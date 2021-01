با توجه به جدیدترین اخبار منتشر شده پیرامون گوشی گیمینگ جدید ایسوس، ظاهرا این شرکت قصد دارد جانشین راگ‌فون ۳ را تحت عنوان راگ‌‌فون ۴ با طراحی جدید و شارژر بسیار سریع ۶۵ واتی راهی بازار کند.

ایسوس در ماه جولای سال ۲۰۲۰ از گوشی گیمینگ راگ‌فون ۳ رونمایی کرد. یک گوشی گیمینگ بسیار پرقدرت که مدت‌ها به عنوان قدرتمندترین گوشی بنچمارک AnTuTu در صدر قرار داشت. اما اینطور که به نظر می‌رسد، به‌زودی مدل جدیدتر این گوشی تحت عنوان راگ‌فون ۴ راهی بازار خواهد شد که گفته می‌شود از شارژر بسیار سریع ۶۵ واتی بهره می‌برد.

اینکه ایسوس در چه تاریخی رسما از این گوشی رونمایی می‌کند مشخص نیست، اما از آن جایی که شرکت تایوانی از همین حالا انتشار تیزرهایی از این محصول را شروع کرده، به نظر می‌رسد به‌زودی طی یک رویداد بزرگ و البته مجازی، شاهد رونمایی از جدیدترین گوشی گیمینگ از سری راگ‌فون خواهیم بود.

البته برخی از خبرگزاری‌ها معتقدند رونمایی از راگ‌فون ۴ ممکن است زودتر از انتظار رخ دهد. با در نظر گرفتن اینکه سامسونگ رونمایی از پرچم‌داران خود را ۶ هفته زودتر انجام داد و پیش از آن هم هواوی، شیائومی و اپل پرچم‌داران خود را راهی بازار کرده بودند، ایسوس هم ممکن است تاریخ معرفی راگ‌فون جدید را دستخوش تغییراتی کند تا بتواند گوشی‌های قدرتمند و مطرح بازار را به چالش بکشد. حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد، شاید شرکت حداقل در بازار بزرگ چین، این گوشی را زودتر عرضه کند.

اما خب در رابطه با گوشی‌های گیمینگ ایسوس یک مشکل وجود دارد و آن هم ظاهر آن‌هاست. البته منظور این نیست که این گوشی‌ها ظاهر زیبایی ندارند، اما اصلا شکل و شمایلی شبیه به گوشی‌های عادی ندارند و همین موضوع باعث می‌شود تنها افراد خاص آن را خریداری کنند و نه افرادی که به دنبال یک پرچم‌دار قدرتمند هستند.

اینطور که گفته می‌شود، ایسوس قصد دارد راگ‌فون ۴ را به گونه‌ای طراحی کند که بیشتر شبیه به گوشی‌های پرچم‌دار معمولی باشد تا بدین ترتیب بتواند کاربران بیشتری را جذب خود کند. این موضوع البته فعلا در حد یک حدس و گمان بر اساس آن چیزی است که ایسوس در ویبو منتشر کرده؛ یعنی محصولی با حواشی بسیار کم در بخش پایین نمایشگر و تقریبا بدون حاشیه در کناره‌ها و بالای صفحه. اما خب نمی‌توان به طور حتم گفت راگ‌فون ۴ ظاهری معمولی خواهد داشت چون از نمای پشتی آن بی‌خبریم.

خبر مهم دیگر، نام‌گذاری این محصول است که به احتمال زیاد با یک تغییر به نسبت قبل همراه خواهد بود. شماره مدل محصول جدید ایسوس، I005DA است. (راگ‌فون ۳ با شماره مدل I003D راهی بازار شد). بنابراین این احتمال وجود دارد که شرکت تایوانی گوشی گیمینگ خود را با نام راگ‌فون ۵ راهی بازار کند تا بدین ترتیب توجه کاربران را بیشتر به تغییرات انقلابی (البته احتمالی) صورت گرفته جلب کند. اینکه شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند از یک شماره در نام‌گذاری ترتیبی گوشی خود بگذرند امری است بسیار عادی و بارها شاهد این اتفاق بودیم.

آنچه که در رابطه با این گوشی هیجان‌انگیز خواهد بود، ظرفیت باتری و شارژر آن است. با توجه به گواهی‌ جدیدی که این گوشی دریافت کرده، باید گفت شارژری که برای آن در نظر گرفته شده یک شارژر بسیار سریع ۶۵ واتی است که به نسبت شارژر ۳۰ واتی راگ‌فون ۳ یک پیشرفت فوق‌العاده مهم و محسوس به حساب می‌آید. بدین ترتیب راگ‌فون ۴ (یا ۵) از این لحاظ مشابه گوشی‌های مطرحی چون هواوی میت ۴۰ پرو و اوپو رینو ۵ پرو خواهد بود و محصولاتی نظیر سری گلکسی S21، شیائومی Mi 11 و حتی پرچم‌دار مورد انتظار وان‌پلاس یعنی وان‌پلاس ۹ پرو را از میان برخواهد داشت.

مهم‌تر اینکه گفته می‌شود راگ‌فون جدید از یک باتری ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. ظرفیتی که در گوشی‌های پرچم‌دار امروزی شاهد آن نیستیم و اتفاقا یکی از مشکلات مهمی که پرچم‌دارها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند نیز همین است. یعنی باتری نه چندان قوی که شرکت‌ها با قرار دادن شارژر سریع درون جعبه تا حدودی این ضعف را جبران می‌کردند که خب این روزها حتی شارژر هم همراه گوشی‌ها راهی بازار نمی‌شود.

البته راگ‌فون‌ها گوشی‌های گیمینگ ایسوس هستند و خب طبیعی است چنین باتری در آن‌ها بکار رود. راگ‌فون ۳ و ۲ هم با یک باتری با ظرفیت مشابه راهی بازار شدند. اما خب اگر ایسوس این گوشی را با ظاهری معمولی راهی بازار کند، آن وقت گوشی‌های حاضر در بازار با قدرتمندترین و جدی‌ترین رقیب خود روبرو خواهند شد.

در رابطه با راگ‌فون جدید اطلاعات زیادی در اختیار نداریم و خب این طبیعی است چون ماه‌ها به عرضه‌ی آن زمان باقی‌ مانده. اما خب یک سری موارد بدیهی وجود دارد که می‌توان با اطمینان به آن‌ها اشاره کرد. مثلا اینکه ایسوس آن را قطعا با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۸۸ (و بنابراین پشتیبانی از اینترنت ۵G) و حداقل ۸ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار خواهد کرد.

اینکه در رابطه با حافظه‌ی رم هم تقریبا مطمئن هستیم به این خاطر است که چند ماه پیش بنچمارک گیک‌بنچ این گوشی با ۸ گیگابایت رم منتشر شد. علاوه بر این‌ها، مشخص است که گوشی یاد شده با اندروید ۱۱ به عنوان سیستم‌عامل پیش‌فرض راهی بازار می‌شود و حتی در بنچمارک هم به آن اشاره شد.

متاسفانه فعلا در رابطه با قیمت و تاریخ رونمایی قطعی راگ‌فون ۴ (یا ۵) اطلاعی نداریم اما با در نظر گرفتن انتشار تیزرهایی از آن توسط خود ایسوس، انتظار می‌رود این اتفاق حتی زودتر از تاریخ معمول رخ دهد.

