داد.

بدون شک ویژگی تغییر نرخ به‌روزرسانی با توجه به نوع محتوای در حال مشاهده با گوشی، یکی از ویژگی‌های است که باعث تمایز این گوشی با دیگر گوشی‌های موجود در بازار می‌شود.

مزایا و معایب گوشی‌های سری گلکسی S21

۳. سریع‌ترین حافظه‌ی رم

سامسونگ در گوشی جدیدگلکسی S21 اولترا از حافظه‌‌ی رم LPDDR5 1z استفاده کرده است که می‌تواند در زمان انتقال اطلاعات این کار را با نرخ ۶۴۰۰ مگابیت در ثانیه (Mb/s) انجام دهد.

برای مقایسه باید بگوییم که این حافظه‌ی رم %۱۶ سریع‌تر از حافظه‌ی رم ۱۲ گیگابایتی LPDDR5 است که پیش‌تر در گوشی گلکسی نوت ۲۰ اولترا شاهد استفاده از آن بودیم. به عنوان نمونه باید بگوییم که نسخه‌ی مجهز به ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم این گوشی در زمان فرستادن اطلاعات می‌تواند تنها ۵۱٫۲ گیگابایت اطلاعات را تنها در یک ثانیه منتقل کند که معادل انتقال ۱۰ فیلم ۵ گیگابایتی با کیفیت Full HD است.

ماژول رم LPDDR5 1z در مقایسه یا ماژول رم LPDDR5 همچنین %۳۰ نازک‌تر است که باعث می‌شود این حافظه‌ی رم فضای کمتری از بخش داخلی گوشی را به خود اختصاص دهد. سامسونگ برای گذاشتن رمی با اندازه‌ی ۱۶ گیگابایت در گوشی گلکسی S21 اولترا باید از ۸ ماژول رم استفاده کند. این در حالی است که ماژول رم‌های قبلی که به جای ۱z با فرایند ۱y توسعه داده شده‌ بودند برای دستیابی به حافظه‌‌ی ۱۶ گیگابایتی به ۱۲ ماژول رم نیاز داشتند.

۴. اولین دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی با ثبت تصویر با رنگ‌های ۱۲ بیتی

سامسونگ گلکسی S21 اولترا اولین گوشی سامسونگ است که این شرکت کره‌ای در آن از سنسور جدید و نسل سومی HM3 استفاده کرده است. استفاده از این سنسور باعث شده است که بسیاری از مشکلاتی که گوشی‌های مانند گلکسی S20 و گلکسی نوت ۲۰ اولترا در زمان عکاسی یا فیلم‌برداری با آن مواجه بودند برطرف شود.

سامسونگ همچنین در این گوشی از سیستم جدید فوکس PDAF استفاده کرده که باعث شده است دقت فوکوس این گوشی تا %۵۰ افزایش پیدا کند. گفتن این نکته هم ضروری است که گوشی گلکسی S21 اولترا از دوربین فوق‌عریض خودش برای برای ثبت تصاویر ماکرو استفاده می‌کند.

قابلیت‌های جدید و جذاب دوربین گلکسی S21 اولترا

علاوه‌بر این، وجود قابلیت‌هایی مانند Smart ISO Pro HDR در این گوشی باعث می‌شود حساسیت سنسور به نور تا %۵۰ افزایش پیدا کند. استفاده از قابلیت Smart ISO Pro HDR علاوه‌بر افزایش حساسیت، باعث می‌شود که فایل‌های تصویری ثبت شده دارای رنگ‌های ۱۲ بیتی باشند که در واقع رکوردی در دنیای گوشی‌های هوشمند دارای سنسور با رزولوشن بالا محسوب می‌شود.

با وجود اینکه اپل از قابلیت دالبی ویژن HDR برای ثبت و باز پخش تصاویر در آیفون‌های ۱۲ جدید استفاده کرده است، اما این گوشی‌ها هم در زمان ثبت تصاویر تنها می‌توانند که رنگ‌ها به صورت ۱۰ بیت ثبت کنند. اما گوشی جدید گلکسی S21 اولترا در زمان انجام این کار می‌تواند که رنگ‌ها را به صورت ۱۲ بیت ثبت کند که شاهکار است.

مقایسه‌ی سری گلکسی S21 و S20؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها

منبع: PhoneArena

