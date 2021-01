با توجه به اسناد منتشر شده از لیست کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC)، به نظر می‌رسد سامسونگ به‌زودی از یک گوشی هوشمند میان‌رده تحت عنوان گلکسی M62 با باتری ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی رونمایی خواهد کرد.

سامسونگ در سالی که گذشت، میان‌رده‌های متعددی را با ظرفیت باتری بالا راهی بازار کرد تا بدین ترتیب ضعف سخت‌افزاری این گوشی‌ها را به نوعی با این اقدام جبران کند. جدیدترین عضو از این خانواده نیز گلکسی M62 نام دارد. محصولی که قرار است با یک باتری بسیار پرظرفیت ۷۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار شود.

در رابطه با این گوشی اما اطلاعات زیادی در اختیار نداریم، اما به لطف لیست کمیسیون فدرال ارتباطات، از این بابت که سامسونگ این گوشی را با شارژر سریع ۲۵ واتی راهی بازار خواهد کرد مطمئن هستیم. علاوه بر این‌ها، به نظر می‌رسد جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون و پورت USB-C نیز بخش دیگری از مشخصات این گوشی را تشکیل می‌دهند.

سامسونگ جز گلکسی A71 که با باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژر سریع ۲۵ واتی راهی بازار شد، بسیاری از میان‌رده‌های دیگر را حتی با ظرفیت باتری بیشتر با شارژرهای ۱۵ واتی عرضه کرد. اما به نظر می‌رسد یک باتری ۷۰۰۰ واتی حداقل به یک شارژر ۲۵ واتی نیاز داشته باشد و بنابراین سیاست سامسونگ در این بخش تا حدودی درست بود.

متاسفانه طبق معمول همیشه، از لیست کمیسیون فدرال ارتباطات نمی‌توانیم از مشخصات فنی محصولی مطلع شویم و خب گلکسی M62 نیز از قاعده مستثنی نیست. اما خوشبختانه پیش از اینکه اطلاعات مربوط به این گوشی در کمیسیون فدرال ارتباطات دیده شود، شاهد حضور آن با همین شماره مدل (SM-E625F) در گیک‌بنچ بودیم که نشان می‌داد گوشی مورد نظر از اندروید ۱۱، پردازنده‌ی اگزینوس ۹۸۲۵ و ۶ گیگابایت حافظه‌ی رم بهره می‌برد.

سامسونگ معمولا گوشی‌های سری M خود را در بازار هندوستان به فروش می‌رساند اما می‌بینیم که در سایر کشورها نیز دسترسی به این محصولات وجود دارد. با این حال شرکت در نظر دارد مدل دیگری از این محصول را تحت عنوان گلکسی F62 راهی بازاری دیگر کند. از لحاظ ویژگی و شکل ظاهری تفاوتی بین دو محصول نیست و تنها بازار عرضه آن‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند.

در حال حاضر اطلاعات پیرامون این محصول هنوز آنقدری نیست که بخواهیم در رابطه با مورادی نظیر قیمت و تاریخ عرضه‌ی آن صحبت کنیم. حتی پیش از این گفته می‌شد گلکسی M62 یک تبلت خواهد بود اما لیست کمیسیون فدرال ارتباطات بود که نشان داد این محصول در قالب یک گوشی هوشمند راهی بازار می‌شود. از آن جایی که این گوشی در لیست یاد شده حضور یافت، انتظار می‌رود به‌زودی از آن رونمایی شود. بنابراین طی روزها و یا هفته‌های آینده، قطعا خبرهای بیشتری پیرامون آن منتشر خواهد شد.

منبع: GSMArena

