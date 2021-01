سال ۲۰۲۰ قطعا و بدون شک سالی است که در یادهای همه ما خواهد ماند. کمتر از بیست روز به پایان این سال باقی مانده و متاسفانه هنوز درگیر پاندمی ویروس کرونا هستیم. برای علاقه‌مندان به تکنولوژی اما، این سال پر بود از گجت‌های جذاب و دوست داشتنی که در این پست می‌خواهیم سراغ بهترین لپ‌تاپ‌های سال ۲۰۲۰ برویم.

بگذارید اینطور شروع کنم که هرچقدر امسال برای دنیای لپ‌تاپ‌ها و AMD و اپل خوب بود، برای اینتل سخت گذشت و اگر این شرکت دیر دست بجنباند، ممکن است در لیست بهترین لپ‌تاپ‌های سال آینده، کمتر شاهد محصولاتی باشیم که پردازنده‌های اینتل در دل خود دارند. برخلاف دنیای گوشی‌ها که معمولا بهترین‌های سال را با فاصله زمانی کمی در بازار کشورمان می‌بینیم، دنیای لپ‌تاپ‌ها اینطور نیست.

بنابراین ممکن است محصولاتی را در این لیست گذاشته باشیم که به سادگی در بازار کشورمان پیدا نشوند. همچنین در نهایت باید بگوییم که این لیست هیچ ترتیب خاصی نیز ندارد و همه لپ‌تاپ‌های معرفی شده، در زمره بهترین‌های سال ۲۰۲۰ هستند.

مک بوک ایر با چیپ Apple M1

مشخصات فنی

نمایشگر ۱۳.۳ اینچی با رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۶۰۰ پیکسل

چیپست Apple M1 با ۸ هسته CPU و ۷ یا ۸ هسته GPU

رم ۸ یا ۱۶ گیگابایتی

حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت تا ۲ ترابایت

۱۸ ساعت عمر باتری

دوم تیر ماه سال جاری بود که اپل رسما اعلام کرد می‌خواهد در کامپیوترهای مک، از پردازنده‌های اینتل به چیپست‌های خودش کوچ کند. تغییری که یکی دو سالی است زمزمه‌های مختلف درباره آن شنیده می‌شد و بالاخره در ماه‌های پایانی ۲۰۲۰ شاهد اولین کامپیوترها و اولین چیپست اپل برای کامپیوترهای مک بودیم.

سه کامپیوتر مک مینی، مک بوک پرو ۱۳ اینچ مدل پایه و مک بوک ایر جدید، دستگاه‌هایی بودند که به چیپست اپل M1 مجهز شدند. از بین دو مدل پرو و ایر، باید بگوییم مک بوک ایر گزینه‌ای است که لایق قرار گرفتن در لیست بهترین‌های ۲۰۲۰ است. مک بوک ایر جدید فاقد فن است و همین موضوع باعث می‌شود ساکت‌ترین لپ‌تاپ این لیست هم لقب بگیرد.

جدا از نبود فن، چیپست M1 در بررسی‌ها ثابت کرده که واقعا قدرتمند است و واحد CPU از این چیپست، حتی بنچمارک‌های بهتری از پردازنده Core i9 استفاده شده در مک بوک پرو ۱۶ اینچی دارد! همچنین این لپ‌تاپ با قیمت ۹۹۹ دلاری خود، نه تنها ارزان‌ترین لپ‌تاپ اپل است، بلکه از دید بسیاری، بهترین لپ‌تاپی است که در سال ۲۰۲۰ عرضه شده و از دیگر محصولات این لیست هم قیمت کمتری دارد.

در کنار سرعت بالایی که M1 برای این لپ‌تاپ به ارمغان آورده، شارژدهی تقریبا دو برابری نسبت به نسل قبل و امکان اجرا کردن اپلیکیشن‌های iOS و iPadOS را هم به لیست مزیت‌های این لپ‌تاپ اضافه کنید. در نهایت اگر قصد خرید یک لپ‌تاپ جدید دارید، حتما مک بوک ایر جدید با چیپست M1 را هم در بین گزینه‌های خود در نظر بگیرید.

دل XPS 13

مشخصات فنی

نمایشگر ۱۳.۴ اینچی فول اچ‌دی یا نمایشگر ۱۳.۴ اینچ لمسی ۴K

CPU: اینتل Core i7-1165G7 در بهترین نسخه

GPU: اینتل Iris Xe در بهترین نسخه

رم قابل ارتقا تا ۳۲ گیگابایت از نوع ۴۲۶۷ مگاهرتزی LPDDR4x

حافظه داخلی قابل ارتقا تا دو ترابایت از نوع M.2 PCIe NVMe

خانواده دل XPS امسال شاهد بروزرسانی در سه مدل ۱۳ اینچ، ۱۵ و ۱۷ اینچ بود که حالا همه آن‌ها طراحی مشابه یکدیگر دارند. اما چه چیزی باعث شده دل XPS 13 را در این لیست قرار دهیم؟ پردازنده نسل جدید Tiger Lake اینتل. به طور کل نسل جدید دل XPS 13، تمام آن چیزی که درباره این لپ‌تاپ در نسل‌های قبلی دوست داشتیم را حتی بهتر کرده و جزو بهترین ۱۳ اینچ‌های بازار به حساب می‌آید.

نمایشگری با حاشیه بسیار باریک در چهار طرف، کیبرد و تاچ‌پد بزرگ‌تر و حتی قرار گیری وب‌کم در بالای نمایشگر، باعث شده تا از نظر طراحی، این لپ‌تاپ نسبت به نسل‌های قبلی خود پیشرفت کرده باشد. همچنین با اضافه شدن پردازنده نسل یازدهم اینتل، بازده و عملکرد این کامپیوتر بیشتر هم شده و شارژ دهی باتری آن‌هم حتی بهتر از قبل است.

در زمینه پورت‌ها نیز همچنان شاهد همان دو پورت USB-C هستیم که در مدل جدید، از تاندربولت ۳ به تاندربولت ۴ ارتقا پیدا کرده‌اند. یک جایگاه برای کارت حافظه microSD و یک پورت هدفون را هم به پورت‌های این لپ‌تاپ اضافه کنید.

نکته مهم درباره این لپ‌تاپ، گرافیک یکپارچه Intel Iris Xe است که نسبت به پردازنده‌های نسل دهم، پیشرفت‌های زیادی داشته و حالا برخی از بازی‌های رده بالا ویندوزی را می‌توان با تنظیمات ضعیف و به کمک این گرافیک، روی این لپ‌تاپ ۱۳ اینچی بازی کرد. به طور کل اگر به دنبال لپ‌تاپی هستید که هم زیبا و هم قدرتمند است، دل XPS 13 جدید می‌تواند گزینه خیلی خوبی باشد اما متاسفانه پیدا کردن آن در بازار کشورمان، کار سختی است.

اچ پی Spectre x360 2020

مشخصات فنی

نمایشگر لمسی ۱۳.۳ اینچی فول اچ‌دی یا نمایشگر لمسی ۱۳.۳ اینچی ۴K

CPU: نسل دهم پردازنده‌های اینتل Core i5 و Core i7

GPU: اینتل Iris Plus

رم ۸ یا ۱۶ گیگابایتی

حافظه داخلی قابل ارتقا تا دو ترابایت

به جرات می‌توان گفت بهترین لپ‌تاپ اچ پی برای امسال، مدل Spectre x360 2-in-1 بود که نسبت به نسل قبلی‌اش، بروزرسانی‌های مهمی برای سال ۲۰۲۰ به همراه داشت. برای مثال باید به پردازنده نسل دهمی اینتل و گرافیک یکپارچه Intel Iris Plus اشاره کنیم. طراحی جذاب دو در یک این لپ‌تاپ با شاسی تراش خورده آن، دلیل مهم دیگری است که این محصول را جزو بهترین لپ‌تاپ‌های سال ۲۰۲۰ قرار داده است.

اچ پی امسال یک لپ‌تاپ خوب دیگر با نام Elite Dragonfly هم روانه بازار کرد اما اگر به دنبال بهترین لپ‌تاپ این شرکت با کیفیت ساخت بالا و عملکرد سریع می‌گردید، HP Spectre x360 (2020) همان محصولی است که به دنبال آن می‌گردید. این لپ‌تاپ هم مثل دو محصول قبلی که معرفی کردیم، نمایشگر ۱۳ اینچی دارد و دقیقا دو محصول قبلی، رقبای جدی این لپ‌تاپ هستند.

البته این دستگاه ارزان قیمت نیست اما خب با توجه به مواردی مثل ویژگی‌های امنیتی خاص و بلندگوهای Bang & Olufsen که درون آن قرار گرفته‌اند، قیمت زیاد دستگاه قابل توجیه است. اگر به ظاهر لپ‌تاپ خود به اندازه عملکرد آن اهمیت می‌دهید، این محصول برای شما ساخته شده است.

ال جی گرم ۱۷

مشخصات فنی

نمایشگر ۱۷ اینچی با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۶۰۰ پیکسل

CPU: اینتل Core i7-1065G7

GPU: اینتل Iris Plus

رم ۱۶ گیگابایتی

حافظه داخلی قابل ارتقا تا دو ترابایت

معمولا وقتی سراغ لپ‌تاپ ۱۷ اینچی می‌روید، یعنی قید قابل حمل بودن را زده‌اید. لپ‌تاپ‌هایی که در این اندازه هستند، محصولاتی ضخیم و سنگین هستند که با قوی‌ترین مشخصات سخت‌افزاری ممکن همراه شده‌اند تا بتوانند کاربران حرفه‌ای را هدف قرار دهند. اما ال جی ترجیح داده قید پردازنده‌های قدرتمند سری H اینتل را بزند و به جای آن از پردازنده‌های Ice Lake که برای الترابوک‌ها هستند، در این محصول استفاده کند.

استفاده از پردازنده کم‌مصرف، یک دلیلی است که باعث ال جی بتواند وزن این محصول را کمتر کند تا در دست به اندازه یک لپ‌تاپ ۱۳ اینچی سبک باشد. این لپ‌تاپ با عملکرد خوب خود و وزن ۱.۳۵ کیلوگرمی که دارد، یک نمایشگر ۱۷ اینچی ۱۶۰۰p در جلوی کاربر قرار می‌دهد که خود اصلی‌ترین مزیت این دستگاه است. همچنین باتری‌های قدرتمندی درون این لپ‌تاپ قرار دارد که می‌توانند بین ۱۰ تا ۱۴ ساعت شارژ دهی داشته باشند که فوق العاده است.

ایسوس ROG Zephyrus G14

مشخصات فنی

نمایشگر ۱۴ اینچی و ۱۲۰ هرتزی فول اچ‌دی یا نمایشگر ۱۴ اینچی با رزولوشن ۲۵۶۰ در ۱۴۴۰ و نرخ تجدید ۶۰ هرتز

پردازنده‌های AMD Ryzen 7 4800HS یا Ryzen 9 4900HS

GPU: اینویدیا GeForce RTX 2060

رم ۱۶ یا ۳۲ گیگابایتی

حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایت یا یک ترابایت از نوع M.2 NVMe PCIe 3.0

یکی از بهترین لپ‌تاپ‌هایی که امسال به بازار عرضه شده، همین لپ‌تاپ ایسوس ROG Zephyrus G14 است. البته این محصول، لپ‌تاپ کاملی نیست. برای مثال وب‌کم در این لپ‌تاپ وجود ندارد و یا پورت تاندربولت هم در آن دیده نمی‌شود. اگرچه برای اولی بهانه‌ای نداریم اما برای دومی باید بگوییم به این دلیل است که این لپ‌تاپ از پردازنده AMD استفاده می‌کند. به لطف همین پردازنده و طراحی خیلی خوب لپ‌تاپ هم هست که می‌توانیم این محصول را یکی از بهترین لپ‌تا‌پ‌های گیمینگ در سال جاری میلادی بنامیم.

پردازنده AMD Ryzen 4000 عملکرد فوق‌العاده‌ای در بازی‌ها روی این لپ‌تاپ از خودش نشان می‌دهد. در کنار این پردازنده هم گرافیک RTX 2060 انویدیا قرار گرفته تا با یک لپ‌تاپ گیمینگ فوق‌العاده طرف باشیم. در کنار این عملکرد عالی، یک نقطه قوت دیگر این لپ‌تاپ، شارژدهی خیلی خوب باتری آن است. نمایشگر تقریبا بدون حاشیه ASUS ROG Zephyrus G14 هم نرخ تجدید ۱۲۰ هرتزی دارد تا همه جوره این محصول برای بازی‌کردن عالی باشد.

طراحی لپ‌تاپ هم نه آنقدر شبیه به دیگر لپ‌تاپ‌های گیمینگ است و نه شبیه به لپ‌تاپ‌های کلاسیک دیگر؛ ترکیبی است بین هر دو و وزن سبک هم از جمله نقاط قوت طراحی محصول است. اما می‌دانید بهترین بخش درباره این لپ‌تاپ چیست؟ قیمت این محصول که تقریبا ۱۵۰۰ دلار است، از رقبایی با عملکرد مشابه کمتر است.

Alienware Area-51m

مشخصات فنی

نمایشگر ۱۷.۳ اینچ با رزولوشن فول‌اچ‌دی

CPU: اینتل Core i9-9900K

GPU: اینویدیا GeForce RTX 2080

رم ۶۴ گیگابایتی

دو حافظه ۱ ترابایتی PCIe M.2 به اضافه ۸ گیگابایت حافظه SSHD

این نسل از لپ‌تاپ‌های Alienware به این جهت مشهور شده که نه تنها ظاهری متفاوت نسبت به دیگر مدل‌های این برند دارد، بلکه امکان ارتقا کارت گرافیک در آن‌ها وجود دارد. این محصول از نظر طراحی، نسبت به دیگر مدل‌هایی که از این برند دیده بودیم متفاوت است و خبری از رنگ‌های جیغ در طراحی آن نیست.

قلب تپنده این لپ‌تاپ، پردازنده دسکتاپ Core i9 است و گرافیک‌های قدرتمند Nvidia RTX هم درون این محصول قرار گرفته‌اند. هیچ بازی نیست که این لپ‌تاپ نتواند از پس آن بربیاید و از نظر عملکرد، با لپ‌تاپی روبرو هستیم که می‌تواند پا به پای کیس‌های شخصی‌سازی شده پیش بیاید. تنها نکته منفی درباره این لپ‌تاپ این است که شاید به اندازه ال جی گرم، قابل حمل نباشد اما خب از آن طرف کاربر چنین محصولی هم کمتر به دنبال لپ‌تاپی قابل حمل است.

لنوو تینک‌پد X1 Carbon نسل هشتم

مشخصات فنی

نمایشگر ۱۴ اینچی فول اچ‌دی

CPU: اینتل Core i5-10310U (vPro)

GPU: اینتل UHD Graphics 620

رم ۸ گیگابایتی در مدل پایه

حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی SSD در مدل پایه

لنوو امسال لپ‌تاپ محبوب X1 Carbon را با یک بروزرسانی حتی بهتر از قبل کرده است. از جمله مواردی که در نسل هشتم این لپ‌تاپ بهبود داشته‌اند، بلندگوهای جدید، پوشش فیبر کربنی بهتر، اضافه شدن چند ویژگی برای بالا بردن امنیت که یکی از آن‌ها شامل درپوشی برای وب‌کم می‌شود و همچنین اضافه کردن دوربین اینفرارد برای تشخیص چهره در این لپ‌تاپ، همگی از جمله این موارد هستند. همچنین لنوو میکروفون‌هایی قوی‌تر روی این محصول قرار داده تا کاربرانی که می‌خواهند از دستیار صوتی دیجیتال استفاده کنند نیز مشکلی نداشته باشند.

در کنار این موارد، عملکرد حافظه SSD این لپ‌تاپ هم سریع‌تر شده است. این محصول با دو نمایشگر جذاب ۱۰۸۰p و ۴K عرضه می‌شود و شارژدهی باتری در مدلی که نمایشگر ۱۰۸۰p دارد نیز بهتر از قبل شده است.

در نهایت هم ویژگی‌های خاص لپ‌تاپ‌های تینک‌پد باعث شده تا بسیاری سراغ این محصول بروند و نسل هشتم از X1 Carbon نیز تمام آن ویژگی‌ها مثل کیفیت ساخت بالا و کیبرد و تاچ‌پد فوق‌العاده را به همراه دارد.

مایکروسافت Surface Laptop 3 مدل ۱۵ اینچی

مشخصات فنی

نمایشگر ۱۵ اینچی با رزولوشن ۱۵۰۴p

CPU: اینتل Core i7-1065G7

GPU: اینتل UHD Graphics 620

رم ۱۶ گیگابایتی

حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایتی در مدل پایه

سرفیس لپ‌تاپ ۳ مدل ۱۵ اینچی، در دو نسخه همراه است که نسخه عادی آن با پردازنده AMD و نسخه Business آن با پردازنده اینتل عرضه می‌شود. مدل اینتلی، هم عملکرد بهتری دارد و هم از نظر عمر باتری و سرعت حافظه داخلی، بهتر از مدل AMD است. همچنین مدل اینتلی با ویندوز ۱۰ پرو عرضه می‌شود. اگر فاصله قیمتی این دو مدل بیشتر از صد دلار بود، توصیه نمی‌کردیم مدل اینتلی را انتخاب کنید اما با اختلاف قیمتی صد دلاری، فکر می‌کنیم بهتر است مدل اینتلی این لپ‌تاپ را تهیه کنید.

کلمه Business را فاکتور بگیریم از این لپ‌تاپ، سرفیس لپ‌تاپ ۳ اینتلی یکی از بهترین لپ‌تاپ‌های ۱۵ اینچی است که می‌توانید تهیه کنید. عملکرد خیلی خوب با شارژدهی بالای باتری و ویندوز ۱۰ پرو و از همه مهم‌تر، طراحی آلومینیومی جذاب و نمایشگر عالی، از جمله دلایلی هستند که می‌توانید به واسطه آن‌ها سراغ این لپ‌تاپ بروید.

بهترین گوشی‌های پرچم‌دار سال ۲۰۲۰ (بالای ۲۰ میلیون تومان)

بهترین گوشی‌های سال ۲۰۲۰ (۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان)

The post بهترین لپ‌تاپ‌های سال ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala