وارث شرکت سامسونگ به اتهام پرداخت رشوه به ۲٫۵ سال زندان محکوم شد

بعد از چهار سال دعوای حقوقی در دادگاه، وارث شرکت بزرگ سامسونگ، Jay Y.Lee، به اتهام پرداخت رشوه به ۲٫۵ سال زندان محکوم شد. این گزارش جدید توسط نشریه‌ی بلومبرگ منتشر شده است.

با وجود اینکه پیش‌تر و در سال ۲۰۱۷، Lee به پنج سال زندان محکوم شده بود، اما بعد از گذشت یک سال دادگاه تجدید نظر این حکم را لغو کرد. دادگاه عالی کره‌ی جنوبی در ماه آگوست (مرداد) ۲۰۱۹ این تصمیم را لغو کرد و فرمان به برگزاری دادگاه جدیدی را داد.

Lee پیش‌تر به علت رسوایی به وجود آمده از فساد‌های صورت گرفته توسط رئیس جمهور کره‌ی جنوبی، Park Geun-Hye، دستگیر شده بود. رئیس جمهور کره‌‌ی جنوبی به دلیل سو استفاده از موقعیت سیاسی و دریافت رشوه به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

در آن زمان Lee به دلیل استفاده از ثروت و پرداخت رشوه به رئیس جمهور وقت کره‌ی جنوبی در جهت منافع تجاری شرکت سامسونگ، از جمله ادغام دو واحد سامسونگ، گناه‌کار شناخته شد. همچنین در آن زمان دادستان‌ها برای صادر کردن حکمی به مدت ۱۲ سال زندان برای Lee تلاش کردند تا نشان دهند که حتی شرکتی به بزرگی سامسونگ هم بالاتر از قانون نیست.

بدون شک در زمانی که Lee در زندان است نمی‌تواند تصمیم‌های مهمی را برای شرکت سامسونگ درست در زمانی که میزان تقاضا برای چیپ‌های حافظه و دیگر تولیدات این شرکت بسیار بالاست، بگیرد. به ویژه در زمانی که به دلیل مشکلات پیش آمده در روابط میان دو کشور آمریکا و چین، کشور کره و شرکت سامسونگ توجهات بیشتری را جلب کرده‌اند.

در جلسه‌ی آخر دادرسی، Lee عذر خواهی بسیار طولانی را انجام و قول داد که سامسونگ جدیدی را در آینده بسازد. او همچنین گفت که قصد دارد آنچه که دادگاه آن را به عنوان مضرات یک کسب و کار بزرگ خانوادگی مطرح کرده است، رفع کند. او در نهایت عهد کرد که جایگاه و قدرت کنونی خودش را به قرزندانش منتقل نخواهد کرد.

این حکم دادگاه تا اندازه‌ای براساس کمیته‌ی مستقلی بود که سامسونگ آن را برای نظارت بر رفتار نادرست مدیران ایجاد کرده است. در نهایت باید بگوییم که مشکلات حقوقی Lee هنوز تمام نشده است، این شخص همچنین دادگاه‌هایی را به دلیل اتهام‌هایی از جمله تقلب و دستکاری در ارزش سهام دارد. همچنان انتظار می‌رود که بعد از مرگ پدر Lee در سال گذشته، این شخص بعد از آزادی از زندان ریاست شرکت سامسونگ را بر عهده بگیرد.

سامسونگ شارژر و هدفون را از جعبه‌ی سایر گوشی‌های گلکسی هم حذف می‌کند

منبع: Engadget

The post وارث شرکت سامسونگ به اتهام پرداخت رشوه به ۲٫۵ سال زندان محکوم شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala